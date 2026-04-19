Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц весны Ракам, Львам, Девам.

Гороскоп Таро на май 2026 для Раков, Львов, Дев

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2026 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Раков после паузы начнется очень успешный период. У Львов - период трансформации. Дев ждут удачные сделки и романтические знакомства, пишет Главред.

Гороскоп Таро на май 2026 - Рак

Луна Таро — значение

Полнолуние всегда что-то высвечивает. В мае для вас прояснится какая-то важная ситуация или придет значимая новость.

Луна — это также карта материнства: возможно, вы узнаете о пополнении в семье или получите известие от мамы. С другой стороны, это карта паузы и ожидания.

ПовешенныйТаро — значение

Эта карта подтверждает состояние ожидания. Возможны задержки в делах или рейсах. Это время, когда нужно дать ситуации "созреть".

Лучший совет на этот период - вам нужно "зависнуть" в приятном смысле: сходить на массаж, принять ванну, уйти из социума и просто побыть наедине с собой.

Солнце Таро — значение

Это карта движения и расцвета! После того как вы "спрячетесь" в начале месяца, вы начнете сиять.

Солнце приносит успех в бизнесе, доходы, прибыль и поддержку. Это шикарная карта для детей и путешествий. Всё вокруг вас начнет расти и расцветать.

4 кубковТаро — значение

Это карта выбора. Вам будут поступать предложения, но не соглашайтесь на всё подряд. Слушайте свою интуицию — она у Раков очень сильная. Умейте сказать "нет" тому, что вам не откликается, будь то работа или встреча с друзьями.

Гороскоп Таро на май 2026 - Лев

3 жезлов Таро — значение

Карта планов на будущее и путешествий. Причем это не одиночный путь: тройка указывает на работу в коллективе, группе или поездку с друзьями. Это время получения новой информации, обучения и "насмотренности".

Вас ждет знакомство или встреча, поскольку тройка — это карта активной коммуникации. Возможно, вы отправитесь в долгожданный отпуск или на отдых.

Рыцарь жезлов Таро — значение

События будут развиваться стремительно. Это карта скорости! Опять же, выпадает дорога: возможен переезд, командировка или просто приятная поездка.

Ждите быстрого продвижения во всех делах, приезда гостей или активных курьеров с важными доставками.

Мир Таро — значение

Весь мир буквально у ваших ног. Это переход на совершенно другой уровень и смена статуса. В карьере — это повышение или момент, когда вы возглавите бизнес. В личной жизни — кульминация цикла: например, завершение периода одиночества и вступление в брак или рождение ребенка.

Смерть Таро — значение

Это карта глубокой трансформации. Она говорит о том, что прошлая жизнь закончилась. Возврат к тому, какими вы были раньше, уже невозможен. Вы, как птица Феникс, возрождаетесь в новом качестве.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на май 2026 - Дева

2 кубков Таро — значение

Это карта встречи, знакомства или свидания. Также она может проигрываться как важные бизнес-переговоры, которые пройдут очень успешно. Это карта согласия: обе стороны хотят быть вместе или сотрудничать. Ожидайте выгодных договоренностей, подписания контрактов или удачных сделок. Любой союз — и романтический, и деловой — закончится замечательно.

4 жезловТаро — значение

Это карта стабильности и семьи. Возможно приобретение недвижимости, покупка квартиры, дома или переезд в новое, более уютное жилье в аренду.

Вас может ждать новый коллектив или работа, которая будет вам по душе.

В семье ждите радостных новостей от близких. То, что начнется сейчас, — это всерьез и надолго.

4 кубков Таро — значение

Вы можете отвергнуть какое-то предложение. Возможно, вы не захотите идти на какое-то мероприятие или решите временно не работать, выбрав отдых. Это время для медитации и глубоких раздумий.

Рыцарь кубковТаро — значение

Это может быть предложение руки и сердца, признание или романтическое путешествие. Отношения получат новый импульс и будут развиваться.

СмертьТаро — значение

Это знак того, что наступило время перемен и трансформации. Вам нужно будет в чем-то поставить точку и окончательно закрыть дверь в прошлое. Чтобы начался новый счастливый цикл, нужно оставить прошлое позади. Сейчас вы стоите на развилке двух реальностей, и только ваш выбор определит, по какой дороге вы пойдете дальше.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

