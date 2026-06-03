Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Близнецам - успех, Девам - прорыв

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 4 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Девятка Кубков

Девятка Кубков – прекрасная карта Таро для вас в день, когда энергия может быть очень интенсивной. В четверг, преодолейте любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь, и поверьте в свои мечты. Желания могут сбыться, Овен.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Двойка Мечей

В четверг, 4 июня, у вас будет работа, и когда Луна войдет в Водолей, все будут наблюдать за тем, как вы себя ведете. У вас может быть немного упрямая сторона, Телец, и, возможно, именно на это указывает Двойка Мечей.

Она представляет человека, который из-за гордости отказывается видеть то, что нужно сделать. Ваше сегодняшнее напряжение может исходить изнутри, но, осознав ситуацию, вы сможете его преодолеть.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Десятка Кубков

Вы очень хотите, чтобы ваши отношения сложились, Близнецы, и вы полны оптимизма и надежды.

4 июня Десятка Кубков — это радостная карта Таро, символизирующая невероятный успех, который вы переживаете, и свидетелем которого становятся другие.

Не сдавайтесь слишком быстро, если сейчас что-то немного сложно. Грядёт поворот.

Рак

Карта Таро для Раков на четверг: Пятёрка Пентаклей

Людям трудно ладить, когда есть проблемы с деньгами и никто не знает, что делать. В четверг могут возникнуть разногласия по поводу расходов или сбережений. Ракам необходимы терпение и хладнокровие.

4 июня ваша карта Таро, Пятёрка Пентаклей, напоминает вам, что расстояние не следует воспринимать как личное отвержение, а как потребность в пространстве. Она может помочь вам взглянуть на ситуацию под другим углом.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Отшельник, перевернутая

Вы не хотите быть тем человеком, который отдаляется, но иногда вам нужно время для себя.

Перевернутая карта Отшельник напоминает вам, что не стоит позволять дистанции стать привычкой, когда вы строите отношения с кем-то. Сегодня идеально подходит для того, чтобы сообщить о своих потребностях и спланировать, когда будет хорошо снова встретиться.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Туз Мечей

Дева, это нормально — задаваться вопросом, как и когда вы можете отдохнуть от всего стресса в жизни. Туз Мечей напоминает, что каждому нужно время для себя, чтобы подумать.

4 июня вас ждет один из самых важных прорывов, и он может дать вам ответы, которые вам нужны прямо сейчас.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Паж Мечей

Вам действительно интересно узнать о различных хобби и навыках других людей, которые помогают им преуспевать в жизни. Возможно, вы даже задумываетесь о том, как найти подработку или заработать больше денег.

В четверг, 4 июня, ваша карта Таро, Паж Мечей, указывает на любознательный ум, а это именно то, что вам сейчас нужно, чтобы учиться и узнавать что-то новое.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Солнце, перевернутое

В некоторые дни чувствовать себя счастливым гораздо легче, а в другие вам приходится прилагать усилия, Скорпион.

В четверг Солнце напоминает вам о необходимости пересмотреть свои ожидания, потому что, если вы их завысите или предположите, что кто-то всегда будет удовлетворять ваши потребности, вы можете в итоге почувствовать разочарование.

Сегодня, сосредоточившись на своих благословениях, вы сможете оставаться в состоянии благодарности и выбраться из депрессии.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Семерка Мечей

Люди делают то, что хотят, и когда вы это узнаете, вы действительно задумаетесь, о чем они думали. 4 июня вам, возможно, будет трудно удержаться от того, чтобы высказать кому-то свое мнение о его необдуманных решениях.

Суть предательства, согласно Семерке Мечей, может быть слишком сложной для понимания прямо сейчас, и может потребоваться время, чтобы по-настоящему понять причину.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Верховная Жрица, перевернутая

Если вы ждали ответа, сегодня вы услышите то, что вам нужно знать. Верховная Жрица символизирует интуитивную энергию, но в перевернутом положении возникает разрыв.

В четверг человек в вашей жизни, от которого вы хотели бы избавиться, может внезапно потерять интерес к общению с вами. Оставив его наедине с собой, вы обнаружите то, что было скрыто, но вы чувствовали глубоко в сердце, что что-то не так.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Семерка Кубков

Водолей, оставайтесь реалистами, даже если вам нравится погружаться в свои мечты. 4 июня вы находитесь на действительно интригующем этапе своей жизни, когда возможно всё.

Согласно вашей ежедневной карте Таро, Семерке Кубков, вы готовы раскрыть свой творческий потенциал и подпитывать свои иллюзии, но помните, что всегда лучше оставаться в реальности, даже когда вы занимаетесь творчеством.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Сила

Вы намного сильнее, чем думаете, но правда в том, что вы не хотите быть такими. В четверг, 4 июня, вы достигнете точки, когда вам придётся заставить себя сделать больше, чем вы планировали. Карта Таро "Сила" может ощущаться сейчас и как благословение, и как проклятие, но вам предстоит установить границы того, сколько вы будете делать и для кого.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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