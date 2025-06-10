Гороскоп Таро на полнолуние 11 июня: Тельцам - исцеление, Ракам - перемены, Весам - баланс

Вы узнаете:
- Какой знак зодиака ждет большой доход
- Кому нужно готовиться к переменам
- Кто выйдет замуж или женится
11 июня 2025 года произойдет полнолуние в знаке Стрельца. Таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, чего ждать от этого астрологического события всем знакам зодиака.
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Гороскоп Таро на полнолуние - Овен
Карты: Королева жезлов, Мир
Вы проявитесь такими вы являетесь на самом деле. Вы проявите свою силу и лидерские качества. Берите ситуацию в свои руки и заявляйте о себе.
Один цикла вашей жизни закончится и начнется новый.
То, что началось год назад, сейчас завершится. Вы перейдете на новый круг. Не исключено повышение в карьере, смена статуса.
Гороскоп Таро на полнолуние - Телец
Карты: Туз кубков, 3 мечей
Тельцов ждет подарок, хорошая новость, просветление, освобождение, исцеление.
В вашу жизнь придет радость и какой-то новый человек.
Вы оставите в прошлом то, что вас ранило. Тельцы начнут идти по своему пути, который будет в сто раз лучше.
Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы
Карты: 3 кубков, Туз жезлов
У Близнецов будет повод для праздника. Вас ждет радость, приятные встречи, командная работа.
Карты советуют делать первый шаг в новом направлении. Полнолуние откроет перед вами неожиданные возможности.
Гороскоп Таро на полнолуние - Рак
Карты: 5 пентаклей, 2 пентаклей
Это полнолуние проявит какую-то финансовую сторону вашей жизни. Вам понадобятся деньги. Могут быть два источника дохода или общий бюджет. Состоится финасовая сделка. Вы задумаетесь, что для вас на самом деле важно и в каком направлении вы двигаетесь.
Возможно вы чувствуете усталость. Не исключено, что Ракам нужно обратиться к врачу.
Раки созрели для перемен.
Гороскоп Таро на полнолуние - Лев
Карты: 5 кубков, Паж пентаклей
Львов ждет разочарование. Вы получите не тот ответ, которого ждали. Кто-то не выполнит обещание.
Львов ждут перемены. Вы должны быть к ним готовы. Вам не нужно фокусироваться на прошлом, посоветовала таролог. Лучше смотрите в будущее.
Львы будут делать работу, за которую заплатят. Вы получите деньги на детей, алименты. Нужно будет принимать решение, которое будет касаться источника дохода.
Гороскоп Таро на полнолуние - Дева
Карты: Рыцарь кубков, Паж пентаклей
Ждите новостей от ваших партнеров, поклонников. Возможен роман, свидание. Вы получите подарок.
Девы загорятся какой-то идеей. Может продвинуться творческий проект.
Вы будете заниматься финансовыми делами и налогами. Возможно состоится встреча с бухгалтером.
Девы будут вести учет своих доходов и расходов.
Гороскоп Таро на полнолуние - Весы
Карты: 3 кубков, Справедливость
Вас ждут новые начинания, встреча с друзьями, совместная поездка. Вы будете работать в команде. Будет повод что-то отпраздновать.
Весы получат важную новость. Не исключена сделка по недвижимости.
Таролог советует придерживаться баланса в своей жизни.
Не исключено заключение брака.
Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион
Карты: Королева мечей, Туз пентаклей
Неэмоциональная женщина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в вашей жизни. Вы получите сообщение из банка, с работы, от врача.
Не исключено охлаждение отношений с кем-то. Вы прервете отношения с этим человеком.
Скорпионы получат прибыль. Например, вы начнете новую деятельность, которая принесет вам доход. То, чем вы владеете, вырастет в цене.
Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец
Карты: 6 жезлов, 5 жезлов
Все Стрельцы почувствуют это полнолуние. В их жизни произойдут важные события.
В частности, Стрельцов ждет победа. Вас будут поздравлять с каким-то достижением. Вы получите то, о чем мечтаете.
Любые перемены, которые сначала вас могут испугать, в результате поменяют жизнь к лучшему и принесут много радости. Перемены нужны для того, чтобы выйти из темноты на свет.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог
Карты: 6 мечей, 9 пентаклей
Козерогов ждет движение вперед, поездка, переезд. Возможно, к вам приедут в гости. Если вы думаете, нужно ли двигаться в каком-то направлении, то ответ будет "да".
Вы меняете что-то в своей жизни и идете в неизвестное. По словам таролога, на том берегу будет лучше.
Ваши труды оценят и оплатят. То, над чем вы работали, принесет очень хорошие результаты. Козерогов ждет большая прибыль.
Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей
Карты: Умеренность, Паж мечей
Таролог советует придерживаться золотой середины. Не стоит впадать в крайности, причем это касается всех сфер жизни. Не стоит слишком много работать, не злоупотребляйте алкоголем, придерживайтесь правильного питания. Во всем должен быть баланс.
Также Водолеи поймут, чего им не хватает в жизни. Вы будете искать для себя различные варианты. Вам стоит сосредоточиться на себе и постараться понять, что нужно поменять в жизни.
Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы
Карты: Отшельник, 7 жезлов
Рыбы будут познавать что-то новое, возможно связанное с эзотерикой. Вы получите новые знания.
Ест риск того, что вы окажетесь в больнице. Например, вам нужно будет пройти обследование.
Таролог советует взять аскезу на две недели.
Рыбы заранее готовятся к каким-то событиям. Стоит поработать с психологои. или психотерапевтом.
Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в июне от Анжелы Перл:
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