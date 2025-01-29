Гороскоп Таро на новолуние 29 января: кого ждет роман, а кого - большие деньги

Вы узнаете:
- Какой знак зодиака ждет новый роман
- Кому повезет в карьере, а кому - в финансах
Новолуние в январе 2025 года состоится 29 числа в знаке Водолея, который отвечает за друзей и единомышленников. А это значит, что у вас появится новый круг общения, идея или мечта. Возможно вы вольетесь в новый коллектив. Действие новой Луны можно будет ощутить в течение двух недель.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.
Гороскоп Таро на новолуние - Овен
Карты: 4 мечей, Король кубков
Это карта отдыха. Возможно, пришло время взять отпуск, расслабиться, отключиться от всего. И тогда к вам придут новые идеи, появятся новые планы и цели.
В жизни Овнов сыграет роль мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы). По профессии - психолог, врач. Это человек, который может выслушать.
Гороскоп Таро на новолуние - Телец
Карта: Туз пентаклей
Карта прибыли. Тельцы получат хорошие деньги. Придет новый клиент. Вы получите выгодное предложение по работе.
Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы
Карты: Королева кубков, Король мечей
Девушка/женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Близнецов. По профессии она - врач, психолог, учитель, воспитательница.
Представители этого знака зодиака достигнут вершин. Появятся новые цели, которые вы сможете реализовать.
Гороскоп Таро на новолуние - Рак
Карта: 6 мечей
Вас ждут перемены к лучшему. Состоится поездка, командировка, переезд. Вам окажут помощь, поддержку.
Раки перейдут на новый уровень, плывут к новым берегам.
"Плывите к новым берегам, не бойтесь", - советует таролог.
Гороскоп Таро на новолуние - Лев
Карта: Влюбленные
Вас ждет любовь, роман, романтическое знакомство, свидание, совместная поездка. Если вы в браке, то начнется второй медовый месяц.
В бизнесе - сделка, контракт, удачное партнерство.
Гороскоп Таро на новолуние - Дева
Карта: 9 пентаклей
Вы получите заработанные, заслуженные деньги. Возможно вы будете делать покупки, заключать сделки. В бизнесе - хороший доход. В целом, карта означает кульминацию финансового процесса. Вы получите результат своих действий, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Гороскоп Таро на новолуние - Весы
Карта: 6 кубков
Карта воспоминаний. Вы встретите людей, которых давно не видели, поедете в места вашего детства. Состоится встреча друзей.
Весы будут ощущать заботу, эмоциональный комфорт, счастье.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион
Карты: Туз кубков, 9 жезлов
Вас ждут приятные эмоции. Вас пригласят на мероприятие, на выставку, в театр. Состоится романтическая встреча.
Вы получите новое предложение по работе. Будет больше стресса и нагрузки, поэтому думайте, стоит ли вам подниматься по карьерной лестнице.
Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец
Карта: 7 пентаклей
Вы получите деньги за работу, вложенную энергию. Практически весь путь пройден и можно собирать финансовый урожай.
Гороскоп Таро на новолуние - Козерог
Карта: Паж жезлов
У вас может появиться новый интерес к жизни. Возможно вы начете изучать что-то, получать новые навыки. Появится хобби.
Гороскоп Таро на новолуние - Водолей
Карта: 4 жезлов
Карта стабильности, дома, недвижимости. Удачное время для свадьбы, покупки дома/квартиры, создания семьи или рождения ребенка. Возможно вас пригласят на праздник.
Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы
Карты: 8 мечей, 10 кубков
Вы нагрузили себя работой, взяли на себя много обязательств. Это новолуние покажет вам путь, как выйти из этой ситуации.
Рыб ждет успех. Вы счастливы в семье и на работе. Вас ждет прогресс в делах. Отпустите то, что вам не нужно, советует таролог.
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 29 января 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
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