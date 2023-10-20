Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весам стоит перестать играть роль жертвы, у Стрельцов будет очень активный месяц, а Скорпионам нужно перестать горевать и хорошо бы делегировать некоторые обязанности.
Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Весы
2 мечей Таро - значение
У вас нет полной информации о ситуации. Вы не решаетесь что-то сказать или сделать. Весы занимают позицию жертвы.
Совет карты: хватит медлить, нужно действовать.
2 мечей также может говорить о том, что некоторые двери пока что закрыты.
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Финансовая ситуация будет стабильной. Шаг за шагом вы идете в нужном направлении.
Королева жезлов Таро - значение
Женщина (Овен, Лев, Стрелец по гороскопу) поддержит вас или сыграет роль в жизни Весов. Она поможет советом или финансами.
Перед вами откроется возможность благодаря этой женщине.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Скорпион
5 кубков Таро - значение
Не стоит оборачиваться назад и смотреть в прошлое. Не стоит горевать и заниматься самокопанием. Нужно двигаться вперед - вас ждут две новые возможности.
5 пентаклей Таро - значение
Если вам нужна помощь, попросите и вы ее получите. Возможность будет. Самое важное - не закрываться и не погружаться в жалость к себе.
10 жезлов Таро - значение
Вы тащите на себе слишком много обязанностей. Делегируйте часть из них. Вы слишком устали и не видите, куда идете.
Таролог советует остановиться и подумать: что вам мешает и от чего стоит избавиться. Поменяйте свою жизнь, так как вы сами закрываете себе будущее.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2023 Стрелец
Рыцарь Мечей Таро - значение
Карта неожиданности и продвижения в делах.
Вы можете сорваться и куда-то поехать или к вам приедут гости. Все дела, связанные с документами, будут быстро развиваться.
Рыцарь жезлов Таро - значение
Карта движения, поездок, путешествий. У Стрельцов будет страсть и желание что-то делать.
5 жезлов Таро - значение
Готовьтесь к конкуренции. Каждый будет сам за себя. Не ждите поддержки от окружающих.
Возможно Стрельцам нужно будет отстаивать свое мнение.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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