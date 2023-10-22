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Гороскоп Таро на неделю 23-29 октября: Овну – энергия, Раку - трудности

Елизавета Бельмас
22 октября 2023, 13:35 обновлено 22 октября, 13:57
Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 23-29 октября
Гороскоп Таро на неделю 23-29 октября / коллаж: Гларвед, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 23-29 октября карты Таро предрекают разное. Кому-то трудные времена, а кому-то наполненность и энергию.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Королева жезлов

Вы не совсем общительный человек? Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе изнутри вас переполняет очаровательная и восторженная энергия, и окружающие не смогут не заметить это. На самом деле, вы можете оказаться в центре внимания! Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Луна

Не позволяйте страху взять над вами верх! Луна указывает на то, что на этой неделе могут возникнуть затяжные переживания из прошлого опыта, наводнившие вас воспоминаниями, которые вы скорее всего забудете. Это может быть что-то, что вы пытались запихнуть в свое подсознание, надеясь, что со временем это сработает само собой. Вместо того, чтобы пытаться игнорировать проблему, решите вывести ее из тени и исцелить себя.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Семерка монет

Не сдавайтесь! Ваша карта на этой неделе, 7 пентаклей, напоминает вам, что ничего стоящего невозможно достичь в одночасье. Возможно, вы работали над каким-то проектом или областью своей жизни и еще не пожинали плоды своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Пятерка пентаклей

Пятерка пентаклей означает, что в последнее время для вас наступили трудные времена. Вы терпели потерю работы? Финансы не текут так легко, как вам хотелось бы? Подобные трудности не только наносят ущерб вашему кошельку — они также могут стать эмоциональным, умственным и духовным бременем.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Император

Император призывает вас полностью овладеть своей истинной силой! Ваш жизненный опыт помог вам обрести ценную мудрость и понимание. Как вы можете использовать это, чтобы помочь себе? Как вы можете использовать это, чтобы помочь другим? На этой неделе вас могут попросить совета или совета от кого-то из ваших близких — не уклоняйтесь.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Девятка кубков

Получение Девятки кубков может сигнализировать о том, что на этой неделе ваши звезды наконец начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта доза удачной энергии может означать чувство полного удовлетворения своей работой, своими отношениями, своей дружбой – ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Паж кубков

На этой неделе сохраняйте открытое сердце и непредвзятость! Паж кубков призывает вас вернуться в то время вашей жизни, когда вы были более ребячливыми, более бесстрашными, более идеалистичными. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и замкнутыми, чтобы защитить себя от травм.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Рыцарь монет

Вы в последнее время витали в облаках? Рыцарь пентаклей призывает вас вернуться на Землю и приложить усилия к своим идеям на этой неделе. Возможно, вы страдаете от ситуации, когда "все разговоры и никаких действий". Альтернативно, вы можете отложить свои повседневные обязанности в пользу более интересных предложений.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Рыцарь кубков

Рыцарь кубков — это карта видения и продвижения. На этой неделе есть вероятность, что вы получите какое-то приглашение или предложение, которого вы, возможно, не ожидали. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность по мере продвижения вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Туз кубков

На этой неделе вас ждет волна хорошего настроения! Туз Кубков сигнализирует о времени, наполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание принадлежат вам. Это также означает возможность укрепить существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или любовника!

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Пятерка жезлов

Может показаться, что на этой неделе вы оказались втянуты в конфликт! Пятерка жезлов указывает на то, что вы пытались достичь какой-то цели, но столкнулись с препятствиями, которые мешают вашему прогрессу. Возможно, вы чувствуете, что вашу точку зрения оспаривают, или вам трудно работать с конкретным человеком. В любом случае, на этой неделе вам предстоит по-настоящему прислушаться к мнению других.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Паж жезлов

Паж жезлов хочет, чтобы на этой неделе вы раскрыли свою более свободолюбивую сторону! Иногда нам легко застрять в рутине или продолжать делать то, что нам наиболее удобно. Однако в жизни еще так много всего предстоит исследовать! Что вы хотели сделать, но думали, что не сможете? Сейчас ни одна мечта не является слишком большой или маленькой.

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