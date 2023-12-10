Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 декабря: Водолею - нерешительность, Козерогу - много внимания

Кому из знаков какие карты Таро выпали на этой неделе, читайте на Главреде.

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Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 декабря карты Таро предрекают разное. Кому-то финансовые проблемы, а кому-то положительные эмоции.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Карта: Король Кубков

Ваша тема на этой неделе - успешное применение силы, а точнее, эмоциональной стойкости. Король Кубков - человек проницательный, эмоционально уравновешенный и контролирующий ситуацию. Получение этой карты - напоминание о необходимости использовать свою эмоциональную зрелость, когда вы разбираетесь с тем, что жизнь подкинула вам в последнее время. Возможно, ваш первоначальный инстинкт заключался в том, чтобы подавить любые эмоции, которые вы испытывали в связи с этой ситуацией. И наоборот, вы могли позволить своим эмоциям взять верх над вами. Эта карта призывает вас использовать свое сердце и голову, чтобы справиться с этой личной проблемой.

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Гороскоп Таро на неделю – Телец

Карта: Четверка Жезлов

Пришло время праздновать! Четверка Жезлов признает, что вы приложили немало усилий для достижения своих целей. Несмотря на соблазн продолжать двигаться вперед, неплохо было бы сделать паузу и просто оценить все, чего вы достигли на данный момент. Позвольте другим людям принять участие в праздновании вашего успеха. Это может быть что угодно - от небольшого праздничного ужина до бурной вечеринки. Помните, что вы можете продолжать стремиться к своим целям, время от времени останавливаясь, чтобы насладиться плодами своего труда.

Гороскоп Таро на неделю– Близнецы

Карта: Девятка мечей

Девятка Мечей указывает на то, что сейчас вы переживаете какую-то потерю или разочарование. Это может быть что-то, что вы предвидели, или это может быть что-то внезапное и неожиданное. Независимо от этого, стресс давит на вас, и вам кажется, что вы никогда не оправитесь от этой ситуации. Потратьте время на горе и исцеление, помня о том, что, хотя то, что вы переживаете, очень тяжело, вы можете двигаться дальше и развиваться на основе этого опыта.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Карта: Шестерка Жезлов

На этой неделе победа будет за вами! Шестерка Жезлов - это карта решимости и чести. Она указывает на то, что вы не только упорно трудились и достигли своих целей, но и начинаете получать признание благодаря им. Получили ли вы похвалу от вышестоящего руководства вашей компании за ваши усилия в проекте? Вы приступили к новому режиму здоровья, и окружающие обратили на это внимание? Впитывайте это. Возможно, вы склонны отмахнуться от такого признания, но сейчас не время для стыдливости. Это нормально, когда ваши достижения признают, так что наслаждайтесь этим моментом.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Карта: Двойка Пентаклей

На этой неделе вы узнаете, что жизнь - это балансировка! Двойка Пентаклей символизирует достижение гармонии с противоборствующими силами. В последнее время вас зовут в разные стороны? Ваши желания и потребности противоречат друг другу? Работа отнимает время у вашей личной жизни или наоборот? Эта карта хочет, чтобы вы сделали шаг назад и определили, где ваши приоритеты. Поняв, куда вы хотите потратить свое время и энергию, вы сможете найти решение, которое обеспечит вам долгосрочный успех во всех сферах вашей жизни.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта: Тройка Мечей

Тройка Мечей хочет признать горе или сердечную боль, от которых вы, возможно, страдаете в настоящее время. Возможно, вас предали, а может быть, вы испытываете душевные муки. На этой неделе эта карта просит вас проявить настойчивость и держать под контролем свои эмоции, чтобы вы могли двигаться вперед, не распадаясь на части. Только следите за тем, чтобы не стать окончательно отстраненным в своем стремлении оставаться сильным. Если вы сохраните связь со своей эмоциональной стороной, вы сможете выйти из этой ситуации с другой стороны, способной любить еще сильнее.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Карта: Туз Мечей

Наступил момент прорыва! Туз Мечей сигнализирует о том, что туман рассеивается, и на этой неделе вы обретаете большую ясность ума. Вам может показаться, что вы смотрите на мир через совершенно новую линзу, которая поможет вам преодолеть шум и добраться до сути вопроса. Ситуация не такая, какой кажется? Кто-то обманывает вас? Вы обманывали себя? Вам предоставляется возможность прояснить ситуацию и увидеть все как есть.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта: Солнце

На этой неделе Солнце действительно светит вам! Эта карта символизирует изобилие, оптимизм, успех и тепло счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы переживаете бурный период в своей жизни, чувствуя, что конца-края не видно. Что ж, перед рассветом всегда темнее всего - и рассвет наступил! Пройдя через эти препятствия, вы узнали о себе много нового и обрели уверенность в том, что вам по плечу любая буря. Наслаждайтесь этим периодом позитива, ведь вы его заслужили.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Карта: Смерть

Не пугайтесь этой карты! Карта Смерть - одна из самых непонятных карт Таро. Она не символизирует физическую смерть - скорее, речь идет о трансформации личности и избавлении от того, что больше не служит нам. За что вы держались, от чего вам нужно избавиться? Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему. На этой неделе обратите внимание на возможности отказаться от всего, что удерживает вас от будущего, которого вы заслуживаете.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Карта: Королева Жезлов

Не правда ли, вы - настоящая светская бабочка? Королева Жезлов указывает на то, что на этой неделе вас переполняет энергия очарования и энтузиазма, и окружающие не смогут этого не заметить. Более того, вы можете оказаться в центре всеобщего внимания! Это идеальное время для того, чтобы заявить о себе, наладить контакт с другими людьми и влиться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь - ваш энтузиазм может оказаться заразительным.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Карта: Двойка Мечей

Двойка Мечей указывает на то, что сейчас вы можете испытывать приступ нерешительности. Возможно, вы настолько не уверены в том, как поступить, что активно откладываете решение этого вопроса. На этой неделе вам напомнят, что, как бы вы ни старались избежать этой ситуации, она просто так не исчезнет. Вместо того чтобы зацикливаться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может произойти, если вы вообще не примете никакого решения. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Карта: Верховная жрица

Верховная жрица - это карта, прежде всего, об интуиции. На этой неделе вас призывают поработать над своими проницательными навыками, чтобы отточить способность слышать внутренний голос и получать сообщения от своего бессознательного разума. Вы вышли из равновесия в какой-то сфере своей жизни? Вы не уверены, что находитесь на правильном пути в определенной ситуации? Эта карта призывает вас связаться со своей внутренней мудростью, потому что ответ, который вы ищете, уже находится внутри вас.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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