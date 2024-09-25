Гороскоп Таро на октябрь 2024: Весам - успех, Скорпионам - гармония, Стрельцам - перемены

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы достигнут своих целей. Скорпионам нужно слушать свою интуицию, а у Стрельцов произойдут перемены в жизни.
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Гороскоп Таро на октябрь 2024 Весы
10 жезлов Таро - значение
Вы уже на вершине и достигли цели. Вас ждет повышение в карьере. Вы получите то, чего вы хотели. Вам может быть тяжело, но у вас получится.
8 жезлов Таро - значение
Вас ждет полет, поездка, путешествие. Дела будут продвигаться быстро. Возможно вам нужно будет справляться с большим количеством дел
Солнце Таро - значение
Карта радости, успеха, прибыли и хороших новостей. К Весам придет популярность, вас заметят. Кроме того, Солнце говорит о хорошем здоровье.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2024 Скорпион
Звезда Таро - значение
Октябрь принесет Скорпионам исполнение желания. У вас появится новая мечта. Вы загоритесь чем-то новым.
Влюбленные Таро - значение
Любовь, свидание, знакомство. Вы встретите свою вторую половину. Если вы уже находитесь в отношениях или браке, то Влюбленные принесут гармонию.
Есть шанс помириться с теми, с кем вы в ссоре.
В бизнесе - удачное партнерство, хорошая сделка.
Верховная жрица Таро - значение
Слушайте свою интуицию, советует таролог.
Вам понадобится какая-то информация, консультация, совет.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на октябрь 2024 Стрелец
Королева жезлов Таро - значение
Вы будете творить атмосферу своей жизни. Все будет зависеть от вас. Вам нужно проявить свои таланты и показать, что вы умеете.
Если вы мужчина, то у вас появится женщина-единомышленник.
Смерть Таро - значение
Вас ждут неожиданные перемены. Одна глава вашей жизни закроется и откроется новая. Например, вы заканчиваете одни отношения и начинаете новые.
Солнце Таро - значение
Карта радости и хороших новостей. Вас ждет успех, прибыль, продвижение в карьере и финансовых делах.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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