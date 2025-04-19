Гороскоп Таро на май 2025: Скорпионов ждут деньги и перемены

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Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2025 для Скорпионов.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль.
Гороскоп Таро на мая 2025 Скорпион
8 пентаклей Таро - значение
У вас будут проекты, клиенты, хороший заработок. Возможно вы будете овладевать новыми навыками или делиться своими знаниями с другими.
Если вы проявите свое мастерство, то получите приличные деньги.
Туз мечей Таро - значение
Вы сделаете шаг в новом направлении. Перед вами откроются перспективы. Состоится важное и полезное знакомство.
2 мечей Таро - значение
Карта выбора. У вас есть варианты и нужно принять решение. Рядом с вами находятся люди, которые будут давать советы.
Умеренность Таро - значение
Взвесьте все "за" и "против" и примите решение. Делать это нужно не на эмоциях, а с холодной головой.
Суд Таро - значение
Кто-то оценивает ваши таланты. Или вы сами думаете, как поменять свою жизнь.
Паж мечей Таро - значение
Карта смелости. Вы решитесь на важный разговор или наберетесь храбрости, чтобы действовать.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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