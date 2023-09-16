УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября: Раку – наслаждение, Рыбам - боль

Елизавета Бельмас
16 сентября 2023, 10:49 обновлено 16 сентября, 11:01
108
Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября
Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября / коллаж: Гларвед, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 18-24 сентября карты Таро предрекают разное. Кому-то новое занятие, а кому-то финансовое изобилие.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Девятка жезлов

На этой неделе вы можете оказаться на пути к финишу! Девятка Жезлов символизирует настойчивость и преданность делу, которые вы вложили в достижение личной цели, к которой стремились. Ваши первоначальные цели и идеи были заложены и выросли, и вы так близки к тому, чтобы наконец достичь пункта назначения.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Шестерка жезлов

Победа за вами на этой неделе! Шестерка Жезлов — карта решимости и чести. Это означает, что вы не только усердно работали и достигли своих целей, но и благодаря им начинаете получать признание.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас периодом новых начинаний! Дурак символизирует начало путешествия в неизведанное. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это ваш сигнал Вселенной: наконец-то сделайте это!

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Девятка пентаклей

На этой неделе Девятка пентаклей приглашает вас насладиться плодами вашего труда. Вы вложили свою кровь, пот и слезы в достижение своих целей и теперь видите заслуженный успех в результате своих усилий. Пришло время воспользоваться материальным комфортом, который вы создали для себя.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Рыцарь мечей

Возможно, на этой неделе вас ничто не остановит… но хорошо ли это? Рыцарь Мечей — это карта, предостерегающая от стремления к желаемому любой ценой. Да, хорошо иметь упорные амбиции, но только тогда, когда вы сначала учли все проблемы и последствия.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Король пентаклей

Успех в ваших руках! Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового изобилия в вашей жизни, и теперь вам просто нужно двигаться вперед с любыми идеями, которые вы, возможно, обдумывали.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Паж жезлов

Паж жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы раскрыли свою более свободолюбивую сторону! Иногда нам легко застрять в рутине или продолжать делать то, что нам наиболее удобно. Однако в жизни еще так много всего предстоит исследовать! Что вы хотели сделать, но думали, что не сможете?

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Королева пентаклей

Кому-то на этой неделе понадобится немного больше внимания и заботы! Королева пентаклей — настоящий добытчик: она следит за тем, чтобы все были накормлены, в доме был порядок, и что она уделяла достаточно времени и внимания своим близким.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Справедливость

Соответствуют ли ваши убеждения вашим действиям в мире? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее "я"? Это вопрос, который карта хочет, чтобы вы задали себе на этой неделе. Это особенно важно, если вам сейчас предстоит принять важное решение.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Восьмерка пентаклей

На этой неделе 8 пентаклей побуждает вас найти хорошее применение своим творческим талантам и усердно над ними работать. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других будут обращать внимание на то, что вы делаете, и тем больше вдохновения вы получите.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Девятка кубков

Получение Девятки кубков может сигнализировать о том, что на этой неделе ваши звезды наконец начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Десятка мечей

Десятка мечей означает, что вы сейчас переживаете болезненные времена. Возможно, вас предали, или, может быть, вы переживаете период, когда на вас обрушиваются события. Подобные переживания никогда не бывают приятными, но на этой неделе вас призывают сосредоточиться на новом начале.

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

Глава Бундесвера назвал единственное условие мира в Украине

Глава Бундесвера назвал единственное условие мира в Украине

09:38 Мир
"Танков будет больше": Данилов сказал, когда первые Abrams прибудут в Украину

"Танков будет больше": Данилов сказал, когда первые Abrams прибудут в Украину

08:20 Украина
ВСУ освободили Андреевку: ситуация для РФ к югу от Бахмута ухудшается — ISW

ВСУ освободили Андреевку: ситуация для РФ к югу от Бахмута ухудшается — ISW

07:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:21

Легендарный "Росомаха" Хью Джекман разошелся с женой после 27 лет брака: что случилось

11:20

"Корабли превратились в детали": в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю

11:16

Хамство и плевки: Киркоров вызверился на путинистку Успенскую

10:49

Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября: Раку – наслаждение, Рыбам - боль

