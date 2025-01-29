Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на новолуние 29 января: кого ждет роман, а кого - большие деньги

Анна Ярославская
29 января 2025, 20:24
92
Январское новолуние будет в знаке Водолея, который отвечает за общение и единомышленников.
Анжела Перл, гороскоп 2025
Новолуние в январе 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака ждет новый роман
  • Кому повезет в карьере, а кому - в финансах

Новолуние в январе 2025 года состоится 29 числа в знаке Водолея, который отвечает за друзей и единомышленников. А это значит, что у вас появится новый круг общения, идея или мечта. Возможно вы вольетесь в новый коллектив. Действие новой Луны можно будет ощутить в течение двух недель.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карты: 4 мечей, Король кубков

Это карта отдыха. Возможно, пришло время взять отпуск, расслабиться, отключиться от всего. И тогда к вам придут новые идеи, появятся новые планы и цели.

В жизни Овнов сыграет роль мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы). По профессии - психолог, врач. Это человек, который может выслушать.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта: Туз пентаклей

Карта прибыли. Тельцы получат хорошие деньги. Придет новый клиент. Вы получите выгодное предложение по работе.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карты: Королева кубков, Король мечей

Девушка/женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Близнецов. По профессии она - врач, психолог, учитель, воспитательница.

Представители этого знака зодиака достигнут вершин. Появятся новые цели, которые вы сможете реализовать.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта: 6 мечей

Вас ждут перемены к лучшему. Состоится поездка, командировка, переезд. Вам окажут помощь, поддержку.

Раки перейдут на новый уровень, плывут к новым берегам.

"Плывите к новым берегам, не бойтесь", - советует таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта: Влюбленные

Вас ждет любовь, роман, романтическое знакомство, свидание, совместная поездка. Если вы в браке, то начнется второй медовый месяц.

В бизнесе - сделка, контракт, удачное партнерство.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карта: 9 пентаклей

Вы получите заработанные, заслуженные деньги. Возможно вы будете делать покупки, заключать сделки. В бизнесе - хороший доход. В целом, карта означает кульминацию финансового процесса. Вы получите результат своих действий, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: 6 кубков

Карта воспоминаний. Вы встретите людей, которых давно не видели, поедете в места вашего детства. Состоится встреча друзей.

Весы будут ощущать заботу, эмоциональный комфорт, счастье.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карты: Туз кубков, 9 жезлов

Вас ждут приятные эмоции. Вас пригласят на мероприятие, на выставку, в театр. Состоится романтическая встреча.

Вы получите новое предложение по работе. Будет больше стресса и нагрузки, поэтому думайте, стоит ли вам подниматься по карьерной лестнице.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта: 7 пентаклей

Вы получите деньги за работу, вложенную энергию. Практически весь путь пройден и можно собирать финансовый урожай.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта: Паж жезлов

У вас может появиться новый интерес к жизни. Возможно вы начете изучать что-то, получать новые навыки. Появится хобби.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта: 4 жезлов

Карта стабильности, дома, недвижимости. Удачное время для свадьбы, покупки дома/квартиры, создания семьи или рождения ребенка. Возможно вас пригласят на праздник.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: 8 мечей, 10 кубков

Вы нагрузили себя работой, взяли на себя много обязательств. Это новолуние покажет вам путь, как выйти из этой ситуации.

Рыб ждет успех. Вы счастливы в семье и на работе. Вас ждет прогресс в делах. Отпустите то, что вам не нужно, советует таролог.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 29 января 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский объявил главное условие для завершения войны

Зеленский объявил главное условие для завершения войны

21:27Политика
Украина под атакой "Шахедов": в Чернигове в результате удара возник пожар

Украина под атакой "Шахедов": в Чернигове в результате удара возник пожар

21:19Украина
"Захват" Новоегоровки: что на самом деле происходит в населенном пункте

