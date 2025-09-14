Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Неделя для смелых шагов и новых возможностей. Используйте интуицию и активные переговоры, чтобы продвинуться вперед. Удача на вашей стороне.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Ваше оружие — слово. Общайтесь больше, заводите новые знакомства, звоните старым друзьям. Чем больше диалогов, тем больше шансов на успех.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Время делиться переживаниями и искать поддержку. Не замыкайтесь в себе, пусть близкие помогут вам справиться с трудностями.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Не держите эмоции в себе. Поделитесь переживаниями с тем, кому доверяете. Освободившись от груза прошлого, вы откроете дорогу к радости.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Настало время советов и обучения. Обратитесь к экспертам и получите знания, которые помогут вам двигаться дальше.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Вы способны стать миротворцем. Используйте свой ум и факты, чтобы уладить конфликты и внести гармонию в отношения.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Неделя веселья и общения! Выходите в свет, встречайтесь с друзьями, заводите новые контакты. Это принесет много пользы.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Конфликты лучше решать сейчас. Используйте силу слова и дипломатии, чтобы найти компромисс и снять напряжение.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Время раскрыть тайны. Доверьтесь интуиции, действуйте осторожно и наблюдайте. Истина выйдет наружу.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Ваши идеи еще не готовы к воплощению. Сохраняйте их в секрете, дайте им дозреть — и они принесут большой успех в будущем.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Пришло время думать о переменах. Путешествия, переезд или новые проекты откроют перед вами перспективы. Делитесь планами с близкими.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Неделя для честных разговоров. Не замалчивайте обиды, выскажитесь — это поможет освободиться и двигаться дальше.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

