Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Близнецам - успех, Девам - прорыв

Алена Кюпели
3 июня 2026, 18:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 27 февраля
Гороскоп Таро на 4 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Девятка Кубков

Девятка Кубков – прекрасная карта Таро для вас в день, когда энергия может быть очень интенсивной. В четверг, преодолейте любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь, и поверьте в свои мечты. Желания могут сбыться, Овен.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Двойка Мечей

В четверг, 4 июня, у вас будет работа, и когда Луна войдет в Водолей, все будут наблюдать за тем, как вы себя ведете. У вас может быть немного упрямая сторона, Телец, и, возможно, именно на это указывает Двойка Мечей.

Она представляет человека, который из-за гордости отказывается видеть то, что нужно сделать. Ваше сегодняшнее напряжение может исходить изнутри, но, осознав ситуацию, вы сможете его преодолеть.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Десятка Кубков

Вы очень хотите, чтобы ваши отношения сложились, Близнецы, и вы полны оптимизма и надежды.

4 июня Десятка Кубков — это радостная карта Таро, символизирующая невероятный успех, который вы переживаете, и свидетелем которого становятся другие.

Не сдавайтесь слишком быстро, если сейчас что-то немного сложно. Грядёт поворот.

Рак

Карта Таро для Раков на четверг: Пятёрка Пентаклей

Людям трудно ладить, когда есть проблемы с деньгами и никто не знает, что делать. В четверг могут возникнуть разногласия по поводу расходов или сбережений. Ракам необходимы терпение и хладнокровие.

4 июня ваша карта Таро, Пятёрка Пентаклей, напоминает вам, что расстояние не следует воспринимать как личное отвержение, а как потребность в пространстве. Она может помочь вам взглянуть на ситуацию под другим углом.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Отшельник, перевернутая

Вы не хотите быть тем человеком, который отдаляется, но иногда вам нужно время для себя.

Перевернутая карта Отшельник напоминает вам, что не стоит позволять дистанции стать привычкой, когда вы строите отношения с кем-то. Сегодня идеально подходит для того, чтобы сообщить о своих потребностях и спланировать, когда будет хорошо снова встретиться.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Туз Мечей

Дева, это нормально — задаваться вопросом, как и когда вы можете отдохнуть от всего стресса в жизни. Туз Мечей напоминает, что каждому нужно время для себя, чтобы подумать.

4 июня вас ждет один из самых важных прорывов, и он может дать вам ответы, которые вам нужны прямо сейчас.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Паж Мечей

Вам действительно интересно узнать о различных хобби и навыках других людей, которые помогают им преуспевать в жизни. Возможно, вы даже задумываетесь о том, как найти подработку или заработать больше денег.

В четверг, 4 июня, ваша карта Таро, Паж Мечей, указывает на любознательный ум, а это именно то, что вам сейчас нужно, чтобы учиться и узнавать что-то новое.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Солнце, перевернутое

В некоторые дни чувствовать себя счастливым гораздо легче, а в другие вам приходится прилагать усилия, Скорпион.

В четверг Солнце напоминает вам о необходимости пересмотреть свои ожидания, потому что, если вы их завысите или предположите, что кто-то всегда будет удовлетворять ваши потребности, вы можете в итоге почувствовать разочарование.

Сегодня, сосредоточившись на своих благословениях, вы сможете оставаться в состоянии благодарности и выбраться из депрессии.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Семерка Мечей

Люди делают то, что хотят, и когда вы это узнаете, вы действительно задумаетесь, о чем они думали. 4 июня вам, возможно, будет трудно удержаться от того, чтобы высказать кому-то свое мнение о его необдуманных решениях.

Суть предательства, согласно Семерке Мечей, может быть слишком сложной для понимания прямо сейчас, и может потребоваться время, чтобы по-настоящему понять причину.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Верховная Жрица, перевернутая

Если вы ждали ответа, сегодня вы услышите то, что вам нужно знать. Верховная Жрица символизирует интуитивную энергию, но в перевернутом положении возникает разрыв.

В четверг человек в вашей жизни, от которого вы хотели бы избавиться, может внезапно потерять интерес к общению с вами. Оставив его наедине с собой, вы обнаружите то, что было скрыто, но вы чувствовали глубоко в сердце, что что-то не так.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Семерка Кубков

Водолей, оставайтесь реалистами, даже если вам нравится погружаться в свои мечты. 4 июня вы находитесь на действительно интригующем этапе своей жизни, когда возможно всё.

