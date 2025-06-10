Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на полнолуние 11 июня: Тельцам - исцеление, Ракам - перемены, Весам - баланс

Анна Ярославская
10 июня 2025, 12:26
402
Герои этого полнолуния - Стрельцы. В жизни представителей этого знака зодиака произойдут важные события, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, полнолуние
Полнолуние в июне 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака ждет большой доход
  • Кому нужно готовиться к переменам
  • Кто выйдет замуж или женится

11 июня 2025 года произойдет полнолуние в знаке Стрельца. Таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, чего ждать от этого астрологического события всем знакам зодиака.

Если вам интересно, кто влюбится в ближайшие три месяца, читайте материал: Амур попадет в сердце с первой встречи: какие 5 знаков найдут летом любовь.

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карты: Королева жезлов, Мир

Вы проявитесь такими вы являетесь на самом деле. Вы проявите свою силу и лидерские качества. Берите ситуацию в свои руки и заявляйте о себе.

Один цикла вашей жизни закончится и начнется новый.

То, что началось год назад, сейчас завершится. Вы перейдете на новый круг. Не исключено повышение в карьере, смена статуса.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карты: Туз кубков, 3 мечей

Тельцов ждет подарок, хорошая новость, просветление, освобождение, исцеление.

В вашу жизнь придет радость и какой-то новый человек.

Вы оставите в прошлом то, что вас ранило. Тельцы начнут идти по своему пути, который будет в сто раз лучше.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карты: 3 кубков, Туз жезлов

У Близнецов будет повод для праздника. Вас ждет радость, приятные встречи, командная работа.

Карты советуют делать первый шаг в новом направлении. Полнолуние откроет перед вами неожиданные возможности.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карты: 5 пентаклей, 2 пентаклей

Это полнолуние проявит какую-то финансовую сторону вашей жизни. Вам понадобятся деньги. Могут быть два источника дохода или общий бюджет. Состоится финасовая сделка. Вы задумаетесь, что для вас на самом деле важно и в каком направлении вы двигаетесь.

Возможно вы чувствуете усталость. Не исключено, что Ракам нужно обратиться к врачу.

Раки созрели для перемен.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев

Карты: 5 кубков, Паж пентаклей

Львов ждет разочарование. Вы получите не тот ответ, которого ждали. Кто-то не выполнит обещание.

Львов ждут перемены. Вы должны быть к ним готовы. Вам не нужно фокусироваться на прошлом, посоветовала таролог. Лучше смотрите в будущее.

Львы будут делать работу, за которую заплатят. Вы получите деньги на детей, алименты. Нужно будет принимать решение, которое будет касаться источника дохода.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карты: Рыцарь кубков, Паж пентаклей

Ждите новостей от ваших партнеров, поклонников. Возможен роман, свидание. Вы получите подарок.

Девы загорятся какой-то идеей. Может продвинуться творческий проект.

Вы будете заниматься финансовыми делами и налогами. Возможно состоится встреча с бухгалтером.

Девы будут вести учет своих доходов и расходов.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карты: 3 кубков, Справедливость

Вас ждут новые начинания, встреча с друзьями, совместная поездка. Вы будете работать в команде. Будет повод что-то отпраздновать.

Весы получат важную новость. Не исключена сделка по недвижимости.

Таролог советует придерживаться баланса в своей жизни.

Не исключено заключение брака.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карты: Королева мечей, Туз пентаклей

Неэмоциональная женщина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в вашей жизни. Вы получите сообщение из банка, с работы, от врача.

Не исключено охлаждение отношений с кем-то. Вы прервете отношения с этим человеком.

Скорпионы получат прибыль. Например, вы начнете новую деятельность, которая принесет вам доход. То, чем вы владеете, вырастет в цене.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карты: 6 жезлов, 5 жезлов

Все Стрельцы почувствуют это полнолуние. В их жизни произойдут важные события.

В частности, Стрельцов ждет победа. Вас будут поздравлять с каким-то достижением. Вы получите то, о чем мечтаете.

Любые перемены, которые сначала вас могут испугать, в результате поменяют жизнь к лучшему и принесут много радости. Перемены нужны для того, чтобы выйти из темноты на свет.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карты: 6 мечей, 9 пентаклей

Козерогов ждет движение вперед, поездка, переезд. Возможно, к вам приедут в гости. Если вы думаете, нужно ли двигаться в каком-то направлении, то ответ будет "да".

Вы меняете что-то в своей жизни и идете в неизвестное. По словам таролога, на том берегу будет лучше.

Ваши труды оценят и оплатят. То, над чем вы работали, принесет очень хорошие результаты. Козерогов ждет большая прибыль.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: Умеренность, Паж мечей

Таролог советует придерживаться золотой середины. Не стоит впадать в крайности, причем это касается всех сфер жизни. Не стоит слишком много работать, не злоупотребляйте алкоголем, придерживайтесь правильного питания. Во всем должен быть баланс.

Также Водолеи поймут, чего им не хватает в жизни. Вы будете искать для себя различные варианты. Вам стоит сосредоточиться на себе и постараться понять, что нужно поменять в жизни.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карты: Отшельник, 7 жезлов

Рыбы будут познавать что-то новое, возможно связанное с эзотерикой. Вы получите новые знания.

Ест риск того, что вы окажетесь в больнице. Например, вам нужно будет пройти обследование.