"Захват" Новоегоровки: что на самом деле происходит в населенном пункте

21:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Последние новости

21:27

Зеленский объявил главное условие для завершения войны

21:25

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

21:19

Украина под атакой "Шахедов": в Чернигове в результате удара возник пожар

21:18

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

21:11

Налет в унитазе исчезнет за 10 минут: женщина назвала мощное и дешевое средство

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
21:03

Гороскоп на февраль 2025 для Близнецов: успех, вдохновение, наградыВидео

21:01

"Захват" Новоегоровки: что на самом деле происходит в населенном пункте

21:01

Прекращение помощи Украине: Белый дом отменил заморозку федеральных программ - СМИ

20:59

Не только дети: Зеленский признался, кто сегодня его вдохновляет

Реклама
20:40

"Трамп прислал сигнал": в СНБО сделали заявление о дате окончания войны

20:37

Трамп атаковал Путина и способен принести Украине победу: в США раскрыли детали

20:32

Вкусный и ядовитый: что такое ревень и чем он опасен

20:24

Гороскоп Таро на новолуние 29 января: кого ждет роман, а кого - большие деньгиВидео

20:07

Высокий риск: в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей

19:53

Причина якобы в Фицо: Словакия вызвала посла Украины

19:50

"Советую всем в жизни найти": Салем прокомментировал роман с известной певицей

19:46

В Украине ударит "минусовая" погода: синоптики назвали дату

19:21

Варить картошку не нужно: шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре

19:17

Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

19:10

Получится выдать крах Трампа за победу?мнение

Реклама
19:09

У РФ серьезные проблемы: эксперт объяснил, почему стало меньше ударов по Украине

19:02

Россияне пошли на штурм в Херсонской области: командир рассказал детали

18:57

Жены Виктора Павлика "поцапались" в Сети - что произошло

18:53

Бои продолжаются: в ВСУ сделали заявление о ситуации в Великой Новоселке

18:29

Берем мясо, газированную воду и готовим бомбический ужин - блюдо просто "вау"Видео

18:27

В Украине арестовали активы российского олигарха на 2,11 млрд гривен

18:17

"Женское счастье" шикарно зацветет: 3 продукта, которыми можно удобрить спатифиллум

18:15

Слив информации детективом НАБУ окончательно дискредитировал Бюро - эксперт

18:05

Более 20 взрывов и эвакуация: Силы обороны поразили НПС и ракетный арсенал РФ - СМИ

17:50

Дроны ГУР уничтожили важный для Путина завод: стали известны потери для России

17:44

Счастье будет бить ключом: 5 знаков зодиака, которым повезет в 2025 году

17:36

"Зажаты со всех сторон": ВСУ загнали оккупантов в ловушку на важном направлении

17:33

Путин может потерять военные базы в Сирии: в Bloomberg раскрыли последствия для РФ

17:31

Оккупанты совершили бессмысленный прорыв: линия фронта сократилась - Лакийчук

17:15

"Путин есть Путин": в ОП ответили диктатору на слова о "спонсорстве" Украины

17:11

На дорогах появился новый знак: что означает "песчаный цветок"

16:51

Одно условие может все изменить: сколько РФ еще может вести войну против Украины

16:34

Украину ждет первая официальная встреча с командой Трампа: СМИ узнали дату и место

16:25

Смогут ли россияне пойти дальше захвеченной Великой Новоселки: прогноз военного

16:20

Все имущество сына Порошенко было арестовано из-за неуплаты штрафа за уклонение от армии - эксперт

Реклама
16:18

Женщина нашла в 250-летнем доме жуткую находку: что скрывалось под поломВидео

16:16

В Украине допускают прекращение огня, но при одном условии – CBS News

15:57

"Угроза существованию Украины": Буданов дал неожиданный ответ на слухиВидео

15:56

Почему нельзя облизывать нож: какой опасности можно себя подвергнуть

15:53

"Самый большой страх Путина": Зеленский раскрыл детали мирного соглашения с РФ

15:50

Стукнет мороз: названа дата резкого похолодания в Украине

15:20

Топ-чиновника КГГА разоблачили на фейковой инвалидности ради брони

15:18

Не спешите выбрасывать: три пищевых отхода заменят дорогие чистящие средства

14:59

Никитюк впервые после слухов о беременности показалась в полный рост: "Сияю"

14:55

Франция и Британия способны отправить войска в Украину, но есть нюанс - Уолш

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять