Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

Сергей Кущ
29 марта 2026, 14:57
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Таро-гороскоп на неделю для Овна

Таро-карта недели для Овна: Паж жезлов в перевернутом положении

Одна вещь, которую вы узнаете на этой неделе, Овен, — это то, что если что-то предназначено для вас, то это всегда предназначено для вас. Благодаря тому, что Паж жезлов выпал в перевернутом положении, вы не только получаете напоминание об этом, но и утешение от него.

Вы беспокоились, что упустили свой шанс, но теперь понимаете, что просто задержались, чтобы лучше сонастроиться с тем, что принадлежит вам. Поскольку эта энергия дополняет растущую луну в Деве и Весах, с понедельника по среду вы почувствуете облегчение в отношении своего здоровья и отношений.

Таро-гороскоп на неделю для Тельца

Таро-карта недели для Тельца: 2 жезлов

Телец, ваше послание от Таро на этой неделе короткое и лаконичное, как раз так, как вам нравится. У вас есть цели, и с картой "Двойка жезлов" в качестве вашей еженедельной карты Таро вы намерены достичь их на этой неделе. Без исключений.

Такое настроение отражает полнолуние в Весах в четверг, которое побуждает вас стремиться к лучшему балансу между заботой о себе и заботой о всех остальных. Вы не против заботиться о людях, но отказываетесь терять себя при этом.

Гороскоп Таро на неделю Близнецы

Таро-карта недели для Близнецов: 9 Мечей

Не позволяйте "9 мечей" вас пугать. Или пугайте, потому что в этом и заключается смысл того, что она выпала вам в качестве карты Таро на эту неделю, если вы можете в это поверить.

Вы позволяли своим беспокойствам или мыслям о том, что нужно готовиться к худшему, преследовать вас, Близнецы. Но вот еще одна мысль: может быть, вы уже пережили самое худшее.

Убывающая луна, танцующая от Весов до Стрельца в выходные, призывает вас найти благодарность за то, что вы пережили, чтобы вы могли открыться тому, что будет дальше, и перестать жить прошлым.

Гороскоп Таро на неделю Рак

Таро-карта недели для Рака: Король жезлов в перевернутом положении

Поскольку вашей картой Таро стал Король жезлов в перевернутом положении, вам нужно снять с себя часть давления на этой неделе, Рак.

На твоих плечах лежит слишком большой груз, и тебе не помешала бы помощь. Как сказала бы миссис Даутфайр: "Помощь уже в пути, дорогой!" Она придет в понедельник, когда Луна будет в фазе растущей полулуны в знаке Девы, и ты скажешь, что, хотя ты не против помочь, мечта сбывается только благодаря командной работе, поэтому каждый должен внести свой вклад.

Таро-гороскоп на неделю Лев

Таро-карта недели для Льва: 8 чаш в перевернутом положении

Лев, на этой неделе у вас возникнет желание попробовать еще раз. Что вас так заинтриговало, что вы хотите дать чему-то второй шанс?

Благодаря убывающей полулуне, проходящей через знаки Весов и Скорпиона 3-го числа (или в День Ангельского числа 4/3), вы размышляете о ценных отношениях из прошлого с более позитивным настроем, что позволяет вам увидеть хорошее и побуждает вернуться назад.

Гороскоп Таро на неделю Дева

Таро-карта недели для Девы: Паж Чаш

С Пажом Чаш в качестве вашей карты Таро вам рекомендуется доверять своей интуиции на этой неделе, Дева. Вы получаете божественные послания, и вам нужно следовать им!

Хотя энергия карты соответствует движению убывающей луны в фазе гибоуса через знаки Весов и Скорпиона в Страстную пятницу, вам также нужно воспользоваться энергией убывающей луны в фазе гибоуса в знаке Стрельца в Пасхальное воскресенье. Если вы хотите получить большие награды, вам придется пойти на большой риск, особенно когда вы чувствуете, что это того стоит и может изменить вашу жизнь к лучшему.

