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Гороскоп Таро на октябрь 2023: Ракам - финансы, Львам - триумф, Девам - изобилие

Анна Ярославская
29 сентября 2023, 12:04 обновлено 29 сентября, 12:11
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Ракам, Львам и Девам.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раков ждет стабильная финансовая ситуация. У Львов появятся новые возможности, а Девы начнут двигаться в сторону благополучия и изобилия.

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Рак

4 пентаклей Таро - значение

Вы будете держаться за что-то. Хорошая финансовая карта: можно накопить, инвестировать, вложить, получить проценты. Финансовая ситуация будет стабильной.

10 мечей Таро - значение

Карта завершения, окончания. Вы поставите последнюю точку и избавитесь от чего-то.

Вы закончите проект и поймете, что выдохлись. Или, например, вы заболеете. Как будто держались-держались, а потом свалились с простудой.

Возможно вы услышите новость, которая вас "убьет наповал".

Рыцарь кубков Таро - значение

Молодой мужчина, который не сдерживает обещания.

Карта также говорит о продвижении в делах или путешествии.

В октябре может отменить какая-то поездка.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Лев

Туз кубков Таро - значение

Вас ждет предложение, подарок, возможность. Радостные эмоции будут литься через край.

Звезда Таро - значение

Львы будут в центре внимания, вас ждет триумф. Вы поймете, в каком направлении двигаться, появятся новые цели - вас будет вести путеводная звезда.

7 мечей Таро - значение

Львам будет некомфортно оставаться в каком-то месте. Со своими навыками, знаниями, клиентами вы переходите на новое место работы.

Возможна поездка, переезд.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2023 Дева

Колесо фортуны Таро - значение

Карта везения и удачи, поездки и путешествия. Вас ждет поворот событий в лучшую сторону.

9 пентаклей Таро - значение

Карта благополучия, изобилия. Вы получите прибыль, хороший заказ, работу, появится новый клиент.

Также это карта кульминации: вы пришли к какому-то результату, которого ждали.

5 пентаклей Таро - значение

Вам придется искать жилье. Будет нужна помощь близким, родственникам. Есть риск болезни и плохого самочувствия.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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