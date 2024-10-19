Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Ракам - исполнение желания, Львам - выбор, Девам - стабильность

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Ракам, Львам и Девам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раки смогут справиться с любыми трудностями. Львов ждет прогресс в финансах, а у Дев появится чувство уверенности в завтрашнем дне.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумф.

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Рак

Паж мечей Таро - значение

За вами кто-то наблюдает. Например, в соцсетях следят за вашей страницей.

Вы будете собирать какую-то информацию, искать няню для ребёнка или детский сад, инструктора по вождению и т.д.

Звезда Таро - значение

Карта исполнения желаний. У вас появится новая мечта.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем думаете. Вы справитесь с любой ситуацией. Вас ждет прибыль.

Возможно вам нужно будет доказать свое мнение, решить какой-то вопрос.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Лев

7 кубков Таро - значение

Карта выбора. Вам нужно будет сделать выбор. Чтобы не прогадать, следуйте зову вашего сердца. Делайте то, чего вам хочется больше всего.

Благодаря этому выбору Львы могут повлиять на события и изменить свою жизнь.

3 жезлов Таро - значение

Помните о своей цели и о том, к чему вы идете, посоветовала таролог.

Возможно вы пойдете учиться или отправитесь в поездку в компании других людей.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Деньги будут у Львов в ноябре. Вас ждет прогресс в финансах. Вы получите новую работу. Возможно вы получите поддержку или финансовую помощь.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Дева

4 пентаклей Таро - значение

Это очень хорошая карта для оформления документов по недвижимости и для семейных дел.

Если вы переедете куда-то, то это надолго.

По словам таролога, в жизни Дев наступает полоса стабильности.

Туз пентаклей Таро - значение

С финансами у Дев все будет хорошо. Вы получите прибыль или выгодное предложение по работе.

У вас появится уверенность в завтрашнем дне и ощущение защищенности.

Паж мечей Таро - значение

Девы будут что-то сравнивать, искать, анализировать.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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