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Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь

Анна Ярославская
21 апреля 2025, 10:45
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в мае Козерогам, Водолеям и Рыбам.
Анжела Перл, Таро
Гороскоп Таро на май 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Вы узнаете:

  • Кому грозит предательство в мае
  • Какой знак зодиака получит хорошие деньги

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждут неожиданные перемены. Водолеи будут переполнены положительными эмоциями. Рыбам нужно будет сделать выбор.

Гороскоп Таро на май 2025 Козерог

5 жезлов Таро - значение

Каши не сваришь, договориться невозможно.

Это карта перемен, из-за которых меняются планы.

У каждого свое мнение. У вас нет поддержки друзей или семьи. Не стоит надеется на кого-либо. То, что вам пообещали, не будет выполнено.

6 мечей Таро - значение

Движение и продвижение вперед, к новым берегам. Не исключено путешествие, командировка.

Благодаря переменам жизнь может поменяться к лучшему.

Король пентаклей Таро - значение

Мужчина (Козерог, Дева, Телец) будет рядом с вами в мае.

Карта сулит деньги, прибыль, подарки.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на май 2025 Водолей

2 жезлов Таро - значение

Вы смотрите в будущее, хотите путешествовать, масштабироваться, строить масштабные планы на будущее.

Это карта принятия решений и планирования.

9 кубков Таро - значение

Водолеев ждет наполненность и радость, спокойствие и удовлетворение.

Будет кульминация событий. Вы получите прибыль, желание исполнится.

10 пентаклей Таро - значение

Вы получите хорошие деньги, финансовую помощь, прибыль в бизнесе, выгодную работу. Также Водолеев ждут хорошие новости. Произойдет событие, которое принесет праздник в семью.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на мая 2025 Рыбы

9 пентаклей Таро - значение

Вы можете себе позволить отдых и удовольствия. Рыбы выйдут на новый финансовый уровень, будет хороший доход.

Вы расцвели и получаете прибыль благодаря своему творчеству.

10 мечей Таро - значение

Карта говорит о завершение чего-то. Вам нужно будет принять решение закончить один цикл жизни и начать другой.

Какой-то человек нанес вам рану, предал и теперь уходит. Вас это не убьет, просто нужно поставить точку и двигаться дальше.

Влюбленные Таро - значение

Рыб ждет знакомство, свидание, романтическая встреча.

Возможно, вам нужно будет сделать выбор, с кем вам дальше по пути.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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