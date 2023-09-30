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Гороскоп Таро на неделю 2-8 октября: Льву – улучшения, Раку – горечь реальности

Елизавета Бельмас
30 сентября 2023, 16:35 обновлено 30 сентября, 16:58
Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 2-8 октября
Гороскоп Таро на неделю 2-8 октября / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 2-8 октября карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Справедливость

Пятерка Пентаклей означает, что в последнее время у вас наступили трудные времена. Вы терпели потерю работы? Финансы не текут так легко, как вам хотелось бы? Подобные трудности не только наносят ущерб вашему кошельку — они также могут стать эмоциональным, умственным и духовным бременем. Не взваливайте на себя бремя..

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Туз жезлов

Если вы ждали о чем-то знака от Вселенной, то вот он! Туз жезлов представляет собой новое начало и весь потенциал, который несет в себе это новое начало. На этой неделе вас поощряют следовать по новому пути или проекту, к которому вы страстно относитесь, но еще не приступили к осуществлению.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Туз кубков

На этой неделе вас ждет волна хорошего настроения! Туз Кубков сигнализирует о времени, наполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание принадлежат вам. Это также означает возможность укрепить существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или любовника.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Повешенный

На этой неделе вас призывают отделить себя от разочаровывающей ситуации или неудовлетворительных отношений в вашей жизни. Восьмерка кубков признает, что этот раскол будет болезненным, тем более что вы посвятили ему так много времени и энергии. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, какой могла бы быть ситуация, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Девятка кубков

Получение Девятки кубков может сигнализировать о том, что на этой неделе ваши звезды наконец начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Десятка жезлов

Было ли у вас ощущение, что вы взвалили на свои плечи бремя мира? Десятка жезлов означает, что вы несете чрезвычайно тяжелое бремя. Возможно, вы взяли на себя слишком много, пытаясь достичь своих целей, и теперь вам важно попросить о помощи или сократить то, что вы взяли на себя.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Двойка мечей

Двойка мечей указывает на то, что в это время вы можете испытывать приступ нерешительности. На самом деле, вы можете быть настолько не уверены в том, как действовать, что активно откладываете рассмотрение этого вопроса. На этой неделе вам напоминают, что как бы вы ни старались избежать этой ситуации, она не исчезнет сама собой.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Суд

Вы можете оказаться на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы какое-то время находились на этом перепутье, не зная, по какому пути пойти. Карта "Суд" знает, что лучший выбор — это идеальное сочетание ума и сердца.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Солнце

На этой неделе солнце действительно светит вам! Эта карта символизирует изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы пережили неспокойное время в своей жизни, чувствуя, что конца этому не видно. Что ж, перед рассветом всегда темнее всего — и вот настал рассвет!

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Королева кубков

Королева кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботливый дух. На этой неделе вас призывают каким-то образом выразить эту энергию. Возможно, к вам обратится друг с проблемами в отношениях, или коллега придет к вам за поддержкой в ​​решении проблемы, с которой он столкнулся.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Башня

На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Перемены, которые символизирует Башня, внезапны и непредвидены. Вашим первым инстинктом может быть отказ от этого изменения, но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Король жезлов

На этой неделе вам может представиться возможность, и Король жезлов признает, что у вас есть сила и стойкость, чтобы принять ее! Избегали ли вы в прошлом руководящих должностей? Чувствовали ли вы себя перегруженными, взяв на себя больше обязанностей? Сейчас настало время твердо стоять в своей власти и реализовать свои видения.

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