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Гороскоп Таро на неделю 21-17 августа: Овну – облегчение, Деве - успех

Елизавета Бельмас
19 августа 2023, 17:48 обновлено 19 августа, 18:24
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Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 21-17 августа
Гороскоп Таро на неделю 21-17 августа / коллаж: Гларвед, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 21-17 августа карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоит наслаждение успехом, а кому-то трудный период.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Звезда

Вы можете вздохнуть немного легче, потому что на этой неделе придет облегчение! Звезда сигнализирует об отсрочке после периода больших перемен или трудностей. Хотя вам было нелегко пережить эту суматоху, вы смогли выдержать любые испытания, которые жизнь бросила вам на пути.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов — импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к турбулентности в вашей жизни. На этой неделе вас просят взглянуть на решение, которое вам предстоит принять, и подумать о последствиях поспешных действий.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Королева Жезлов

Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе внутри вас переполняется очаровательная и восторженная энергия, и другие не смогут не заметить этого. На самом деле, вы можете оказаться в центре внимания! Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Туз мечей

Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе у вас больше ясности ума. Может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая помогает вам прорваться сквозь шум и добраться до сути дела.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Тройка жезлов

Прямо сейчас возможности для вас поистине безграничны! Тройка Жезлов сигнализирует о том, что у вас будет множество возможностей каким-то образом расширить свой кругозор. На мгновение загляните за пределы текущих обстоятельств и подумайте о своем будущем. Что вы себе представляете? Сейчас не время думать о мелочах.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Король пентаклей

Успех в ваших руках! Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового изобилия в вашей жизни, и теперь вам просто нужно двигаться вперед с любыми идеями, которые вы, возможно, обдумывали.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Десятка пентаклей

Карта Пентаклей представляет безопасность, а также успех и достижения. Разве вы не были должным образом признаны за ваши профессиональные усилия? Вам не казалось, что Вселенная ставила перед вами одно препятствие за другим? С деньгами было туго? Чувствовали ли вы себя опустошенным в делах сердечных? Что ж, хорошие новости на пороге!

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Восьмерка пентаклей

На этой неделе карта побуждает вас использовать свои творческие таланты с пользой и усердно работать над ними. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Десятка жезлов

Вам казалось, что вы взвалили на свои плечи бремя мира? Карта признает чрезвычайно тяжелое бремя, которое вы несли. Возможно, вы слишком много взяли на себя, пытаясь достичь своих целей, и теперь очень важно, чтобы вы попросили о помощи или сократили то, что взяли на себя.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Солнце

Солнце действительно светит вам на этой неделе! Эта карта представляет изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы переживаете бурный период в своей жизни, чувствуя, что конца этому не видно. Что ж, темнее всего перед рассветом, а рассвет уже наступил!

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от будней! Отшельник указывает на то, что на этой неделе вам может понадобиться уйти и поразмышлять. Возможно, вы были погружены во множество новых впечатлений или в последнее время проводили много времени за общением.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Повешенный

Эта карта может указывать на то, что на этой неделе произойдет серьезное изменение перспективы. С другой стороны, это может означать, что необходима какая-то жертва. Процесс, который вы пройдете в ближайшие дни, может показаться неудобным, но он может привести вас к столь необходимому освобождению от негативных прошлых паттернов, которые больше не служат вам.

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