Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Сергей Кущ
7 сентября 2025, 13:07
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Неделя подарит вам яркую и смелую идею, которая придёт внезапно. Держитесь привычного ритма, обращайте внимание на то, в чём вы уже успешны — именно там и кроется ключ к вдохновению.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Пора подвести итоги и завершить важный этап. Вас ждёт перекрёсток: возможно, смена направления или даже места. Будьте смелее — новые горизонты уже рядом.

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Перемены неизбежны. Позвольте событиям развиваться естественно: Вселенная убирает из вашей жизни лишнее, чтобы освободить пространство для лучшего.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Эта неделя — для удовольствий и заботы о себе. Позвольте себе отдых, любовь, комфорт и маленькие радости. Ваш внутренний мир требует роскоши и нежности.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Наступает время действовать смело и проявлять себя. Ведите себя так, словно мир действительно вращается вокруг вас, — и вы получите удивительные результаты.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Хватит слишком серьёзности! Неделя призывает к отдыху, веселью и лёгкости. Нарушьте пару правил, позвольте себе радость и YOLO-энергию.

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Вы становитесь вершителем правосудия. Это время для поиска справедливости, исправления ошибок и серьёзных решений. Ваши аналитические способности приведут к гармонии.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Пришло время отпустить то, что больше не работает. Уход будет лёгким и правильным — вы почувствуете свободу и обновление.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

В личной жизни грядут разборы и осознанные решения. Постарайтесь понять, кто и что вам действительно нужно, и выберите то, что принесёт счастье.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

Расширяйте амбиции! Неделя удачна для новых проектов и параллельных направлений. Вы сможете двигать горы, если будете действовать широко.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Вы выходите на путь лидерства и наставничества. Учитесь у великих, объединяйте знания с собственными идеями — и создадите что-то уникальное.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Обратите внимание на близкие отношения. Поддержка и любовь дорогих людей сейчас особенно важны для вашего внутреннего равновесия.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

