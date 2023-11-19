УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю 20-26 ноября: Тельцу - неожиданные перемены, Весам - сильное потрясение

Лидия Неплях
19 ноября 2023, 12:33
Козерога ждет романтическое партнерство или партнерство с платоническим или профессиональным союзником.
Гороскоп таро на неделю
Гороскоп таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю 20-26 ноября карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Туз Кубков

Туз Кубков сигнализирует о времени, переполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание - все это в ваших руках. Он также означает возможность укрепить существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или возлюбленного! Если в последнее время вы чувствовали себя замкнутым, то пришло время открыть свое сердце и принять любовь и мир, которых вы заслуживаете. Это ваш шанс отпить из чаши глубокой духовной самореализации, так что пейте!

видео дня

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Башня:

Приготовьтесь! На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Перемены, которые обозначает Башня, будут внезапными и непредвиденными. Первый инстинкт может быть направлен на то, чтобы отвергнуть эти перемены, но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь. Да, такие ситуации нелегко пережить, но перемены необходимы для прогресса. Эта встряска необходима для того, чтобы увидеть, где находятся трещины в вашем фундаменте. В свою очередь, это позволит перестроиться на более стабильную основу. Принятие этого переходного периода и того, чему он может научить, приведет к большим личным достижениям в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Восьмерка Мечей

Восьмерка Мечей указывает на то, что сейчас вы чувствуете себя в ловушке, считая, что из сложившихся обстоятельств нет выхода. На этой неделе вас призывают задуматься, действительно ли вы застряли... или же просто находитесь в тюрьме, созданной самим собой. Неуверенность в себе, страх и сомнения часто являются теми чувствами, которые удерживают нас в ситуации гораздо дольше, чем это необходимо. Изучите этот вопрос более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что все это время вас сдерживали самоограничения.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Десятка Пентаклей

Десятка пентаклей олицетворяет безопасность, а также успех и достижения. Не получали ли вы должного признания за свои профессиональные усилия? Не было ли ощущения, что Вселенная ставит одно препятствие за другим? Не хватает ли денег? Вы чувствовали себя подавленным в сердечных делах? Что ж, пришли хорошие новости! На этой неделе в одной или нескольких из этих областей наконец-то все наладится, и вы получите чувство удовлетворения от того, что не сдавались, как бы трудно ни было.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Шестерка Кубков

Шестерка Кубков связана с влиянием прошлого на настоящее. На этой неделе вас призывают проанализировать, не привязаны ли вы каким-то образом к своему прошлому. Несмотря на то, что иногда нам необходимо смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принимать решения в настоящем или будущем, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям мешать вам двигаться вперед и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому стать источником совершенствования, а не застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Десятка Мечей

Десятка Мечей говорит о том, что сейчас вы переживаете болезненный период. Возможно, вас предали, или вы переживаете период, когда все рушится на вас. Такие переживания никогда не бывают приятными, но на этой неделе вас призывают сосредоточиться на новом начале, которое может освободить место для завершения. Даже если кажется, что вы достигли дна, утешайтесь тем, что дальше идти некуда, кроме как вверх. Помните, что препятствия могут быть замаскированными возможностями.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов - импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к потрясениям в жизни. На этой неделе вам предлагается взглянуть на решение, которое вы принимаете, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы уже готовы выбрать, по какому пути пойти, но, возможно, стоит еще раз подумать, прежде чем прыгать. Это нелегко сделать, когда вы чем-то увлечены, но эта карта служит напоминанием о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Четверка Кубков

Четверка Кубков указывает на то, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы смотрите по сторонам и видите, что есть у других, тоскуя по тому, чего нет собственной жизни. Возможно, вы также чувствуете себя немотивированным в своих нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то очень приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь разобраться с первопричиной этих чувств. Действительно ли на той стороне трава зеленее, или вам просто нужно потратить время на полив собственной травы?

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Пятерка Мечей

На этой неделе вам рекомендуется разумно выбирать свои битвы. Пятерка Мечей указывает на то, что в какой-то сфере вашей жизни назревает конфликт, и вскоре может произойти противостояние. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой - но подумали ли вы, что это за цена? Пытаясь доказать свою правоту, Вы можете сказать или сделать то, о чем потом будете жалеть, а также испортить отношения с другим человеком (или людьми). Прежде чем вступать в бой, подумайте, как выигрыш в данный момент может привести к проигрышу в долгосрочной перспективе.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Двойка Кубков

Двойка Кубков говорит о том, что на этой неделе для вас на первый план выходят партнерские отношения. Это может быть как романтическое партнерство, так и партнерство с платоническим или профессиональным союзником. Даже если ваши отношения с этим человеком находятся на начальной стадии, у них есть потенциал перерасти в нечто, что принесет пользу вам обоим в долгосрочной перспективе. Уделяйте время развитию этих отношений сейчас, радуясь тому, что объединенные усилия и взаимное восхищение приведут вас обоих далеко вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Сила

Карта "Сила" сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя стойкость, необходимая для того, чтобы изящно выйти из сложной жизненной ситуации. Легко потеряться в эмоциях, таких как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над ними и сохранять спокойствие в трудную минуту. Не действуйте, руководствуясь низменными инстинктами. Вместо этого примите в себя сострадание и прощение. Это позволит вам стать молчаливым воином, который контролирует не только себя, но и ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: ЧетверкаПентаклей

Четверка Пентаклей хочет, чтобы на этой неделе вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами. Бережете ли вы свои деньги, но при этом не отказываете себе в маленьких роскошествах? Или вы бережете каждую копейку, боясь потерять все? Проанализируйте, что движет этим мышлением. Не позволяйте своим чувствам, связанным с финансами, отвлекать от эффективного управления своим богатством и настройки на долгосрочный успех. Вы можете получать удовольствие сейчас и быть уверенным в завтрашнем дне.

