Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Весам - кризис, Скорпионам - прогресс, Стрельцам - успех

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Весам, Скорпионам и Стрельцам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы начнут что-то с чистого листа. У Стрельцов закончится темная полоса. Скорпионы "отрежут" кого-то из своей жизни.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материалы:

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Весы

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности, безопасности, уверенности в завтрашнем дне.

Очень хорошее время для сделок с недвижимостью - покупки, продажи, аренды.

Вы получите хорошие новости о детях. В новом коллективе вас примут как в семье.

5 мечей Таро - значение

Есть риск конфликтной ситуации, разницы во мнениях. Вы все равно будете настаивать на своем.

Вам нужно пройти кризис, чтобы познать себя, увидеть новые переспективы.

Шут Таро - значение

Карта нового начала. Вы что-то начнете с нуля, с чистого листа, возможно в новой сфере.

По словам таролога, если бы не произошла кризисная ситуация, вы бы не увидели новые возможности.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Скорпион

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Вы получите прибыль. Прогресс в финансовых делах. Появится новый проект, клиенты, выплата, которой вы ждете.

3 жезлов Таро - значение

Карта активности и действий. Вы что-то будете предпринимать. Возможно состоится поездка, переговоры. Вы будете собирать команду.

Смерть Таро - значение

Скорпионы на чем-то поставят точку. Вы что-то или кого-то решите убрать из своей жизни. Возможно вы решите уволиться.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Стрелец

6 мечей Таро - значение

Карта движения вперед. Вас ждет поездка, путешествие или кто-то приедет к вам.

В целом, карта говорит о завершении черной полосы в жизни. Вы движетесь к новым берегам, новым возможностям.

Королева жезлов Таро - значение

Женщина огненной стихии - Стрелец, Лев или Овен. Это либо вы, либо ваша подруга, мама, родственница. Вы полны энергии и сил.

Звезда Таро - значение

Ваши желания исполнятся. Вы будете делать шаги для достижения мечты.

Вы привлечете внимание к себе, будете самыми популярными в своей команде.

Мир Таро - значение

Во время смены сезона (конец ноября -начало декабря) у вас начнется новый этап в жизни. Произойдет важное событие - повышение по службе, встреча с любимым человек, брак, рождение ребенка.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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