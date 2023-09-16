Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября: Раку – наслаждение, Рыбам - боль

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября / коллаж: Гларвед, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 18-24 сентября карты Таро предрекают разное. Кому-то новое занятие, а кому-то финансовое изобилие.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Девятка жезлов

На этой неделе вы можете оказаться на пути к финишу! Девятка Жезлов символизирует настойчивость и преданность делу, которые вы вложили в достижение личной цели, к которой стремились. Ваши первоначальные цели и идеи были заложены и выросли, и вы так близки к тому, чтобы наконец достичь пункта назначения.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Шестерка жезлов

Победа за вами на этой неделе! Шестерка Жезлов — карта решимости и чести. Это означает, что вы не только усердно работали и достигли своих целей, но и благодаря им начинаете получать признание.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас периодом новых начинаний! Дурак символизирует начало путешествия в неизведанное. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это ваш сигнал Вселенной: наконец-то сделайте это!

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Девятка пентаклей

На этой неделе Девятка пентаклей приглашает вас насладиться плодами вашего труда. Вы вложили свою кровь, пот и слезы в достижение своих целей и теперь видите заслуженный успех в результате своих усилий. Пришло время воспользоваться материальным комфортом, который вы создали для себя.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Рыцарь мечей

Возможно, на этой неделе вас ничто не остановит… но хорошо ли это? Рыцарь Мечей — это карта, предостерегающая от стремления к желаемому любой ценой. Да, хорошо иметь упорные амбиции, но только тогда, когда вы сначала учли все проблемы и последствия.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Король пентаклей

Успех в ваших руках! Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового изобилия в вашей жизни, и теперь вам просто нужно двигаться вперед с любыми идеями, которые вы, возможно, обдумывали.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Паж жезлов

Паж жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы раскрыли свою более свободолюбивую сторону! Иногда нам легко застрять в рутине или продолжать делать то, что нам наиболее удобно. Однако в жизни еще так много всего предстоит исследовать! Что вы хотели сделать, но думали, что не сможете?

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Королева пентаклей

Кому-то на этой неделе понадобится немного больше внимания и заботы! Королева пентаклей — настоящий добытчик: она следит за тем, чтобы все были накормлены, в доме был порядок, и что она уделяла достаточно времени и внимания своим близким.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Справедливость

Соответствуют ли ваши убеждения вашим действиям в мире? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее "я"? Это вопрос, который карта хочет, чтобы вы задали себе на этой неделе. Это особенно важно, если вам сейчас предстоит принять важное решение.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Восьмерка пентаклей

На этой неделе 8 пентаклей побуждает вас найти хорошее применение своим творческим талантам и усердно над ними работать. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других будут обращать внимание на то, что вы делаете, и тем больше вдохновения вы получите.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Девятка кубков

Получение Девятки кубков может сигнализировать о том, что на этой неделе ваши звезды наконец начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Десятка мечей

Десятка мечей означает, что вы сейчас переживаете болезненные времена. Возможно, вас предали, или, может быть, вы переживаете период, когда на вас обрушиваются события. Подобные переживания никогда не бывают приятными, но на этой неделе вас призывают сосредоточиться на новом начале.

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