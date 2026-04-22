Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

Анна Ярославская
22 апреля 2026, 03:30
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц весны Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2026 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весов ждут перемены в сфере финансов и дохода. Скорпионам стоит позитивно настроиться. Стрельцы откроют новую главу своей жизни, пишет Главред.

Гороскоп Таро на май 2026 - Весы

Тройка жезлов Таро - значение

Это планы на будущее, желание действовать, поездки и путешествия. Возможно, придет новая информация или вы начнете обучение, получите важные навыки.

Тройка — это командная карта: вы будете не одни, а с друзьями или коллегами. Ваш бизнес или личные дела будут активно развиваться.

Паж пентаклей Таро - значение

Это карта нового источника дохода, который пока только начинает расти. Возможно, вы "посадите семена" нового бизнеса или выйдете на новую работу. Сначала деньги могут быть небольшими, но со временем доход увеличится. Также Паж может указывать на финансовые вопросы, связанные с детьми: алименты, пособия или траты на обучение.

Влюбленные Таро - значение

В личной жизни: встреча, романтическое свидание, знакомство. Возможно решение съехаться, заключить брак или получить приглашение на свадьбу.

В делах: деловое партнерство, подписание контрактов, договоры об аренде.

Пятерка пентаклей Таро - значение

Карта перемен и финансовой "притирки". Возможны непредвиденные расходы: например, срочный визит к стоматологу или помощь родственникам.

Доход может временно снизиться, или придется заплатить больше, чем вы ожидали. Не бойтесь этих перемен — они нужны, чтобы освободить место для нового.

Гороскоп Таро на май 2026 - Скорпион

5 мечей Таро - значение

Месяц начинается с перемен. Пятерка — это карта очищения и адаптации. Кто-то может "отвалиться" от вас: вы решите прекратить общение с токсичными людьми и просто отсечете лишнее.

Чтобы изменить свою реальность, важно менять мысли на позитивные.

Королева жезлов Таро - значение

В мае в вашем окружении появится активная женщина (возможно, Овен, Лев или Стрелец), которая будет вас вдохновлять и подталкивать к действиям. Королева Жезлов не дает сидеть на месте — она призывает быть активными и решительными.

6 кубков Таро - значение

Вас ждут комплименты, подарки или приглашение на кофе. Это будет очень искренняя встреча, где вас любят просто за то, что вы есть. Возможно, вы увидитесь со старой подругой или попадете в новое окружение, которое примет вас как члена семьи.

7 кубков Таро - значение

Скорпионам пора снимать розовые очки. Настало время увидеть всё в настоящем свете.

Вы стоите перед выбором. Самое главное — выбирайте сердцем. Слушайте свою интуицию и чувства. Выбирайте то, к чему вас по-настоящему тянет, даже если придется принимать непростое решение.

Гороскоп Таро на май 2026 - Стрелец

Маг Таро - значение

У вас появится блестящая идея, или вы сделаете первый шаг в новом направлении. Маг говорит: "Я могу, я знаю". У вас есть все ресурсы, и сейчас — идеальное время для старта. Вторая половина месяца - удачное время для любых начинаний. Но будьте бдительны: не позволяйте другим манипулировать вами, сами будьте творцами своей жизни.

Императрица Таро - значение

Карта красоты, цветов и любви к себе. Вы можете принимать гостей или накрывать шикарный стол.

Может быть, вы родите новый проект или бизнес, а для кого-то эта карта проиграется как долгожданная беременность.

8 жезлов и Рыцарь мечей Таро - значение

Эти карты говорят о бешеной скорости, новостях и поездках. Возможны спонтанные путешествия, перелеты или переезд. Вы будете получать много информации, писем и звонков. Если вы работаете на себя , ожидайте наплыва клиентов из разных городов.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

