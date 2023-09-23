Гороскоп Таро на неделю 25 сентября – 1 октября: кому трудности, а кому прибыль

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки Зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 25 сентября – 1 октября / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 25 сентября – 1 октября карты Таро предрекают разное. Кому-то дни развития, а кому-то уединение.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Пятерка пентаклей

Пятерка Пентаклей означает, что в последнее время у вас наступили трудные времена. Вы терпели потерю работы? Финансы не текут так легко, как вам хотелось бы? Подобные трудности не только наносят ущерб вашему кошельку — они также могут стать эмоциональным, умственным и духовным бременем. Не взваливайте на себя бремя мира, обратитесь за помощью.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Восьмерка жезлов

Восьмерка Жезлов символизирует высокую энергию и поступательное движение, сигнализируя о времени завершения дел и их реализации. Вы можете почувствовать, что на этой неделе вас ждет много событий, и вам может быть трудно понять, на что вам следует обратить внимание. Боритесь с этими отвлекающими факторами, сосредоточившись на одной цели и устраняя все отвлекающие факторы, чтобы вы могли сосредоточиться на ней.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас началом новых начинаний! Дурак символизирует начало путешествия и неизведанное. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, это ваш сигнал Вселенной: наконец-то сделайте это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда гораздо легче придерживаться того, что знаешь.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Восьмерка кубков

На этой неделе вас призывают отделить себя от разочаровывающей ситуации или неудовлетворительных отношений в вашей жизни. Восьмерка Кубков признает, что этот раскол будет болезненным, тем более что вы посвятили ему так много времени и энергии. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, какой могла бы быть ситуация, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Шестерка мечей

Возможно, на этой неделе вы наконец отпустите что-то, что слишком долго висело над вами. Шестерка Мечей служит напоминанием о том, что, хотя это может быть трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как выйти из сложной ситуации. Что вам мешает создать для себя светлое будущее?

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Тройка пентаклей

Тройка пентаклей означает признание того, что вы на правильном пути! Вы сейчас работаете над чем-то новым? Эта карта побуждает вас продолжать идти вперед. Независимо от того, насколько грандиозна эта идея, у вас есть навыки и возможности, чтобы воплотить ее в жизнь.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от повседневной жизни! Отшельник указывает на то, что на этой неделе вам, возможно, придется отойти и поразмышлять. Возможно, вы получили много новых впечатлений или недавно провели большую часть времени в общении. Теперь необходимо пойти погулять в лес, принять длительную ванну, забронировать поездку на выходные или сделать что-нибудь еще.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Рыцарь кубков

Рыцарь Кубков — это карта видения и продвижения. На этой неделе есть вероятность, что вы получите какое-то приглашение или предложение, которого вы, возможно, не ожидали. Эта карта хочет, чтобы вы были открыты для этой новой возможности и воспользовались ею, но она также хочет, чтобы вы проявляли осторожность по мере продвижения вперед.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Справедливость

Соответствуют ли ваши убеждения вашим действиям в мире? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее "Я"? Это вопрос, который карта хочет, чтобы вы задали себе на этой неделе. Это особенно важно, если вам сейчас предстоит принять важное решение. То, что вы делаете, может иметь долгосрочное влияние – как положительное, так и отрицательное – как на вас, так и на окружающих вас людей.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Император

Император призывает вас полностью овладеть своей истинной силой! Ваш жизненный опыт помог вам обрести ценную мудрость и понимание. Как вы можете использовать это, чтобы помочь себе? Как вы можете использовать это, чтобы помочь другим? На этой неделе вас могут попросить совета или совета от кого-то из ваших близких — не уклоняйтесь.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Девятка кубков

Получение девятки Кубков может сигнализировать о том, что на этой неделе ваши звезды наконец начнут выравниваться. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта доза удачной энергии может означать чувство полного удовлетворения своей работой, своими отношениями, своей дружбой – ваша эмоциональная чаша может действительно переполниться!

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Пятерка жезлов

Может показаться, что на этой неделе вы оказались втянуты в конфликт! Карта указывает на то, что вы пытались достичь какой-то цели, но столкнулись с препятствиями, которые мешают вашему прогрессу. Возможно, вы чувствуете, что вашу точку зрения оспаривают, или вам трудно работать с конкретным человеком. В любом случае, на этой неделе вам предстоит по-настоящему прислушаться к мнению других.

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