Источник

Больше гороскопов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп на неделю гороскоп Таро
Реклама

Главное за день

Генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам: в ВСУ раскрыли детали

Генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам: в ВСУ раскрыли детали

12:53 Украина
Голод и холод оккупантам России: в ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму

Голод и холод оккупантам России: в ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму

11:48 Украина
"Дроны повредили дома и инфраструктурный объект": в ВСУ рассказали о последствиях атаки РФ

"Дроны повредили дома и инфраструктурный объект": в ВСУ рассказали о последствиях атаки РФ

11:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:43

Россия решила достать редкий самолет М-55: в разведке Британии объяснили ситуацию

13:21

Весь год будет счастье и деньги: какие 3 блюда нужно приготовить на Новый год 2024 - рецептыВидео

13:12

"Будет поглощать страны": эксперт рассказал наихудший сценарий, если Россия выиграет войну

12:59

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: как сохранить сбережения

12:57

"Мобилизованный" в росармию украинский подросток покинул РФ: у Путина отличились наглостью

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
12:53

Генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам: в ВСУ раскрыли детали

12:34

Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: Раки - положитесь на интуицию, Стрельцам - возможности

12:33

Гороскоп Таро на неделю 20-26 ноября: Тельцу - неожиданные перемены, Весам - сильное потрясение

12:28

Ждать ли вскоре еще одну войну: дипломат раскрыл результаты встречи Си с Байденом

Реклама
12:23

Мисс Вселенная-2023: кто победил и место Украины на конкурсе

11:48

Голод и холод оккупантам России: в ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму

11:39

Русский мир во всей красоте: нацист Мильчаков шокировал кровожадным признанием об украинцахВидео

11:27

Церковный праздник 20 ноября: что нельзя делать на преподобного Григория Декаполита

11:11

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября 2023: Крысе - все с чистого листа, Лошади - болезнь

11:06

"Дроны повредили дома и инфраструктурный объект": в ВСУ рассказали о последствиях атаки РФ

11:05

Войска РФ наступают под Купянском, ВСУ бьются на левобережье Херсонщины – Генштаб

10:14

Подружки будут просить этот рецепт ленивого и сочного штруделя с вишнями из теста филло

09:53

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

09:48

ВСУ борются за Авдеевку: россияне имеют незначительное продвижение - ISW

09:14

Террорист Гиркин объявил о планах баллотироваться на пост президента России

Реклама
09:10

Почему мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 годамнение

08:53

На Запорожской АЭС произошла авария: МАГАТЭ усиливает проверки

08:44

Как отличить настоящий творог от подделки за 3 минуты

08:29

ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

07:59

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

07:23

Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

06:30

Почему 20 ноября предки ругались матом: ответ вас удивит - приметы и запреты

06:01

Новая разрядка? Визит Си Цзиньпина очень напоминает визит Хрущевамнение

06:00

Буря закончится почти через 2 недели: в Украину ворвался жесткий геомагнитный шторм

05:28

Гороскоп на декабрь 2023 для Близнецов: чего ждать в работе, финансах, любвиВидео

04:34

Гениальный лайфхак: почему люди используют старые носки для чистки жалюзи

03:40

РФ готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной опасности

02:05

Дипломат рассказал, как встреча Си Цзиньпина и Байдена повлияет на международную политику

01:40

Что будет с человеком, если не есть хлеб: 5 причин отказаться от этого продукта

18 ноября, суббота
23:04

Как избавиться от заложенности носа: 10 быстрых и эффективных домашних методов

22:55

Огрызко пояснил, будут ли США и Китай военно сотрудничать после встречи Байдена и Си Цзиньпина

22:30

Пальчики оближешь: Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром

22:18

Шакира получила Грэмми за песню о Пике: награду вручал его старый недругВидео

21:37

"Запоздалая ИПСО": ГУР отреагировало на ложь о переходе летчика ВСУ на сторону оккупантов

21:08

Можно ли освободиться от службы, если стал студентом после мобилизации: ответ адвоката

Реклама
20:39

От холода до уюта: как утеплить дверь правильно и эффективно

20:25

Украина на расстоянии световых лет от Евросоюза: Обран сделал скандальное заявление

19:57

Скандал в звездном семействе: 18-летняя дочь Джоли и Питта отреклась от отцаВидео

19:37

Украину накрывает циклон: будет снег и ветер до 27 м/с

19:10

Встреча Си и Байдена официально открыла новую эпохумнение

19:08

Как "мягкое давление" Китая может подорвать российский бюджет - Огрызко

19:08

В Кременной взорвали главарей силовиков "ЛНР": в Сети узнали подробности

19:06

Не теряет надежды: Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным

18:59

Дочь Уиллиса показала редкие снимки с тяжелобольным отцом

18:32

ВСУ ярко уничтожили "Солнцепек" оккупантов на левобережье Херсонщины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять