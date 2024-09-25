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Гороскоп Таро на октябрь 2024: Весам - успех, Скорпионам - гармония, Стрельцам - перемены

Анна Ярославская
25 сентября 2024, 11:23
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Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени трем знакам зодиака - Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы достигнут своих целей. Скорпионам нужно слушать свою интуицию, а у Стрельцов произойдут перемены в жизни.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Весы

10 жезлов Таро - значение

Вы уже на вершине и достигли цели. Вас ждет повышение в карьере. Вы получите то, чего вы хотели. Вам может быть тяжело, но у вас получится.

8 жезлов Таро - значение

Вас ждет полет, поездка, путешествие. Дела будут продвигаться быстро. Возможно вам нужно будет справляться с большим количеством дел

Солнце Таро - значение

Карта радости, успеха, прибыли и хороших новостей. К Весам придет популярность, вас заметят. Кроме того, Солнце говорит о хорошем здоровье.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Скорпион

Звезда Таро - значение

Октябрь принесет Скорпионам исполнение желания. У вас появится новая мечта. Вы загоритесь чем-то новым.

Влюбленные Таро - значение

Любовь, свидание, знакомство. Вы встретите свою вторую половину. Если вы уже находитесь в отношениях или браке, то Влюбленные принесут гармонию.

Есть шанс помириться с теми, с кем вы в ссоре.

В бизнесе - удачное партнерство, хорошая сделка.

Верховная жрица Таро - значение

Слушайте свою интуицию, советует таролог.

Вам понадобится какая-то информация, консультация, совет.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Стрелец

Королева жезлов Таро - значение

Вы будете творить атмосферу своей жизни. Все будет зависеть от вас. Вам нужно проявить свои таланты и показать, что вы умеете.

Если вы мужчина, то у вас появится женщина-единомышленник.

Смерть Таро - значение

Вас ждут неожиданные перемены. Одна глава вашей жизни закроется и откроется новая. Например, вы заканчиваете одни отношения и начинаете новые.

Солнце Таро - значение

Карта радости и хороших новостей. Вас ждет успех, прибыль, продвижение в карьере и финансовых делах.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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