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Гороскоп Таро на Китайский Новый год 2024: Тельцам - свобода, Ракам - везение, Козерогам - прибыль

Анна Ярославская
10 февраля 2024, 02:41
Новолуние в феврале 2024 года будет 9 числа и совпадает с китайским Новым годом. Анжела Перл рассказала, что ждет все знаки зодиака.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл составила гороскоп Таро на новолуние 9 февраля 2024 / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay, ua.depositphotos.com

Новолуние в феврале 2024 года будет 9 числа и открывает Китайский новый год - год Дракона. Таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале Таро-прогноз для всех знаков зодиака, отметив, что это прогноз на весь год, а не только на ближайшие две недели.

Гороскоп Таро Овен

Карта 2 пентаклей

Финансовая карта. Вы будете балансировать в денежных делах. Возможно сотрудничество. Вы получите небольшую прибыль, возможно это будут деньги на детей.

Гороскоп Таро Телец

Карта Шут

Карта нового начала. Тельцы что-то начнут с нуля. Вы можете попробовать себя в новой сфере. Также это карта свободы и освобождения. Вы наконец-то избавитесь от того, что мешает вам жить так, как вы хотите.

Также могут начаться отношения с человеком, который будет младше по возрасту.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта Рыцарь кубков

Карта любви. Кто-то признается в своих чувствах и предложит отношения.

Также вы можете получить предложение о творческом сотрудничестве.

Близнецы могут переехать в то место, которое им будет по душе.

Не исключено, что произойдут серьезные и неожиданные перемены.

Гороскоп Таро Рак

Карта Паж мечей

Вы смотрите в будущее, но занимаете выжидательную позицию. Вы только в начале пути и стоите перед выбором.

Ближе к весне вас ждет везение и удачное стечение обстоятельств. Состоится поездка, переезд.

Гороскоп Таро Лев

Карта 9 жезлов

Вы уже чего-то достигли. Вас ждет год получения результатов - вам нужно собрать урожай и заботиться о своих личных границах, оберегать их от чужих посягательств.

Гороскоп Таро Дева

Карта Звезда

Дев ждет исполнение желания. Ваш статус повысится. Вы как будто достанете звезду с неба, рассказала таролог. Чтобы получить то, что вы хотите, нужно быть честными с собой.

Гороскоп Таро Весы

Карта 7 кубков

Ваш внутренний ребенок будет очень рад. Вы чем-то себя побалуете.

Ваша жизнь будет меняться - она станет радостнее и легче. Произойдет трансформация. Однако Весам придется сделать выбор и прислушиваться к интуиции.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта 10 кубков

Скорпионов ждут счастливые события в семье. Ситуация улучшится. Вы будете благодарить судьбу, за то, что все произошло именно так. Вся семья соберется за одним столом.

Год Дракона принесет вам устойчивость и стабильность.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта 6 кубков

Карта приятных воспоминаний и старых друзей. Вы вернетесь на старую работу или в город, в котором раньше жили. Люди из прошлого вспомнят о вас.

Вы получите новости. Могут неожиданно приехать гости.

Гороскоп Таро Козерог

Карта Туз пентаклей

Финансовое положение улучшится. Год будет очень прибыльным. Вы можете получить новый источник дохода.

Гороскоп Таро Водолей

Карта Императрица

Карта щедрости, прибыли, подарков и любви к себе. Позвольте себе порадовать себя - сходите к косметологу, в спа-салон.

Также Императрица говорит о материнстве, рождении детей. Если вы хотите иметь детей, то в этом году все получится.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта 2 мечей

Есть риск конфликта. Вы будете отстаивать свое мнение, защищать личные границы.

Что-то в жизни Рыб завершится. Вы оставите прежнюю жизнь, работу, отношения. Перед Рыбами откроются новые горизонты.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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