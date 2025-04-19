Гороскоп Таро на май 2025: Скорпионов ждут деньги и перемены

В мае Скорпионам нужно набраться смелости.

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Гороскоп Таро на май 2025 для Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Что будет с финансами в мае

Какое важное событие произойдет в жизни Скорпионов

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2025 для Скорпионов.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.

Гороскоп Таро на мая 2025 Скорпион

8 пентаклей Таро - значение

У вас будут проекты, клиенты, хороший заработок. Возможно вы будете овладевать новыми навыками или делиться своими знаниями с другими.

Если вы проявите свое мастерство, то получите приличные деньги.

Туз мечей Таро - значение

Вы сделаете шаг в новом направлении. Перед вами откроются перспективы. Состоится важное и полезное знакомство.

2 мечей Таро - значение

Карта выбора. У вас есть варианты и нужно принять решение. Рядом с вами находятся люди, которые будут давать советы.

Умеренность Таро - значение

Взвесьте все "за" и "против" и примите решение. Делать это нужно не на эмоциях, а с холодной головой.

Суд Таро - значение

Кто-то оценивает ваши таланты. Или вы сами думаете, как поменять свою жизнь.

Паж мечей Таро - значение

Карта смелости. Вы решитесь на важный разговор или наберетесь храбрости, чтобы действовать.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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