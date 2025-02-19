Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтика

Анна Ярославская
19 февраля 2025, 11:49
187
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны 2025 года Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на март 2025 для Раков, Львов, Дев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Кого ждет разрыв отношений или увольнение
  • Кто будет богат в марте

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовь.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Раков завершится какая-то ситуация в жизни, Львам придется научиться говорит "нет". У Дев в марте ожидается прекрасная финансовая ситуация, пишет Главред.

Гороскоп Таро на март 2025 Рак

6 жезлов Таро - значение

Карта победы, успеха, популярности. Вам аплодируют, а значит есть за что. Вы сдадите экзамен, получите сертификат, получите предложение.

10 мечей Таро - значение

Карта завершения. Вы поставите на чем-то крест. Что-то уйдет из вашей жизни и после этого вы ощутите облегчение.

Король жезлов Таро - значение

Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в жизни Раков. Это харизматичный, смелый, инициативный человек.

8 мечей Таро - значение

Вы связана какими-то обстоятельствами, которые ограничивают вашу свободу. Вам приходится подстраиваться, решать проблемы.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Лев

3 пентаклей Таро - значение

Карта творчества, работы в коллективе, клиентов и заказов. Прибыль у вас будет. Кроме того, вас похвалят за вашу работу.

9 мечей Таро - значение

Карта говорит "С меня хватит!". Возможно вы увольняетесь, прерываете отношения, отказываетесь выполнить чью-то просьбу.

2 кубков Таро - значение

Карта согласия, гармонии, любви, знакомств. В делах - сделка, контракт, договоренность.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2025 Дева

Король пентаклей Таро - значение

Мужчина (Дева, Телец, Козерог). Это может быть ваш босс, банкир, финансист, человек, который платит вам деньги или поддерживает финасово.

В марте актуальными будут финансовые вопросы и дела.

2 кубков Таро - значение

Романтическая карта. Могут начаться отношения. Но стоит учесть, что из-за ретро Венеры со временем вы можете увидеть человека другими глазами.

В бизнесе - подписание контракта, заключение удачной сделки, когда обе стороны идут навстречу друг другу.

10 пентаклей Таро - значение

У Дев будет очень хороший финансовый месяц. Вы получите прибыль, премию. Будут заказы, клиенты, помощь от семьи.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Гороскоп на март гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Рак таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В США озвучили Путину неожиданные условия для перемирия в Украине

В США озвучили Путину неожиданные условия для перемирия в Украине

13:00Мир
"Ленд-лиз для Украины и удар по РФ": эксперт сказал, как Трамп может закончить войну

"Ленд-лиз для Украины и удар по РФ": эксперт сказал, как Трамп может закончить войну

12:55Мир
Минирование в школах: какие последствия и кто за ними стоит

Минирование в школах: какие последствия и кто за ними стоит

12:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

Тариф на свет станет меньше: Минэнерго сделало важное заявление

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

Шопинг в секонд-хенде: стало известно, для чего нужно всегда проверять карманы

Эксперты советуют не забывать ставить миску с солью дома в феврале: какая причина

Эксперты советуют не забывать ставить миску с солью дома в феврале: какая причина

Последние новости

13:07

Джаред Дето оскандалился фото с российскими актерами: "Я и друзья"

13:00

В США озвучили Путину неожиданные условия для перемирия в Украине

12:55

"Ленд-лиз для Украины и удар по РФ": эксперт сказал, как Трамп может закончить войну

12:19

России выгодна война: эксперт сказал, что задумал ПутинВидео

12:13

Беглеца Олега Винник обвинили в крупной лжи на концерте в Чехии - причина

Путин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – ЗагороднийПутин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – Загородний
12:06

"Бритни, ты?": Арестович ошарашил срамотным фото

12:00

Минирование в школах: какие последствия и кто за ними стоит

11:59

Мирные переговоры без участия Украины: Буданов сделал заявление о завершении конфликта

11:56

Залужный неожиданно ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины

Реклама
11:49

Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтикаВидео

11:38

Бросилась в объятия: суд вынес решение мужу Рианны

11:32

Нет смысла: Подоляк раскритиковал переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

11:26

Украинцы потеряют статус временной защиты в Чехии: при каких условиях и когда

10:55

Британия готовит передачу истребителей Typhoon: в Украине будет "воздушное патрулирование"

10:49

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Драконам - беспокойство, Тиграм - паранойя

10:42

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

10:17

Закончить войну до Пасхи: полковник спецназа оценил шансы

10:10

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя ТрампаВидео

10:01

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по ОдессеФото

09:59

"Просто не забывай": Влад Яма публично обратился к жене

Реклама
09:56

Трамп включил турборежим: почему Киев ждут непростые временамнение

09:45

Армия РФ начала новые наступления на фронте: в ВСУ заявили о критической ситуации

09:37

Перекрывает путь в США: Трамп заморозил прием заявок на иммиграцию для украинцев

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

09:15

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Шабунин, НАБУ и ВАКС освоили за год десятки миллионов долларов, контролируя друг друга, - эксперт

08:49

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области РФ, вспыхнул пожар

08:45

США не отменят санкции против РФ: при чем здесь заключение мирного соглашения с Украиной

08:27

Настя Каменских сделала заявление о личном - как отреагировал Потап

08:10

Россия провалилась на Покровском направлениимнение

07:49

На переговорах с США Лавров перекладывал ответственность за войну на Киев - ISW

07:15

Чем отличаются 2 женщины в саду: только люди со "зрением орла" найдут ответ

06:49

Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и теплаВидео

06:10

Конфликт с США заставит Европу "проснуться"мнение

05:58

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

05:11

Заломы на обуви: почему возникают и как их быстро убрать

05:00

Какой сегодня праздник 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:30

ТОП-10 лучших семейных авто: эксперты назвали самые комфортные модели

04:04

Пенсии по-новому: в Украине изменили формулу для расчета выплат

03:54

Волноваться или нет: выпадение волос - когда стоит бить тревогу

Реклама
03:32

Чем заменить пищевые дрожжи: опытные хозяйки поделились секретами

03:00

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

02:42

Двухнедельный шторм подходит к концу: Украину скоро атакует новая магнитная буря

02:30

При какой температуре замерзает бензин в авто: предупреждение для водителей

02:05

"Зеленского поддерживает 4% украинцев": Трамп выдал циничное заявление о переговорах

02:00

19 февраля: церковный праздник, приметы, день ангела и что нельзя делать

01:30

Беззубая нищенка Анна Седокова призналась, как живет сейчас

01:22

Как обойтись без мерного стакана и посчитать граммы и миллилитры: лайфхак

01:08

Войны можно было закончить несколько дней назад: Трамп выдал циничное заявление по Украине

00:39

"Да, детка!": 87-летний Джек Николсон впервые за несколько лет вышел в светВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять