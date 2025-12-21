Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карта Таро для Овна на эту неделю: Мир

Значение: Время праздновать, Овны. Вы поднялись на горы, преодолели препятствия, оттолкнулись от преград и добились многого, чему можно порадоваться в 2025 году. Подведите год к радостному завершению, подняв тост за все, что вы сделали.

Таро хочет, чтобы вы знали: это только начало. Вы еще многого добьетесь! Возьмите доказательства своего успеха и добавьте их в микс на 2026 год. Возможны путешествия, новые проекты, повышение по службе, переезд или обновление места жительства.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Двойка Монет

Значение: Тельцы, на этой неделе ваша чаша переполнена! Любовь, дружба, богатство, здоровье, веселье, удовольствия, успех и награды - все это течет к вам, как кульминация всей вашей хорошей кармы и доброты.

Принимайте все с благодатью, практикуйте подлинную благодарность каждому человеку в данный момент, будьте настоящим. Смотрите вокруг с удивлением и цените все, что у вас есть. Вы богаты во всех смыслах.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Десятка Жезлов

Значение: Близнецы, отдохните. Перестаньте работать, перестаньте "думать" и просто почувствуйте и пронеситесь через эту неделю волшебства, внутренних детских воспоминаний и радости, ностальгии и веселья. Позвольте себе руководствоваться невидимыми силами, которые каким-то образом знают, что именно вам нужно.

Не удивляйтесь, если это будет здоровая доза тишины и покоя. Это зима. Это сезон восстановления, размышлений, обновления и калибровки. Вы заслужили глубокий отдых. Наслаждайтесь им.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта Таро для Рака на эту неделю: Пятерка Мечей

Значение: На этой неделе вас ждет воссоединение и примирение. Перемирие. Компромисс или соглашение (даже если это просто несогласие). Но в итоге вы почувствуете себя оправданными, расслабленными и в гармонии с энергией между вами.

Больше нет страха и сомнений, нет лишних размышлений и предположений. Вы поговорили, прояснили ситуацию, почувствовали, что вас поняли, и теперь можете двигаться дальше. Возвращайтесь к веселью и праздникам, вы востребованы, и люди хотят праздновать вместе с вами!

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Тройка Кубков

Значение: Это любительница вечеринок в колоде Таро, и она обещает настоящее веселье на протяжении всей недели.

Так что с головой окунитесь в праздники и веселье, в хорошую компанию, в тайных Санта-Клаусов, в семейные посиделки, в дерзкий поход в паб. Наслаждайтесь и веселитесь. Вы - свет, жизнь и душа любого собрания, так покажите им, как это делается в стиле! Подарите им свое присутствие.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Пятерка Кубков

Значение: На этой неделе вам предстоит исцеление и переработка. Это не мешает вам хорошо проводить время, вовсе нет, но это означает, что пока вы ходите в гости и веселитесь, что-то внутри вас чинится и восстанавливается.

Притупленный дух, разбитое сердце, старая рана... все это становится лучше просто благодаря энергии и компании, в которой вы сейчас находитесь. Так что будьте дома с теми, кто вдохновляет, поднимает настроение и подбадривает вас - они хорошее лекарство! Все, что причиняло вам боль в 2025 году, скоро пройдет и станет давно забытым воспоминанием

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Восьмерка Жезлов

Значение: Венера - ваш планетарный управитель, что делает вас богом/богиней любви, денег, удовольствий и потакания, это ваша неделя, чтобы сиять! Все захотят поговорить, узнать новости и побыть с вами. Хорошая компания, много новостей и сплетен, много приглашений, которые нужно припасти на год вперед.

Энергия и магия общения, которые вы проявите на этой неделе, перенесут вас в 2026 год на сияющей волне доброжелательности и хороших предчувствий. Выходите на улицу и общайтесь!

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Двойка Мечей

Значение: Все затянувшиеся проблемы или нерешенные решения, которые преследовали вас в конце 2025 года, на этой неделе волшебным образом разрешатся и растают как масло. Вы почувствуете себя освобожденным, отдохнувшим и наполненным энергией после того, как исчезнут эти бельма на вашем пути.

Вселенная посчитала, что вам нужен чистый лист, так что примите это как свой рождественский подарок. Не накапливайте больше проблем. Будьте добры, Скорпион, а если вы не можете быть добрыми... будьте осторожны!

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта Таро для Стрельца на эту неделю: Солнце

Значение: Конечно же, ребенку Юпитера досталась лучшая карта из всей колоды Таро! Солнце дарует вам целый год радости, счастья, удачи, романтики, страсти, успеха и везения.

Так что выходите на улицу, будьте рядом с теми, кого вы любите, кто вам нравится или кто имеет влияние на ваше будущее. Будьте настоящим, очаровательным, счастливым и общительным. Позвольте своей истинной природе сиять и привлекать людей и возможности, предназначенные для вас, к вам. Если вам посчастливилось уехать на этой неделе - это будет праздник всей жизни.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Король Кубков

Значение: Эмоциональный интеллект - это ваша валюта на этой напряженной, эмоционально насыщенной и высокоэнергетической неделе. Вы скользите, как лебедь, распространяя спокойствие и гармонию, получая подарки и любовь, усиливая хорошее и стирая плохое.

Вы - тот человек, которого все хотят видеть у своего очага, и вы чувствуете, что вас по-настоящему ценят и в вас нуждаются. Это теплое чувство лучше любых подарков. Так что наслаждайтесь своей репутацией, своим местом в мире и тем, как вы заставляете других чувствовать себя. Это заслуженно.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Десятка Кубков

Значение: На этой неделе ваша любовная жизнь будет бурлить! Наслаждайтесь романтикой, грандиозными жестами, признаниями в страсти, новым флиртом, предложениями (!), ощущением того, что вы желанны и нужны.

Если вы одиноки, обратите внимание на знаки Воды - Рыбы, Рак, Скорпион - и на людей, с которыми вы сразу почувствуете родство душ. Если вы привязаны друг к другу, ожидайте, что на этой рождественской неделе вы влюбитесь еще сильнее, как в нежном фильме, снятом для телевидения! Пришло время умиляться и умиляться.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Восьмерка Кубков

Значение: На этой неделе в вашей сфере происходит волшебная алхимия: все неудачи, потери или разочарования 2025 года меняются местами, обретают серебряную подкладку, предстают в новом свете или заменяются чем-то гораздо лучшим, чем первоначальные надежды!

Все приходит сразу, как цепная реакция, и это так поднимает вам настроение. Вы почти рады, что выдержали тьму, потому что теперь звезды сияют так ярко. Вы заслужили все это, так что примите это с радостью и наслаждайтесь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

