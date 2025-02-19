Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтика

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны 2025 года Ракам, Львам и Девам.

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Гороскоп Таро на март 2025 для Раков, Львов, Дев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Кого ждет разрыв отношений или увольнение

Кто будет богат в марте

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Раков завершится какая-то ситуация в жизни, Львам придется научиться говорит "нет". У Дев в марте ожидается прекрасная финансовая ситуация, пишет Главред.

Гороскоп Таро на март 2025 Рак

6 жезлов Таро - значение

Карта победы, успеха, популярности. Вам аплодируют, а значит есть за что. Вы сдадите экзамен, получите сертификат, получите предложение.

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Вы поставите на чем-то крест. Что-то уйдет из вашей жизни и после этого вы ощутите облегчение.

Король жезлов Таро - значение

Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в жизни Раков. Это харизматичный, смелый, инициативный человек.

8 мечей Таро - значение

Вы связана какими-то обстоятельствами, которые ограничивают вашу свободу. Вам приходится подстраиваться, решать проблемы.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Лев

3 пентаклей Таро - значение

Карта творчества, работы в коллективе, клиентов и заказов. Прибыль у вас будет. Кроме того, вас похвалят за вашу работу.

9 мечей Таро - значение

Карта говорит "С меня хватит!". Возможно вы увольняетесь, прерываете отношения, отказываетесь выполнить чью-то просьбу.

2 кубков Таро - значение

Карта согласия, гармонии, любви, знакомств. В делах - сделка, контракт, договоренность.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Дева

Король пентаклей Таро - значение

Мужчина (Дева, Телец, Козерог). Это может быть ваш босс, банкир, финансист, человек, который платит вам деньги или поддерживает финасово.

В марте актуальными будут финансовые вопросы и дела.

2 кубков Таро - значение

Романтическая карта. Могут начаться отношения. Но стоит учесть, что из-за ретро Венеры со временем вы можете увидеть человека другими глазами.

В бизнесе - подписание контракта, заключение удачной сделки, когда обе стороны идут навстречу друг другу.

10 пентаклей Таро - значение

У Дев будет очень хороший финансовый месяц. Вы получите прибыль, премию. Будут заказы, клиенты, помощь от семьи.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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