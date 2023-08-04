Гороскоп Таро на неделю 7-13 августа: Овнам – борьба с прошлым, Весам - подарок

Астрологический прогноз карт Таро подготовит все знаки зодиака к событиям грядущей недели.

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Гороскоп Таро на неделю 7-13 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Для всех знаков зодиака на неделю 7-13 августа карты Таро предрекают разное. Кому-то предстоят веселье и наслаждение, а кому-то отдых после испытаний..

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Шестерка кубков

Шестерка Кубков говорит о том, что прошлое влияет на настоящее. На этой неделе вас призывают проверить, связаны ли вы каким-то образом со своим прошлым. Хотя нам иногда нужно смотреть в зеркало заднего вида, чтобы принять текущие или будущие решения, мы можем легко застрять в прошлом, если не будем осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям помешать вам двигаться вперед.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Пятерка монет

Пятерка Пентаклей свидетельствует о том, что в последнее время вы пережили тяжелые времена. Вы потеряли работу? Финансы идут не так легко, как вам хотелось бы? Эти виды борьбы не просто сказываются на вашем кошельке — они также могут стать эмоциональным, умственным и духовным бременем. Не взваливайте на себя бремя мира в одиночку.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Карта: Королева жезлов

Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе внутри вас переполняет очаровательная и восторженная энергия, и другие не смогут не заметить этого. На самом деле, вы можете оказаться в центре внимания! Это идеальное время, чтобы проявить себя и пообщаться с другими.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Волшебник

Волшебник признает, что весь мир у вас под рукой, потому что у вас есть все необходимое, чтобы получить то, что вы хотите. На этой неделе вас призывают привести этот мощный источник внутренней магии в соответствие с вашими целями — действительно все может получиться.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Королева кубков

Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботливый дух. На этой неделе вас призывают каким-то образом выразить эту энергию. Возможно, друг обратится к вам с проблемами в отношениях, или может случиться так, что коллега придет к вам за поддержкой в ​​решении проблемы, с которой он столкнулся.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Восьмерка пентаклей

На этой неделе карта побуждает вас использовать свои творческие таланты с пользой и усердно работать над ними. Чем больше вы создаете и оттачиваете свое мастерство, тем больше других замечают то, что вы делаете, и тем больше вы вдохновляетесь.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Императрица

Карта сигнализирует о том, что на этой неделе вы будете получать подарки. Легко увлечься бешеным ритмом повседневной жизни, но теперь вас призывают остановиться, замедлиться и соединиться со своими чувствами. Вкусно поесть. Остановиться. Подышать свежим лесным воздухом.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Справедливость

Совпадают ли ваши убеждения с вашими действиями? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее "я"? Это вопрос, который карта хочет, чтобы вы задали себе на этой неделе. Это особенно важно, если вы стоите перед важным решением прямо сейчас. То, что вы делаете, может иметь долгосрочное влияние — как положительное, так и отрицательное — как на вас, так и на окружающих вас людей.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Башня

На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Изменения, о которых говорит Башня, внезапны и непредвиденны. Вашим первым побуждением может быть отказ от этого сдвига, но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь. Да, через такие ситуации пройти непросто, но для прогресса необходимы перемены.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Иерофант

На этой неделе вы можете заняться новым делом! Иерофант — это карта, которая представляет системы верований, традиции и институты. Возможно, вы чувствовали себя потерянным, бесцельным и нуждающимся в руководстве. Если вы давно хотели присоединиться к новой группе, сейчас самое время!

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Четверка мечей

Отдых, размышление и восстановление. Это сообщение карты для вас на этой неделе. Возможно, недавно вы столкнулись с трудной ситуацией, например, с потерей работы, разрывом отношений или проблемами, связанными с деньгами. Это дело отняло у вас много сил, и теперь вы, возможно, чувствуете умственное, физическое, эмоциональное и духовное истощение. Потратьте некоторое время, чтобы восстановиться и перезарядиться.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Паж пентаклей

Эта карта олицетворяет энтузиазм к новым начинаниям и новым предприятиям. На этой неделе вам предлагается каким-то образом проявить свои творческие таланты. Вы думали о том, чтобы начать что-то, но не сделали первых шагов, чтобы сдвинуться с мертвой точки? Эта карта хочет, чтобы вы это сделали.

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