10:30

"Это значит, что я говорю правильно": Трамп заявил, что доволен похвалой Путина

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
10:15

Украинский спецназ показал на видео, как помогал ВСУ бить по русским кораблям в Севастополе

10:03

Какой праздник 16 сентября: кого нужно поздравить в этот день

09:38

Глава Бундесвера назвал единственное условие мира в Украине

09:31

Вайкуле рассказала, почему хочет увидеть экс-коллег - путинистов Баскова и Киркорова

Реклама
08:54

"Это наш полуостров": в СНБО поведали, что будет с россиянами в Крыму

08:39

Гороскоп на завтра 17 сентября 2023: Близнецам пора что-то менять, Ракам - потери

08:31

Мы просто пожинаем плоды своей безголовостимнение

08:22

"Бригада" и "Солдаты": в России скончался популярный актёр сериалов

08:20

"Танков будет больше": Данилов сказал, когда первые Abrams прибудут в Украину

08:07

Семья расхватает за минуту: быстрый рецепт воздушного заливного пирога с абрикосами

07:39

ВСУ освободили Андреевку: ситуация для РФ к югу от Бахмута ухудшается — ISW

07:05

Загадка, которая введет в ступор: нужно найти спрятанную бутылку с водой за 15 секунд

06:45

"Тыл забыл о войне": о чем думает солдат на нулемнение

06:35

Что такое "хвіртка", "кватирка" и "калитка": Авраменко объяснил колоритные словаВидео

06:30

Именины 16 сентября: поздравьте с Днем ангела обладательниц имени Василина

Реклама
04:30

Китай может вооружить РФ миллионами снарядов: Жданов назвал неожиданный сценарий

04:10

"Весь спектр": Жданов раскрыл, какое оружие может получить Путин от Северной Кореи

03:30

Жданов пояснил, как долго Путин может воевать с Украиной с китайской помощью

02:30

"Это какое-то безумие": женщина ошеломлена из-за странной семейной традиции своего мужа

01:33

"Этот хлам может взорваться ежесекундно": эксперт оценил, помогут ли РФ снаряды из КНДР

15 сентября, пятница
23:55

Безумная головоломка для гениев: надо найти фламинго среди цветов за 7 секунд

23:45

РФ будет получать ракеты и снаряды миллионами: Жданов назвал союзников оккупантов

22:53

США готовят мощный пакет для ВСУ: что известно о передаче супер-танков Abrams

22:53

Родных не пускают: Игорю Николаеву поставили опасный диагноз

22:47

Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене

22:32

В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Байдена: названа точная дата

22:10

Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на вторую половину сентября

20:59

Оккупантов выбивают из Клещиевки: у ВСУ новый прорыв на Донбассе

20:57

Трусить будет минимум 4 дня: в Украину ворвалась почти 8-бальная магнитная буря

20:36

Вера, Надежда, Любовь 2023: дата праздника и что нужно сделать в этот день

20:10

Зеленский провел Ставку и сообщил о завершенных успешных спецоперацияхВидео

20:00

Астафьева показала живот и рассказала об идеальных отношениях

19:55

Риск остановки производства: действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии - Украинская бронетехника

19:51

"Без Андреевки не будет Бахмута": ВСУ - о важности освобождения населенного пункта

19:47

"Погиб смертью героя": на Запорожском направлении отошел в вечность молодой спортсмен

Реклама
19:37

Что будет, если китайцы через КНДР начнут давать России оружиемнение

19:35

"Тяжелое состояние": всплыла информация об опасном диагнозе Кадырова

19:21

В Польше пригрозили "бессрочным" эмбарго на украинское зерно: известны условия

19:21

Как менялась Лиза Ющенко: фото до "тюнинга"

18:48

Без шансов для РФ: в ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе

18:46

Врежет 9-градусная холодина: в каких регионах будут лить грозовые дожди

18:35

Какие знаки зодиака не изменяют: 3 самых верных партнера

18:27

Залужный заинтриговал "хорошими новостями" после встречи с западными партнерами

18:14

Будут как новые: домохозяйка открыла тайну, как отчистить кастрюли без мытья

18:13

Нестандартная загадка: лишь немногие найдут мальчика в комнате за 15 секунд

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять