Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Весам - кризис, Скорпионам - прогресс, Стрельцам - успех

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы начнут что-то с чистого листа. У Стрельцов закончится темная полоса. Скорпионы "отрежут" кого-то из своей жизни.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материалы:
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Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Весы
4 жезлов Таро - значение
Карта стабильности, безопасности, уверенности в завтрашнем дне.
Очень хорошее время для сделок с недвижимостью - покупки, продажи, аренды.
Вы получите хорошие новости о детях. В новом коллективе вас примут как в семье.
5 мечей Таро - значение
Есть риск конфликтной ситуации, разницы во мнениях. Вы все равно будете настаивать на своем.
Вам нужно пройти кризис, чтобы познать себя, увидеть новые переспективы.
Шут Таро - значение
Карта нового начала. Вы что-то начнете с нуля, с чистого листа, возможно в новой сфере.
По словам таролога, если бы не произошла кризисная ситуация, вы бы не увидели новые возможности.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Скорпион
Рыцарь пентаклей Таро - значение
Вы получите прибыль. Прогресс в финансовых делах. Появится новый проект, клиенты, выплата, которой вы ждете.
3 жезлов Таро - значение
Карта активности и действий. Вы что-то будете предпринимать. Возможно состоится поездка, переговоры. Вы будете собирать команду.
Смерть Таро - значение
Скорпионы на чем-то поставят точку. Вы что-то или кого-то решите убрать из своей жизни. Возможно вы решите уволиться.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Стрелец
6 мечей Таро - значение
Карта движения вперед. Вас ждет поездка, путешествие или кто-то приедет к вам.
В целом, карта говорит о завершении черной полосы в жизни. Вы движетесь к новым берегам, новым возможностям.
Королева жезлов Таро - значение
Женщина огненной стихии - Стрелец, Лев или Овен. Это либо вы, либо ваша подруга, мама, родственница. Вы полны энергии и сил.
Звезда Таро - значение
Ваши желания исполнятся. Вы будете делать шаги для достижения мечты.
Вы привлечете внимание к себе, будете самыми популярными в своей команде.
Мир Таро - значение
Во время смены сезона (конец ноября -начало декабря) у вас начнется новый этап в жизни. Произойдет важное событие - повышение по службе, встреча с любимым человек, брак, рождение ребенка.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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