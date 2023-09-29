Гороскоп Таро на октябрь 2023: Ракам - финансы, Львам - триумф, Девам - изобилие

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Раков ждет стабильная финансовая ситуация. У Львов появятся новые возможности, а Девы начнут двигаться в сторону благополучия и изобилия.
Гороскоп Таро на октябрь 2023 Рак
4 пентаклей Таро - значение
Вы будете держаться за что-то. Хорошая финансовая карта: можно накопить, инвестировать, вложить, получить проценты. Финансовая ситуация будет стабильной.
10 мечей Таро - значение
Карта завершения, окончания. Вы поставите последнюю точку и избавитесь от чего-то.
Вы закончите проект и поймете, что выдохлись. Или, например, вы заболеете. Как будто держались-держались, а потом свалились с простудой.
Возможно вы услышите новость, которая вас "убьет наповал".
Рыцарь кубков Таро - значение
Молодой мужчина, который не сдерживает обещания.
Карта также говорит о продвижении в делах или путешествии.
В октябре может отменить какая-то поездка.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2023 Лев
Туз кубков Таро - значение
Вас ждет предложение, подарок, возможность. Радостные эмоции будут литься через край.
Звезда Таро - значение
Львы будут в центре внимания, вас ждет триумф. Вы поймете, в каком направлении двигаться, появятся новые цели - вас будет вести путеводная звезда.
7 мечей Таро - значение
Львам будет некомфортно оставаться в каком-то месте. Со своими навыками, знаниями, клиентами вы переходите на новое место работы.
Возможна поездка, переезд.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2023 Дева
Колесо фортуны Таро - значение
Карта везения и удачи, поездки и путешествия. Вас ждет поворот событий в лучшую сторону.
9 пентаклей Таро - значение
Карта благополучия, изобилия. Вы получите прибыль, хороший заказ, работу, появится новый клиент.
Также это карта кульминации: вы пришли к какому-то результату, которого ждали.
5 пентаклей Таро - значение
Вам придется искать жилье. Будет нужна помощь близким, родственникам. Есть риск болезни и плохого самочувствия.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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