Гороскоп Таро на неделю Весы

Таро-карта недели для Весов: 7 Мечей в перевернутом положении

Весы, с 7 Мечей в перевернутом положении вы либо испытываете синдром самозванца, либо храните секреты, либо избегаете столкновения с правдой. Вы уже знаете, что правда выйдет наружу скорее рано, чем поздно, верно?

Эта неделя принесет вам неожиданное облегчение и большую стабильность, особенно в субботу, когда убывающая луна в фазе гиббоуса в знаке Скорпиона будет светить в день ангельского числа (4/4).

Гороскоп Таро на неделю Скорпион

Таро-карта недели для Скорпиона: Король жезлов в перевернутом положении

Ты больше не готов скрывать то, чем ты недоволен, Скорпион. Ты знаешь, что твои высокие ожидания отражают то влияние, которое ты имеешь, и на этой неделе ты осознаешь, что больше не собираешься соглашаться на меньшее.

Энергия Стрельца, связанная с перевернутой картой Король жезлов, будет особенно сильна во второй половине выходных, когда убывающая Луна в фазе гибоуса будет светить в этом знаке в день ангельского числа (4/5). Вы уже сыты по горло, и 5-го числа, в день, созданный для перемен, вы будете требовать реальных изменений.

Гороскоп Таро на неделю Стрелец

Таро-карты на эту неделю для Стрельца: 5 жезлов в перевернутом положении и Суд

Стрелец, учитывая, что в вашем таро-гороскопе выпали эти две карты, можно с уверенностью сказать, что на этой неделе вы будете беспокоиться о том, как не переступить черту.

Последнее, что вам хочется делать, — это судить, но, по вашим собственным словам, кто-то усложняет ситуацию больше, чем нужно. Пришло время взглянуть на вещи с другой точки зрения, и вы чувствуете необходимость помочь в этом, пока растущая луна находится в знаке Девы в день ангела 30 марта.

Поскольку в этот же день Венера входит в Телец, вы используете свой собственный путь личностного роста в качестве ориентира, чтобы лучше помочь тем, кто борется со своими проблемами.

Гороскоп Таро на неделю Козерог

Таро-карта недели для Козерога: Паж Мечей

Козерог, ты известен своим трудолюбием, но с Пажом Мечей в качестве твоей карты Таро на этой неделе ты больше известен своими идеями и жаждой знаний.

Эта энергия согласуется с астероидом Сапфо, который во вторник, или в день ангела 31 марта, переходит в знак Рака. Вы чувствуете себя более уверенно, демонстрируя свою креативность, потому что верите в себя и знаете, кто вас поддержит.

Гороскоп Таро на неделю Водолей

Таро-карта недели для Водолея: Колесо Фортуны

На этой неделе все складывается в вашу пользу, Водолей, согласно карте Таро "Колесо Фортуны". Ситуация изменилась, и теперь вы на вершине.

Это тот момент, когда круг замкнулся, которого вы так долго ждали, что отражено в Полнолунии в Весах в день ангела 4/2. Баланс восстановлен, и это заставляет вас чувствовать себя более стабильно, чем вы чувствовали в последнее время. Вы это заслужили, так что наслаждайтесь!

Гороскоп Таро на неделю Рыбы

Таро-карта недели для Рыб: Колесница в перевернутом положении

Рыбы, на этой неделе вам предстоит урок самодисциплины с картой "Колесница" в перевернутом положении.

Вы не любите задержки и неудачи, но Вселенная испытывает вас на этой неделе, чтобы проверить, сохраните ли вы сосредоточенность или позволите иллюзии сопротивления снова сбить вас с пути.

Убывающая луна, проходящая через знаки Скорпиона и Стрельца в день ангела 4/5, спрашивает, извлекли ли вы уроки из прошлого и воспользуетесь ли вы ими как отправной точкой, чтобы с этого момента внести реальные изменения в свою жизнь.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