Согласно вашей ежедневной карте Таро, Семерке Кубков, вы готовы раскрыть свой творческий потенциал и подпитывать свои иллюзии, но помните, что всегда лучше оставаться в реальности, даже когда вы занимаетесь творчеством.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Сила

Вы намного сильнее, чем думаете, но правда в том, что вы не хотите быть такими. В четверг, 4 июня, вы достигнете точки, когда вам придётся заставить себя сделать больше, чем вы планировали. Карта Таро "Сила" может ощущаться сейчас и как благословение, и как проклятие, но вам предстоит установить границы того, сколько вы будете делать и для кого.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:21Война
Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:40Экономика
Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУ

Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУ

16:53Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

Пела украинским военным и раненым: в РФ массово отменяют Лорак

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:22

Заставит змей бежать с участка: запах какого растения они не переносят

19:17

Рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человекаВидео

19:12

Куда делась и как сейчас выглядит Влада Литовченко

19:09

Невозможно перевести: какие два популярных слова есть только у украинцев

18:59

Как сказать по-украински "встретиться" — одну грубую ошибку допускают многиеВидео

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - ПреображенскийУ Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский
18:55

"Сможем приблизить мир": важное заявление Зеленского о сроках окончании войны

18:35

Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудесаВидео

18:21

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:19

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Близнецам - успех, Девам - прорыв

Реклама
18:13

Устранит любой негатив: туда, куда нужно приколоть булавку

18:05

Найденные на свалке картины оказались настоящим сокровищем

17:40

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:39

Зарплаты в Черкасской области резко выросли: кто зарабатывает больше всего

17:37

Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесменаВидео

17:32

Украинцев могут оштрафовать более чем на 150 тысяч гривен: за что наказывают

17:00

Влад Яма неожиданно набросился на россиян и высказался о войне — детали

16:56

Зачем класть стакан в кастрюлю при варке мяса: хитрость, о которой знают единицы

16:53

Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУВидео

16:43

Водители до сих пор спорят о правильном времени для мойки машиныВидео

16:20

Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правдуВидео

Реклама
16:02

Как выбрать футболку: стилистка раскрыла базу, которая прослужит не одно летоВидео

15:43

"Больно, до крика": Камалия сообщила о горе в семье

15:33

"Соглашаются немногие": известная певица удивила гонораром за проведение свадьбы

15:25

Никакой не "крижовник": как правильно назвать колючий ягодный куст на украинском

15:11

Спасатели предупредили родителей о скрытой опасности купальников

15:05

Почему кошки живут дольше собак — ученые сделали революционное открытие

14:44

Прежних контрнаступлений уже не будет: генерал рассказал о новой стратегии ВСУ на юге

14:28

У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

14:25

Историк раскрыл главную тайну россиян: громкое заявление "переписывает" учебники РФВидео

14:10

"Больше убытков, чем прибыли": Сумская рассказала о своем бизнесе "для вдохновения"

13:59

Девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надоВидео

13:59

Во всех областях Украины пройдут дожди: синоптик назвала дату смены погоды

13:59

Дворец сделал важное заявление в отношении Кейт Миддлтон

13:53

Гороскоп на завтра, 4 июня: Львам — срыв планов, Скорпионам — перемены

13:34

Как часто РФ может массированно атаковать Украину: Жданов дал неутешительный ответ

13:26

Буданов разрабатывает долгосрочную оборонную стратегию Украины — финские СМИ

13:14

Историк назвал главное отличие между украинцами и россиянами: не язык и не культураВидео

13:05

Идеальный летний ужин, который готовится за 3 минуты: рецепт салата из творога

13:03

Бывшая жена Цекало нанесла ему сокрушительный удар: россияне в истерике

13:00

23 млрд грн убытков и лондонский след: СМИ сообщили о деятельности сестры экс-банкира Лагуна за границей

Реклама
12:58

Третий прилет за 16 дней: Камалия рассказала о потеряхВидео

12:54

Отпугнут вредителей и увеличат урожай: какие цветы посадить рядом с овощамиВидео

12:45

"Личный рекорд": картину Ивана Марчука продали на Sotheby’s за огромную сумму

12:22

Преемник Путина: почему Шойгу сливают через медиа и есть ли шанс на смену власти в РФ

12:14

Скандал из-за подразделения "имени героев УПА": Сибига отреагировал на возмущение Польши

12:07

Силы обороны поразили корабль РФ "Бойкий" в Санкт-Петербурге - подробности

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 4 июня: Собакам - нервозность, Свиньям - флирт

12:00

Незнакомцы заняли дом мужчины и оставили после себя только пепелВидео

11:51

Всегда действуют по-своему: какие знаки зодиака ценят свободу больше всего

11:40

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять