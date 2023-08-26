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Гороскоп Таро на неделю 28 августа – 3 сентября: Рыбам – подарок, Льву – решение

Елизавета Бельмас
26 августа 2023, 15:20 обновлено 26 августа, 15:45
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Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.
Гороскоп Таро на неделю 28 августа – 3 сентября
Гороскоп Таро на неделю 28 августа – 3 сентября / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 28 августа – 3 сентября карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоит испытать нерешительность, а кому наслаждение жизнью.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Семерка пентаклей

Не сдавайтесь! Ваша карта на этой неделе напоминает, что ничего стоящего невозможно достичь в одночасье. Возможно, вы работали над каким-то проектом или областью своей жизни и еще не пожинали плоды своих усилий. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Двойка мечей

Карта указывает на то, что в это время вы можете испытывать приступ нерешительности. На самом деле, вы можете быть настолько не уверены в том, как действовать, что активно откладываете рассмотрение этого вопроса. На этой неделе вам напоминают, что как бы вы ни старались избежать этой ситуации, она не исчезнет сама собой.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Пятерка кубков

Карта указывает на то, что вы позволили себе погрузиться в море сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы чувствуете, очень реальна и ее не следует сводить к минимуму, оставаться в этом режиме навсегда — это не выход..

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Шестерка мечей

Возможно, на этой неделе вы наконец отпустите то, что слишком долго висело над вами. Карта служит напоминанием о том, что, хотя это может быть трудно, иногда у нас нет другого выбора, кроме как выйти из сложной ситуации. Что вам мешало создать для себя светлое будущее?

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Влюбленные

На этой неделе вам, возможно, придется принять важное решение! Эта ситуация может представлять для вас моральную дилемму, и карта "Влюбленные" означает необходимость добиться большей ясности в отношении ваших ценностей и убеждений, прежде чем решать, как действовать дальше.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Двойка жезлов

Карта призывает вас потратить время на настоящее, планируя то, что произойдет в вашем будущем. Прямо сейчас перед вами целый мир возможностей, но сейчас не время действовать импульсивно или инстинктивно. На этой неделе вам предстоит взвесить все варианты, тщательно взвесив плюсы и минусы каждого пути.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Тройка мечей

Карта хочет признать горе, от которых вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, вас предали, или, возможно, вы испытываете какую-то душевную боль. На этой неделе эта карта просит вас проявить настойчивость и контролировать свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, не разваливаясь.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Четверка жезлов

Пришло время праздновать! Карта означает, что вы приложили огромные усилия для достижения своих целей. Хотя соблазнительно продолжать двигаться вперед, приятно остановиться и просто оценить все, чего вы достигли на данный момент. Позвольте другим разделить это празднование вашего успеха.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Семерка мечей

Карта означает, что вы, возможно, пытаетесь избежать ситуации, с которой лучше столкнуться лицом к лицу. Вы откладывали трудный разговор с другом? Еще не готовы поговорить со своим партнером о том, в каком направлении развиваются ваши отношения? Вы позволяете нарастать профессиональному напряжению вместо того, чтобы бороться с ним? Помните: уклонение от этой проблемы не улучшит ситуацию.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Королева Кубков

Карта указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботливый дух. На этой неделе вас призывают каким-то образом выразить эту энергию. Возможно, к вам обратится друг с проблемами в отношениях, или коллега придет к вам за поддержкой в ​​решении проблемы, с которой он столкнулся. Когда это произойдет, слушайте всем сердцем, как они говорят, но оставайтесь эмоционально отделенными от проблемы.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Семерка жезлов

Карта призывает вас стоять на своем на этой неделе. Получение этой карты означает, что вы сейчас испытываете какое-то сопротивление или препятствие в своей жизни. Вашим первоначальным инстинктом может быть отступление, сдаваясь любому вызову, встающему на вашем пути. Однако важно отстаивать то, во что вы верите.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Императрица

Получение карты Императрицы сигнализирует о том, что эта неделя посвящена получению подарков, которые окружают вас. Легко увлечься бешеным темпом повседневной жизни, но теперь вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами.

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