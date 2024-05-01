Гороскоп Таро на май 2024: Весам - исполнение желания, Скорпионам - триумф, Стрельцам - деньги

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на третий месяц весны, читайте материалы:
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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы могут готовиться к переменам и исполнению желания. Скорпионы освободятся от того, что их сковывало. Стрельцы могут рассчитывать на финансовую поддержку.
Гороскоп Таро на май 2024 Весы
Император+Туз мечей Таро - значение
Что-то может проясниться в вашей жизни и начнется новая полоса. Откроется возможность благодаря опытному и мудрому человеку, который занимает ответственный пост.
Королева пентаклей Таро - значение
Вы получите прибыль. Карта говорит также о безопасности и стабильности.
Возможно, что женщина (Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в жизни Весов. Она поможет вам деньгами или финансовым советом.
Туз кубков Таро - значение
Вас ждет подарок, предложение, исполнение желания.
Если вы планируете завести ребенка, наступит беременность.
Перед Весами откроются двери в другую реальность.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2024 Скорпион
Королева мечей Таро - значение
Чем-то вы были связаны, но теперь ситуация изменится. Вы примете решение.
Ожидайте помощи от женщины, по гороскопу она - Близнецы, Весы или Водолей.
"Вас как будто бы освободили от того, что вас связывало, сковывало. Теперь вы чувствуете себя уверенно", - сказала таролог.
Паж пентаклей Таро - значение
Скорпионы получат небольшие деньги. Возможно вы найдете подработку.
Какой-то процесс находится на начальном этапе.
Туз мечей Таро - значение
Карта победы и триумфа. Ситуация прояснится. Открываются новые двери и появляются новые возможности, свидетельствует расклад Таро. Большие перспективы могут появиться благодаря маленьким вложениям.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2024 Стрелец
Королева мечей Таро - значение
Все становится ясно, четко, понятно. Вы отрежете путы, которые вас сковывали.
Девушка или женщина (Близнецы, Весы или Водолей) будет принимать участие в жизни Стрельцов в мае. Она подскажет, как поступить правильно.
7 жезлов Таро - значение
Месяц будет очень занятой. Будет много работы, клиентов, заказов. Вам будет не очень комфортно, но вы справитесь.
Королева пентаклей Таро - значение
Женщина (Телец, Козерог, Дева) окажет вам финансовую поддержку.
У Стрельцов будет ощущение стабильности. Вы получите подарок. Кто-то окажет услугу, которая вам поможет.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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