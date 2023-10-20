Анжела Перл рассказала, что последний месяц осени принесет трем знакам зодиака - Весы, Скорпион и Стрелец.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весам стоит перестать играть роль жертвы, у Стрельцов будет очень активный месяц, а Скорпионам нужно перестать горевать и хорошо бы делегировать некоторые обязанности.

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Весы

2 мечей Таро - значение

У вас нет полной информации о ситуации. Вы не решаетесь что-то сказать или сделать. Весы занимают позицию жертвы.

Совет карты: хватит медлить, нужно действовать.

2 мечей также может говорить о том, что некоторые двери пока что закрыты.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Финансовая ситуация будет стабильной. Шаг за шагом вы идете в нужном направлении.

Королева жезлов Таро - значение

Женщина (Овен, Лев, Стрелец по гороскопу) поддержит вас или сыграет роль в жизни Весов. Она поможет советом или финансами.

Перед вами откроется возможность благодаря этой женщине.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Скорпион

5 кубков Таро - значение

Не стоит оборачиваться назад и смотреть в прошлое. Не стоит горевать и заниматься самокопанием. Нужно двигаться вперед - вас ждут две новые возможности.

5 пентаклей Таро - значение

Если вам нужна помощь, попросите и вы ее получите. Возможность будет. Самое важное - не закрываться и не погружаться в жалость к себе.

10 жезлов Таро - значение

Вы тащите на себе слишком много обязанностей. Делегируйте часть из них. Вы слишком устали и не видите, куда идете.

Таролог советует остановиться и подумать: что вам мешает и от чего стоит избавиться. Поменяйте свою жизнь, так как вы сами закрываете себе будущее.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Стрелец

Рыцарь Мечей Таро - значение

Карта неожиданности и продвижения в делах.

Вы можете сорваться и куда-то поехать или к вам приедут гости. Все дела, связанные с документами, будут быстро развиваться.

Рыцарь жезлов Таро - значение

Карта движения, поездок, путешествий. У Стрельцов будет страсть и желание что-то делать.

5 жезлов Таро - значение

Готовьтесь к конкуренции. Каждый будет сам за себя. Не ждите поддержки от окружающих.

Возможно Стрельцам нужно будет отстаивать свое мнение.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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