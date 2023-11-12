Гороскоп Таро на неделю 6-12 ноября: Весам - воплощение мечт в реальность, Козерогу - отшельничество

На этой неделе карты Таро предлагают Стрельцу сделать шаг назад и разобраться в своих приоритетах.

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Гороскоп таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( Spiritual Dive), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю 6-12 ноября карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Верховная Жрица

Верховная Жрица - это карта, связанная прежде всего с интуицией. На этой неделе вам предлагается поработать над своими проницательными способностями, чтобы отточить умение слышать внутренний голос и получать послания от своего бессознательного разума. Вы вышли из равновесия в какой-то области своей жизни? Вы не уверены в том, что находитесь на правильном пути в той или иной ситуации? Эта карта призывает вас обратиться к своей внутренней мудрости, потому что ответ, который вы ищете, уже находится внутри вас.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Восьмерка Кубков

На этой неделе вас призывают расстаться с разочаровывающей ситуацией или не приносящими удовлетворения отношениями в жизни. Восьмерка Кубков признает, что это расставание будет болезненным, особенно если учесть, что вы посвятили ему столько времени и сил. На самом деле, это может быть одной из причин того, что вы еще не перешли к новым отношениям. Вместо того чтобы зацикливаться на том, как могло бы быть, или надеяться, что все изменится, примите реальность такой, какая она есть. Помните, что временный уход причинит боль, но в долгосрочной перспективе вы можете пострадать еще больше.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Туз мечей

Наступил момент прорыва! Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе вы обретаете большую ясность ума. Может возникнуть ощущение, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая поможет преодолеть шум и добраться до сути дела. Может быть, ситуация не такая, какой кажется? Кто-то обманывает вас? Может быть, вы обманываете себя? Вам предоставляется возможность прояснить ситуацию и увидеть, как все обстоит на самом деле.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Шестерка Пентаклей

На этой неделе вы можете почувствовать себя обязанным сделать для других больше и лучше! Шестерка Пентаклей - это карта щедрости, благотворительности, отдачи и получения. Это может быть в прямом смысле слова, указывая на то, что вы можете дать кому-то кредит или оказать другую финансовую поддержку. Однако это может быть и время, когда вы проявляете душевную щедрость, помогая кому-то переехать, давая совет или оказывая столь необходимую поддержку близкому человеку, переживающему трудный период. Некоторые из самых ценных подарков, которые мы дарим другим, являются бесплатными.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Дурак

Эта неделя может стать для вас годом новых начинаний! Дурак олицетворяет начало путешествия и принятие неизвестного. Если вы давно хотели двигаться в совершенно новом направлении, то это ваш сигнал от Вселенной, чтобы наконец-то сделать это! Да, исследовать неизведанную территорию может быть страшно. Всегда гораздо проще придерживаться того, что знаешь. Однако зона безопасности - это не то место, где происходит наибольший рост и самореализация. Отбросьте дорожную карту и сделайте прыжок веры. В итоге вы можете оказаться в лучшем месте, чем ожидали.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Карта Смерть - одна из наиболее часто понимаемых карт Таро. Она не символизирует физическую смерть - скорее, речь идет о трансформации личности и избавлении от того, что больше не служит нам. За что вы держались, от чего вам необходимо избавиться? Завершение этой главы вашей жизни может открыть путь к чему-то гораздо большему. На этой неделе обратите внимание на возможность отказаться от того, что удерживает вас от будущего, которого вы заслуживаете.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Паж Пентаклей

Паж Пентаклей представляет собой энтузиазм по отношению к новым начинаниям и новым предприятиям. На этой неделе вам предлагается каким-либо образом проявить свои творческие таланты. Вы подумывали о том, чтобы начать что-то, но не сделали первых шагов к этому? Эта карта предлагает взять на вооружение те фантастические идеи, которые вы вынашивали, и начать работать над их воплощением. Сохраняя сосредоточенность и проявляя трудолюбие, вы дадите себе возможность воплотить свои мечты в реальность.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Королева пентаклей

На этой неделе кому-то понадобится дополнительная забота! Королева Пентаклей - настоящая кормилица: именно она следит за тем, чтобы все были сыты, в доме был порядок, а близким уделялось достаточно времени и внимания. Когда она появляется в раскладе, это сигнал о том, что кому-то может понадобиться больше поддержки, чем обычно. Может быть, кто-то из ваших знакомых испытывает трудности, или это вы сами нуждаетесь в плече, на которое можно опереться? Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, не бойтесь обратиться за помощью. Ресурсы есть, и это нормально - просить о том, что вам нужно.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Двойка Пентаклей

На этой неделе вы узнаете, что жизнь - это балансирование! Двойка Пентаклей символизирует достижение гармонии с противоборствующими силами. Вас в последнее время зовут в разные стороны? Противоречат ли ваши желания и потребности? Работа отнимает время от личной жизни или наоборот? Эта карта предлагает сделать шаг назад и разобраться в своих приоритетах. Поняв, на что вы хотите тратить свое время и энергию, вы сможете найти решение, которое обеспечит вам долгосрочный успех во всех сферах вашей жизни

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Отшельник

Пришло время отдохнуть от повседневной жизни! Отшельник указывает на то, что на этой неделе у вас может возникнуть потребность отстраниться и поразмышлять. Возможно, вы погрузились в мир новых впечатлений или в последнее время много времени уделяли общению. Теперь необходимо отправиться на прогулку в лес, принять длительную ванну, заказать поездку на выходные или что-то еще, что поможет вам отключиться от внешнего мира и воссоединиться со своим внутренним миром. Подзарядка духовных батарей поможет вам вернуться к жизни с обновленными перспективами.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Паж Жезлов

На этой неделе Паж Жезлов хочет, чтобы вы проявили свою более свободную сторону! Иногда мы легко застреваем в рутине или продолжаем следовать тому, что нас устраивает. Однако в жизни еще так много интересного! Что вы хотели сделать, но думали, что не сможете? Сейчас ни одна мечта не является слишком большой или маленькой. Когда вы объедините свою страсть с энтузиазмом, небо станет для вас настоящим пределом.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Десятка Кубков

На этой неделе в вашем доме все складывается как нельзя лучше! Десятка Кубков - очень позитивная карта, означающая приподнятое настроение и успешные отношения. Возможно, вы проведете больше времени с семьей, чем обычно, а возможно, расцветут сердечные дела. Найдите время, чтобы оглянуться вокруг и поблагодарить за все благословения, которые приходят к вам. Не так уж часто нам удается парить на девятом облаке, так что наслаждайтесь каждой секундой!

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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