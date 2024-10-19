Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Ракам - исполнение желания, Львам - выбор, Девам - стабильность

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раки смогут справиться с любыми трудностями. Львов ждет прогресс в финансах, а у Дев появится чувство уверенности в завтрашнем дне.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумф.
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Рак
Паж мечей Таро - значение
За вами кто-то наблюдает. Например, в соцсетях следят за вашей страницей.
Вы будете собирать какую-то информацию, искать няню для ребёнка или детский сад, инструктора по вождению и т.д.
Звезда Таро - значение
Карта исполнения желаний. У вас появится новая мечта.
Сила Таро - значение
Вы сильнее, чем думаете. Вы справитесь с любой ситуацией. Вас ждет прибыль.
Возможно вам нужно будет доказать свое мнение, решить какой-то вопрос.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Лев
7 кубков Таро - значение
Карта выбора. Вам нужно будет сделать выбор. Чтобы не прогадать, следуйте зову вашего сердца. Делайте то, чего вам хочется больше всего.
Благодаря этому выбору Львы могут повлиять на события и изменить свою жизнь.
3 жезлов Таро - значение
Помните о своей цели и о том, к чему вы идете, посоветовала таролог.
Возможно вы пойдете учиться или отправитесь в поездку в компании других людей.
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Деньги будут у Львов в ноябре. Вас ждет прогресс в финансах. Вы получите новую работу. Возможно вы получите поддержку или финансовую помощь.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Дева
4 пентаклей Таро - значение
Это очень хорошая карта для оформления документов по недвижимости и для семейных дел.
Если вы переедете куда-то, то это надолго.
По словам таролога, в жизни Дев наступает полоса стабильности.
Туз пентаклей Таро - значение
С финансами у Дев все будет хорошо. Вы получите прибыль или выгодное предложение по работе.
У вас появится уверенность в завтрашнем дне и ощущение защищенности.
Паж мечей Таро - значение
Девы будут что-то сравнивать, искать, анализировать.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам также может быть интересно:
- Мечты станут реальностью: 4 знака зодиака, которые достигнут большого успеха в ноябре
- Гороскоп на октябрь 2024: Ракам - драма, Рыбам - счастье
- Не переносят на дух: какие знаки Зодиака максимально несовместимы друг с другом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред