Гороскоп Таро на новолуние 29 января: кого ждет роман, а кого - большие деньги

Январское новолуние будет в знаке Водолея, который отвечает за общение и единомышленников.

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Новолуние в январе 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какой знак зодиака ждет новый роман

Кому повезет в карьере, а кому - в финансах

Новолуние в январе 2025 года состоится 29 числа в знаке Водолея, который отвечает за друзей и единомышленников. А это значит, что у вас появится новый круг общения, идея или мечта. Возможно вы вольетесь в новый коллектив. Действие новой Луны можно будет ощутить в течение двух недель.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карты: 4 мечей, Король кубков

Это карта отдыха. Возможно, пришло время взять отпуск, расслабиться, отключиться от всего. И тогда к вам придут новые идеи, появятся новые планы и цели.

В жизни Овнов сыграет роль мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы). По профессии - психолог, врач. Это человек, который может выслушать.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта: Туз пентаклей

Карта прибыли. Тельцы получат хорошие деньги. Придет новый клиент. Вы получите выгодное предложение по работе.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карты: Королева кубков, Король мечей

Девушка/женщина (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Близнецов. По профессии она - врач, психолог, учитель, воспитательница.

Представители этого знака зодиака достигнут вершин. Появятся новые цели, которые вы сможете реализовать.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта: 6 мечей

Вас ждут перемены к лучшему. Состоится поездка, командировка, переезд. Вам окажут помощь, поддержку.

Раки перейдут на новый уровень, плывут к новым берегам.

"Плывите к новым берегам, не бойтесь", - советует таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта: Влюбленные

Вас ждет любовь, роман, романтическое знакомство, свидание, совместная поездка. Если вы в браке, то начнется второй медовый месяц.

В бизнесе - сделка, контракт, удачное партнерство.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карта: 9 пентаклей

Вы получите заработанные, заслуженные деньги. Возможно вы будете делать покупки, заключать сделки. В бизнесе - хороший доход. В целом, карта означает кульминацию финансового процесса. Вы получите результат своих действий, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: 6 кубков

Карта воспоминаний. Вы встретите людей, которых давно не видели, поедете в места вашего детства. Состоится встреча друзей.

Весы будут ощущать заботу, эмоциональный комфорт, счастье.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карты: Туз кубков, 9 жезлов

Вас ждут приятные эмоции. Вас пригласят на мероприятие, на выставку, в театр. Состоится романтическая встреча.

Вы получите новое предложение по работе. Будет больше стресса и нагрузки, поэтому думайте, стоит ли вам подниматься по карьерной лестнице.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта: 7 пентаклей

Вы получите деньги за работу, вложенную энергию. Практически весь путь пройден и можно собирать финансовый урожай.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта: Паж жезлов

У вас может появиться новый интерес к жизни. Возможно вы начете изучать что-то, получать новые навыки. Появится хобби.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта: 4 жезлов

Карта стабильности, дома, недвижимости. Удачное время для свадьбы, покупки дома/квартиры, создания семьи или рождения ребенка. Возможно вас пригласят на праздник.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: 8 мечей, 10 кубков

Вы нагрузили себя работой, взяли на себя много обязательств. Это новолуние покажет вам путь, как выйти из этой ситуации.

Рыб ждет успех. Вы счастливы в семье и на работе. Вас ждет прогресс в делах. Отпустите то, что вам не нужно, советует таролог.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 29 января 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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