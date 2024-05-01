УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на май 2024: Весам - исполнение желания, Скорпионам - триумф, Стрельцам - деньги

Анна Ярославская
1 мая 2024, 12:41
Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц весны трем знакам зодиака - Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на третий месяц весны, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы могут готовиться к переменам и исполнению желания. Скорпионы освободятся от того, что их сковывало. Стрельцы могут рассчитывать на финансовую поддержку.

Гороскоп Таро на май 2024 Весы

Император+Туз мечей Таро - значение

Что-то может проясниться в вашей жизни и начнется новая полоса. Откроется возможность благодаря опытному и мудрому человеку, который занимает ответственный пост.

Королева пентаклей Таро - значение

Вы получите прибыль. Карта говорит также о безопасности и стабильности.

Возможно, что женщина (Телец, Дева, Козерог) сыграет роль в жизни Весов. Она поможет вам деньгами или финансовым советом.

Туз кубков Таро - значение

Вас ждет подарок, предложение, исполнение желания.

Если вы планируете завести ребенка, наступит беременность.

Перед Весами откроются двери в другую реальность.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2024 Скорпион

Королева мечей Таро - значение

Чем-то вы были связаны, но теперь ситуация изменится. Вы примете решение.

Ожидайте помощи от женщины, по гороскопу она - Близнецы, Весы или Водолей.

"Вас как будто бы освободили от того, что вас связывало, сковывало. Теперь вы чувствуете себя уверенно", - сказала таролог.

Паж пентаклей Таро - значение

Скорпионы получат небольшие деньги. Возможно вы найдете подработку.

Какой-то процесс находится на начальном этапе.

Туз мечей Таро - значение

Карта победы и триумфа. Ситуация прояснится. Открываются новые двери и появляются новые возможности, свидетельствует расклад Таро. Большие перспективы могут появиться благодаря маленьким вложениям.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2024 Стрелец

Королева мечей Таро - значение

Все становится ясно, четко, понятно. Вы отрежете путы, которые вас сковывали.

Девушка или женщина (Близнецы, Весы или Водолей) будет принимать участие в жизни Стрельцов в мае. Она подскажет, как поступить правильно.

7 жезлов Таро - значение

Месяц будет очень занятой. Будет много работы, клиентов, заказов. Вам будет не очень комфортно, но вы справитесь.

Королева пентаклей Таро - значение

Женщина (Телец, Козерог, Дева) окажет вам финансовую поддержку.

У Стрельцов будет ощущение стабильности. Вы получите подарок. Кто-то окажет услугу, которая вам поможет.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Весы Стрелец гороскоп на май Скорпион гороскоп Скорпион гороскоп Стрелец гороскоп Весы знак Зодиака Стрелец таро карты таро гороскоп Таро гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

В бой бросают новые бригады: Жданов назвал направление главного удара РФ

В бой бросают новые бригады: Жданов назвал направление главного удара РФ

12:49 Украина
РФ выбрала новую цель для ударов баллистикой: в ВСУ сделали тревожное заявление

РФ выбрала новую цель для ударов баллистикой: в ВСУ сделали тревожное заявление

11:52 Украина
Есть погибшие: РФ ударила авиабомбами по дому и автомобилям на Харьковщине

Есть погибшие: РФ ударила авиабомбами по дому и автомобилям на Харьковщине

11:24 Украина
Все главные новости

Популярное

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление 11785

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

Доверие подорвано : Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев 6680

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери 6479

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

Инаугурация “путина” 7 мая: что задумали в РФ против Украины 6312

Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украины

Последние новости

13:29

Как заморозить клубнику - вкус будет таким же и зимой

13:29

Окончательно "добила" родителей: предательница-дочь Сумской повеселилась в Москве

13:26

Мужчина нашел тайное отверстие в стене гостиной: то, что было внутри шокировало

12:50

30 лет разницы: молодой накачанный мачо приласкал путинистку Успенскую

12:49

В бой бросают новые бригады: Жданов назвал направление главного удара РФ

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
12:41

Гороскоп Таро на май 2024: Весам - исполнение желания, Скорпионам - триумф, Стрельцам - деньгиВидео

12:25

Кум Екатерины Кухар рассказал про ее развод с Александром Стояновым

12:17

"Дед с внучкой": молодая жена престарелого Петросяна показала их редкое фото

12:11

Король Чарльз рассказал о своей реакции на диагноз "рак"

Реклама
11:52

РФ выбрала новую цель для ударов баллистикой: в ВСУ сделали тревожное заявление

11:37

Жена Валерия Меладзе впервые показала свою позицию россиянам - детали

11:27

Пугачеву застукали на Кипре с другим мужчиной

11:24

Есть погибшие: РФ ударила авиабомбами по дому и автомобилям на Харьковщине

11:17

РФ проводит перегруппировку на Харьковском направлении: Жданов объяснил, в чем угроза

10:53

РФ попытается захватить больше территорий на 3 направлениях - Жданов

10:50

РФ готовит массированный удар: названы точные даты вероятных обстрелов

10:41

Китайский гороскоп на завтра 2 мая: Быкам - сплошные неудачи, Кроликам - нездоровый стресс

10:38

Обманывала всех: Кабаева раскрыла свой неприятный секрет

10:37

Львам нужно внимание, Скорпион ценит правду: чего хотят мужчины разных знаков зодиака

10:20

Ночью небо над Украиной озарил странный голубой свет: что это былоВидео

Реклама
09:59

"Боль и скорбь": путинист Киркоров рассказал о своем трауре

09:57

Как избавиться от сорняков без прополки: спину на огороде можно не гнуть

09:52

Возможны ракетные удары: в Киеве усиливают безопасность на Пасху

09:23

Гороскоп на завтра 2 мая: Козерогам - звонок, который перевернет жизнь, Близнецам - сюрпризы

09:23

Беспилотники ГУР взорвали НПЗ в Рязани: источник раскрыл детали спецоперацииВидео

08:58

Немецкая "шахедобойка" для Украины: что такое ПВО Skynex и как оно нам поможет

08:54

Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе — DeepState

08:44

РФ готовит наступление на большой город: в ISW сказали, почему оккупанты замедлили продвижение

08:10

Удар по Одессе: зачем россияне впервые ударили запрещенным оружием по людяммнение

07:37

Дроны атаковали две области РФ: на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар

07:30

Церковный праздник 2 мая: что запрещено делать в Чистый четверг

06:45

РФ ударила баллистикой по Одессе: погибли три человека, есть разрушения

06:10

Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украинымнение

04:54

Гороскоп на май 2024 для Рыб: удачная поездка и повышение на работеВидео

03:00

Словил звезду: Melovin унизил украинскую певицу

02:36

Стратегический город может оказаться в окружении: эксперт назвал главную цель РФ

02:00

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

01:35

Сантехник раскритиковал популярный способ прочистки труб: как его лучше заменить

00:59

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

30 апреля, вторник
23:59

Смешные девчонки: Гордон показал чуть выпивших и веселых Пугачеву с ВайкулеВидео

Реклама
23:51

Что должно быть на столе в день Пасхи 2024 года: какие блюда приготовитьВидео

23:23

Теперь не отделается: новая пассия Началджиоглу сделала провокационное тату

22:44

Санта Димопулос объявила свою новую профессию

22:42

"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

22:39

Даша Кацурина впервые показала свою стильную маму-красоткуВидео

22:36

Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

22:26

Войска РФ смогли продвинуться вперед: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

21:50

Чем натуральным можно покрасить яйца: результат поразит каждогоВидео

21:33

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

21:29

Цимбалару впервые высказалась о причинах разрыва с мужем после 10 лет вместе

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять