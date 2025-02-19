Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтика

Вы узнаете:
- Кого ждет разрыв отношений или увольнение
- Кто будет богат в марте
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Раков завершится какая-то ситуация в жизни, Львам придется научиться говорит "нет". У Дев в марте ожидается прекрасная финансовая ситуация, пишет Главред.
Гороскоп Таро на март 2025 Рак
6 жезлов Таро - значение
Карта победы, успеха, популярности. Вам аплодируют, а значит есть за что. Вы сдадите экзамен, получите сертификат, получите предложение.
10 мечей Таро - значение
Карта завершения. Вы поставите на чем-то крест. Что-то уйдет из вашей жизни и после этого вы ощутите облегчение.
Король жезлов Таро - значение
Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в жизни Раков. Это харизматичный, смелый, инициативный человек.
8 мечей Таро - значение
Вы связана какими-то обстоятельствами, которые ограничивают вашу свободу. Вам приходится подстраиваться, решать проблемы.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2025 Лев
3 пентаклей Таро - значение
Карта творчества, работы в коллективе, клиентов и заказов. Прибыль у вас будет. Кроме того, вас похвалят за вашу работу.
9 мечей Таро - значение
Карта говорит "С меня хватит!". Возможно вы увольняетесь, прерываете отношения, отказываетесь выполнить чью-то просьбу.
2 кубков Таро - значение
Карта согласия, гармонии, любви, знакомств. В делах - сделка, контракт, договоренность.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2025 Дева
Король пентаклей Таро - значение
Мужчина (Дева, Телец, Козерог). Это может быть ваш босс, банкир, финансист, человек, который платит вам деньги или поддерживает финасово.
В марте актуальными будут финансовые вопросы и дела.
2 кубков Таро - значение
Романтическая карта. Могут начаться отношения. Но стоит учесть, что из-за ретро Венеры со временем вы можете увидеть человека другими глазами.
В бизнесе - подписание контракта, заключение удачной сделки, когда обе стороны идут навстречу друг другу.
10 пентаклей Таро - значение
У Дев будет очень хороший финансовый месяц. Вы получите прибыль, премию. Будут заказы, клиенты, помощь от семьи.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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