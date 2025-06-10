Гороскоп Таро на полнолуние 11 июня: Тельцам - исцеление, Ракам - перемены, Весам - баланс

Герои этого полнолуния - Стрельцы. В жизни представителей этого знака зодиака произойдут важные события, рассказала Анжела Перл.

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Полнолуние в июне 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака ждет большой доход

Кому нужно готовиться к переменам

Кто выйдет замуж или женится

11 июня 2025 года произойдет полнолуние в знаке Стрельца. Таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, чего ждать от этого астрологического события всем знакам зодиака.

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Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карты: Королева жезлов, Мир

Вы проявитесь такими вы являетесь на самом деле. Вы проявите свою силу и лидерские качества. Берите ситуацию в свои руки и заявляйте о себе.

Один цикла вашей жизни закончится и начнется новый.

То, что началось год назад, сейчас завершится. Вы перейдете на новый круг. Не исключено повышение в карьере, смена статуса.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карты: Туз кубков, 3 мечей

Тельцов ждет подарок, хорошая новость, просветление, освобождение, исцеление.

В вашу жизнь придет радость и какой-то новый человек.

Вы оставите в прошлом то, что вас ранило. Тельцы начнут идти по своему пути, который будет в сто раз лучше.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карты: 3 кубков, Туз жезлов

У Близнецов будет повод для праздника. Вас ждет радость, приятные встречи, командная работа.

Карты советуют делать первый шаг в новом направлении. Полнолуние откроет перед вами неожиданные возможности.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карты: 5 пентаклей, 2 пентаклей

Это полнолуние проявит какую-то финансовую сторону вашей жизни. Вам понадобятся деньги. Могут быть два источника дохода или общий бюджет. Состоится финасовая сделка. Вы задумаетесь, что для вас на самом деле важно и в каком направлении вы двигаетесь.

Возможно вы чувствуете усталость. Не исключено, что Ракам нужно обратиться к врачу.

Раки созрели для перемен.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карты: 5 кубков, Паж пентаклей

Львов ждет разочарование. Вы получите не тот ответ, которого ждали. Кто-то не выполнит обещание.

Львов ждут перемены. Вы должны быть к ним готовы. Вам не нужно фокусироваться на прошлом, посоветовала таролог. Лучше смотрите в будущее.

Львы будут делать работу, за которую заплатят. Вы получите деньги на детей, алименты. Нужно будет принимать решение, которое будет касаться источника дохода.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карты: Рыцарь кубков, Паж пентаклей

Ждите новостей от ваших партнеров, поклонников. Возможен роман, свидание. Вы получите подарок.

Девы загорятся какой-то идеей. Может продвинуться творческий проект.

Вы будете заниматься финансовыми делами и налогами. Возможно состоится встреча с бухгалтером.

Девы будут вести учет своих доходов и расходов.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карты: 3 кубков, Справедливость

Вас ждут новые начинания, встреча с друзьями, совместная поездка. Вы будете работать в команде. Будет повод что-то отпраздновать.

Весы получат важную новость. Не исключена сделка по недвижимости.

Таролог советует придерживаться баланса в своей жизни.

Не исключено заключение брака.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карты: Королева мечей, Туз пентаклей

Неэмоциональная женщина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в вашей жизни. Вы получите сообщение из банка, с работы, от врача.

Не исключено охлаждение отношений с кем-то. Вы прервете отношения с этим человеком.

Скорпионы получат прибыль. Например, вы начнете новую деятельность, которая принесет вам доход. То, чем вы владеете, вырастет в цене.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карты: 6 жезлов, 5 жезлов

Все Стрельцы почувствуют это полнолуние. В их жизни произойдут важные события.

В частности, Стрельцов ждет победа. Вас будут поздравлять с каким-то достижением. Вы получите то, о чем мечтаете.

Любые перемены, которые сначала вас могут испугать, в результате поменяют жизнь к лучшему и принесут много радости. Перемены нужны для того, чтобы выйти из темноты на свет.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карты: 6 мечей, 9 пентаклей

Козерогов ждет движение вперед, поездка, переезд. Возможно, к вам приедут в гости. Если вы думаете, нужно ли двигаться в каком-то направлении, то ответ будет "да".

Вы меняете что-то в своей жизни и идете в неизвестное. По словам таролога, на том берегу будет лучше.

Ваши труды оценят и оплатят. То, над чем вы работали, принесет очень хорошие результаты. Козерогов ждет большая прибыль.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: Умеренность, Паж мечей

Таролог советует придерживаться золотой середины. Не стоит впадать в крайности, причем это касается всех сфер жизни. Не стоит слишком много работать, не злоупотребляйте алкоголем, придерживайтесь правильного питания. Во всем должен быть баланс.

Также Водолеи поймут, чего им не хватает в жизни. Вы будете искать для себя различные варианты. Вам стоит сосредоточиться на себе и постараться понять, что нужно поменять в жизни.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карты: Отшельник, 7 жезлов

Рыбы будут познавать что-то новое, возможно связанное с эзотерикой. Вы получите новые знания.

Ест риск того, что вы окажетесь в больнице. Например, вам нужно будет пройти обследование.

Таролог советует взять аскезу на две недели.

Рыбы заранее готовятся к каким-то событиям. Стоит поработать с психологои. или психотерапевтом.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в июне от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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