Гороскоп Таро на неделю 20-26 ноября: Тельцу - неожиданные перемены, Весам - сильное потрясение

Козерога ждет романтическое партнерство или партнерство с платоническим или профессиональным союзником.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-20-26-noyabrya-telcu-neozhidannye-peremeny-vesam-silnoe-potryasenie-10518136.html Ссылка скопирована

Гороскоп таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю 20-26 ноября карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Туз Кубков

Туз Кубков сигнализирует о времени, переполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание - все это в ваших руках. Он также означает возможность укрепить существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или возлюбленного! Если в последнее время вы чувствовали себя замкнутым, то пришло время открыть свое сердце и принять любовь и мир, которых вы заслуживаете. Это ваш шанс отпить из чаши глубокой духовной самореализации, так что пейте!

видео дня

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Башня:

Приготовьтесь! На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Перемены, которые обозначает Башня, будут внезапными и непредвиденными. Первый инстинкт может быть направлен на то, чтобы отвергнуть эти перемены, но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь. Да, такие ситуации нелегко пережить, но перемены необходимы для прогресса. Эта встряска необходима для того, чтобы увидеть, где находятся трещины в вашем фундаменте. В свою очередь, это позволит перестроиться на более стабильную основу. Принятие этого переходного периода и того, чему он может научить, приведет к большим личным достижениям в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Восьмерка Мечей

Восьмерка Мечей указывает на то, что сейчас вы чувствуете себя в ловушке, считая, что из сложившихся обстоятельств нет выхода. На этой неделе вас призывают задуматься, действительно ли вы застряли... или же просто находитесь в тюрьме, созданной самим собой. Неуверенность в себе, страх и сомнения часто являются теми чувствами, которые удерживают нас в ситуации гораздо дольше, чем это необходимо. Изучите этот вопрос более внимательно. Возможно, вы обнаружите, что все это время вас сдерживали самоограничения.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Десятка Пентаклей

Десятка пентаклей олицетворяет безопасность, а также успех и достижения. Не получали ли вы должного признания за свои профессиональные усилия? Не было ли ощущения, что Вселенная ставит одно препятствие за другим? Не хватает ли денег? Вы чувствовали себя подавленным в сердечных делах? Что ж, пришли хорошие новости! На этой неделе в одной или нескольких из этих областей наконец-то все наладится, и вы получите чувство удовлетворения от того, что не сдавались, как бы трудно ни было.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Шестерка Кубков

Шестерка Кубков связана с влиянием прошлого на настоящее. На этой неделе вас призывают проанализировать, не привязаны ли вы каким-то образом к своему прошлому. Несмотря на то, что иногда нам необходимо смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принимать решения в настоящем или будущем, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям мешать вам двигаться вперед и ценить то, что происходит здесь и сейчас. Позвольте своему прошлому стать источником совершенствования, а не застоя.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Десятка Мечей

Десятка Мечей говорит о том, что сейчас вы переживаете болезненный период. Возможно, вас предали, или вы переживаете период, когда все рушится на вас. Такие переживания никогда не бывают приятными, но на этой неделе вас призывают сосредоточиться на новом начале, которое может освободить место для завершения. Даже если кажется, что вы достигли дна, утешайтесь тем, что дальше идти некуда, кроме как вверх. Помните, что препятствия могут быть замаскированными возможностями.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов - импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к потрясениям в жизни. На этой неделе вам предлагается взглянуть на решение, которое вы принимаете, и подумать о последствиях поспешных действий. Возможно, вы уже готовы выбрать, по какому пути пойти, но, возможно, стоит еще раз подумать, прежде чем прыгать. Это нелегко сделать, когда вы чем-то увлечены, но эта карта служит напоминанием о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Четверка Кубков

Четверка Кубков указывает на то, что вы чувствуете себя неудовлетворенным и жаждете каких-то перемен в своей жизни. Возможно, вы смотрите по сторонам и видите, что есть у других, тоскуя по тому, чего нет собственной жизни. Возможно, вы также чувствуете себя немотивированным в своих нынешних обстоятельствах. Хотя стремиться к чему-то очень приятно, легко попасть в нездоровый круговорот желаний. На этой неделе постарайтесь разобраться с первопричиной этих чувств. Действительно ли на той стороне трава зеленее, или вам просто нужно потратить время на полив собственной травы?

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Пятерка Мечей

На этой неделе вам рекомендуется разумно выбирать свои битвы. Пятерка Мечей указывает на то, что в какой-то сфере вашей жизни назревает конфликт, и вскоре может произойти противостояние. Когда это произойдет, у вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой - но подумали ли вы, что это за цена? Пытаясь доказать свою правоту, Вы можете сказать или сделать то, о чем потом будете жалеть, а также испортить отношения с другим человеком (или людьми). Прежде чем вступать в бой, подумайте, как выигрыш в данный момент может привести к проигрышу в долгосрочной перспективе.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Двойка Кубков

Двойка Кубков говорит о том, что на этой неделе для вас на первый план выходят партнерские отношения. Это может быть как романтическое партнерство, так и партнерство с платоническим или профессиональным союзником. Даже если ваши отношения с этим человеком находятся на начальной стадии, у них есть потенциал перерасти в нечто, что принесет пользу вам обоим в долгосрочной перспективе. Уделяйте время развитию этих отношений сейчас, радуясь тому, что объединенные усилия и взаимное восхищение приведут вас обоих далеко вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Сила

Карта "Сила" сигнализирует о том, что у вас есть внутренняя стойкость, необходимая для того, чтобы изящно выйти из сложной жизненной ситуации. Легко потеряться в эмоциях, таких как гнев, печаль, страх или стыд, но на этой неделе вас призывают подняться над ними и сохранять спокойствие в трудную минуту. Не действуйте, руководствуясь низменными инстинктами. Вместо этого примите в себя сострадание и прощение. Это позволит вам стать молчаливым воином, который контролирует не только себя, но и ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: ЧетверкаПентаклей

Четверка Пентаклей хочет, чтобы на этой неделе вы сосредоточились на своих отношениях с деньгами. Бережете ли вы свои деньги, но при этом не отказываете себе в маленьких роскошествах? Или вы бережете каждую копейку, боясь потерять все? Проанализируйте, что движет этим мышлением. Не позволяйте своим чувствам, связанным с финансами, отвлекать от эффективного управления своим богатством и настройки на долгосрочный успех. Вы можете получать удовольствие сейчас и быть уверенным в завтрашнем дне.

Источник

Больше гороскопов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.