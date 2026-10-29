Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

Энергия четверга будет подталкивать к действиям, поэтому у некоторых знаков зодиака не останется времени на грусть.

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Какие знаки зодиака вступают в новый период / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки забудут об одиночестве

Чем энергия Огненной Крысы поможет в четверг

Все, что заставляло четырех китайских знаков зодиака чувствовать себя одинокими, наконец уйдет в прошлое после 29 октября. В четверг будет господствовать энергия Огненной Крысы, а это значит, что времени на грусть просто не останется.

Астрологи YourTango отмечают, что трудно грустить, когда много дел. В частности, чувство одиночества возникает не из-за того, чего вам не хватает, а из-за того, чего вы не делаете, пишет Главред.

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Кому скоро удастся забыть об одиночестве

Бык

В четверг помощь другим поможет вам выбраться из подавленного состояния. Неожиданная удача придет в виде просьбы о помощи. Это может показаться мелочью, которая нарушает ваш график, но вы почувствуете искреннее желание помочь.

Лошадь

Если в четверг вы заметите, что кто-то - друг или даже незнакомец - переживает нелегкие времена, вы мгновенно забудете о собственном одиночестве. В вас словно пробудится герой, готовый действовать и сделать все, что в его силах. 29 октября вы будете творить добро, не задумываясь о том, как именно это происходит. Для вас главное - результат.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Свинья

В четверг вы найдете способ направить огромный поток доброты на самих себя. Скука часто приводит к одиночеству, но занятия, приносящие радость, способны кардинально изменить ситуацию. 29 октября вы можете осознать: если вы заботитесь о себе, то иногда чувствуете себя одинокими лишь потому, что на самом деле любите проводить время в одиночестве.

Дракон

Энергия Огня подарит вам мотивацию, а энергия Крысы напомнит, что одно из того, что вы любите делать, - это решать сложные задачи. Будьте готовы немного подтолкнуть себя, ведь вы не привыкли выходить за пределы своего привычного распорядка. Вы можете взяться за дела, которые так долго откладывали.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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