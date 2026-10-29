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Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

Мария Николишин
29 октября 2026, 05:10
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Энергия четверга будет подталкивать к действиям, поэтому у некоторых знаков зодиака не останется времени на грусть.
Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками
Какие знаки зодиака вступают в новый период / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки забудут об одиночестве
  • Чем энергия Огненной Крысы поможет в четверг

Все, что заставляло четырех китайских знаков зодиака чувствовать себя одинокими, наконец уйдет в прошлое после 29 октября. В четверг будет господствовать энергия Огненной Крысы, а это значит, что времени на грусть просто не останется.

Астрологи YourTango отмечают, что трудно грустить, когда много дел. В частности, чувство одиночества возникает не из-за того, чего вам не хватает, а из-за того, чего вы не делаете, пишет Главред.

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Кому скоро удастся забыть об одиночестве

Бык

В четверг помощь другим поможет вам выбраться из подавленного состояния. Неожиданная удача придет в виде просьбы о помощи. Это может показаться мелочью, которая нарушает ваш график, но вы почувствуете искреннее желание помочь.

Лошадь

Если в четверг вы заметите, что кто-то - друг или даже незнакомец - переживает нелегкие времена, вы мгновенно забудете о собственном одиночестве. В вас словно пробудится герой, готовый действовать и сделать все, что в его силах. 29 октября вы будете творить добро, не задумываясь о том, как именно это происходит. Для вас главное - результат.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Свинья

В четверг вы найдете способ направить огромный поток доброты на самих себя. Скука часто приводит к одиночеству, но занятия, приносящие радость, способны кардинально изменить ситуацию. 29 октября вы можете осознать: если вы заботитесь о себе, то иногда чувствуете себя одинокими лишь потому, что на самом деле любите проводить время в одиночестве.

Дракон

Энергия Огня подарит вам мотивацию, а энергия Крысы напомнит, что одно из того, что вы любите делать, - это решать сложные задачи. Будьте готовы немного подтолкнуть себя, ведь вы не привыкли выходить за пределы своего привычного распорядка. Вы можете взяться за дела, которые так долго откладывали.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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