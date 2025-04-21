Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовь

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- Кому грозит предательство в мае
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Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2025 для Козерогов, Водолеев и Рыб.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждут неожиданные перемены. Водолеи будут переполнены положительными эмоциями. Рыбам нужно будет сделать выбор.
Гороскоп Таро на май 2025 Козерог
5 жезлов Таро - значение
Каши не сваришь, договориться невозможно.
Это карта перемен, из-за которых меняются планы.
У каждого свое мнение. У вас нет поддержки друзей или семьи. Не стоит надеется на кого-либо. То, что вам пообещали, не будет выполнено.
6 мечей Таро - значение
Движение и продвижение вперед, к новым берегам. Не исключено путешествие, командировка.
Благодаря переменам жизнь может поменяться к лучшему.
Король пентаклей Таро - значение
Мужчина (Козерог, Дева, Телец) будет рядом с вами в мае.
Карта сулит деньги, прибыль, подарки.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на май 2025 Водолей
2 жезлов Таро - значение
Вы смотрите в будущее, хотите путешествовать, масштабироваться, строить масштабные планы на будущее.
Это карта принятия решений и планирования.
9 кубков Таро - значение
Водолеев ждет наполненность и радость, спокойствие и удовлетворение.
Будет кульминация событий. Вы получите прибыль, желание исполнится.
10 пентаклей Таро - значение
Вы получите хорошие деньги, финансовую помощь, прибыль в бизнесе, выгодную работу. Также Водолеев ждут хорошие новости. Произойдет событие, которое принесет праздник в семью.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на мая 2025 Рыбы
9 пентаклей Таро - значение
Вы можете себе позволить отдых и удовольствия. Рыбы выйдут на новый финансовый уровень, будет хороший доход.
Вы расцвели и получаете прибыль благодаря своему творчеству.
10 мечей Таро - значение
Карта говорит о завершение чего-то. Вам нужно будет принять решение закончить один цикл жизни и начать другой.
Какой-то человек нанес вам рану, предал и теперь уходит. Вас это не убьет, просто нужно поставить точку и двигаться дальше.
Влюбленные Таро - значение
Рыб ждет знакомство, свидание, романтическая встреча.
Возможно, вам нужно будет сделать выбор, с кем вам дальше по пути.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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