Таролог советует взять аскезу на две недели.

Рыбы заранее готовятся к каким-то событиям. Стоит поработать с психологои. или психотерапевтом.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в июне от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп полнолуние гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы таро карты таро гороскоп Таро Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

13:31Украина
Россияне продвинулись в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

Россияне продвинулись в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

12:37Украина
Обстрел Украины: повреждены Софийский собор в Киеве и киностудия в Одессе

Обстрел Украины: повреждены Софийский собор в Киеве и киностудия в Одессе

12:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки: священник ответил

Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки: священник ответил

Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

Не на украинском и не на русском: на каком языке говорили во времена Киевской Руси

"Я невероятно горжусь": Мурат Налчаджиоглу показал дочь, которую трудно узнать

"Я невероятно горжусь": Мурат Налчаджиоглу показал дочь, которую трудно узнать

Черная полоса заканчивается: кому из знаков зодиака неделя готовит перемены

Черная полоса заканчивается: кому из знаков зодиака неделя готовит перемены

Почему сине-желтый - флаг Руси: историк сделал неожиданное открытие

Почему сине-желтый - флаг Руси: историк сделал неожиданное открытие

Последние новости

13:31

Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

13:07

Подорожают ли коммунальные услуги до конца года: эксперт четко ответил

13:01

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

12:55

РФ может отправить оккупантов в Эстонию – разведка Германии

12:50

Будут ли оккупанты штурмовать Сумы: эксперт назвал главную цель армии РФ

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
12:47

Массированные удары усилятся: какие 5 городов попадут под ракетную атаку в июне - названа дата

12:37

Россияне продвинулись в двух областях Украины: в DeepState назвали направления

12:28

Обстрел Украины: повреждены Софийский собор в Киеве и киностудия в Одессе

12:26

Гороскоп Таро на полнолуние 11 июня: Тельцам - исцеление, Ракам - перемены, Весам - балансВидео

Реклама
12:20

Люди переходят на более дешевые товары: экономист объяснил рост цен в Украине

12:10

Валерий Меладзе вернулся в РФ и воссоединился с первой семьей - причина

12:09

Поражают цели со "смертельной точностью": РФ усовершенствовала ракеты КНДР

11:26

На первом месте не столица: где в Украине больше всего подскочили цены на квартиры

11:26

Китайский гороскоп на завтра 11 июня: Быкам - обида, Лошадям - беспокойство

11:22

РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет: полковник ВСУ раскрыл детали атаки

11:02

Пострадали 4 района: появились кадры последствий атаки дронов на Киевскую областьФото

10:40

Реальная дата завершения войны: появился неожиданный прогноз

10:16

Цена уменьшилась на десятки гривен: в Украине переписали цены на базовый овощ

10:03

"Особенно больно за детей": как знаменитости прятались во время обстрела Киева

09:45

Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине обратился к США: что сказалФото

Реклама
09:34

Киев и Одесса взяли на себя удар: новые подробности ночной атаки РФ на УкраинуФотоВидео

09:21

От детской ничего не осталось: очевидица рассказала о попадании дрона в дом

09:11

Массированная атака РФ на Одессу: число погибших увеличилосьФото

09:00

Украинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-мВидео

08:27

Кремль играет на опережение: РФ требует от США уступок по войне в Украине

08:10

Пациент и терапия: как Трамп стал "посмешищем"мнение

08:01

Сколько стоит сумка Елены Зеленской - первая леди покорила образом

07:59

Под прицелом — завод Шахедов: Татарстан атаковали дроны, прогремели взрывы

07:10

Где спрятано слово "нектар": только "гений головоломок" найдет его за 11 секунд

06:49

РФ ударила по жилым домам и роддому в Одессе: есть жертва и пострадавшиеФото

06:10

Тайная операция века: как украинские олигархи захватили власть в МосквеВидео

06:10

РФ выбрала новую тактику массированных ударов по Украинемнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в картинках девушки за рулем авто за 23 сек

05:30

В Украине резко снизится температура воздуха: синоптики дали дождливый прогноз

05:02

Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

04:35

Что такое "джиґуха": лишь единицы знают правильный ответВидео

04:03

Не останется и следа: лучший способ, как отчистить джинсы от жевательной резинки

03:52

Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

03:32

Может ли РФ ударить по Берлину и Британии: полковник объяснил угрозы Кремля

03:05

Как избавиться от белокрылки на капусте без химии: эффективный метод

Реклама
02:30

"Серьезный удар": Золотарев оценил последствия ссоры с Маском для Трампа

01:56

Немецкая разведка предупреждает: РФ не верит в 5 статью НАТО и хочет это проверить

01:30

Оскароносная Билли Айлиш перестала скрывать нового бойфренда

00:51

Обострение на Днепропетровщине: военный рассказал о реальном положении на фронте

00:45

"Граждане требуют": у Путина выдали новые страшилки об ударах Орешником

00:41

Звезда Женского Квартала намекнула на помолвку - детали

09 июня, понедельник
23:58

Как остаться "невидимым" для полиции: патрульный объяснил, что именно выдает водителя

23:39

"Это ужасно": у трехлетней дочери Романа Сасанчина проблемы со здоровьем

23:04

Еще одна красная линия: Россия намекает на размещение ракет средней дальности

23:02

В Украине воюет только 20% армии: в 3 ОШБр ответили на скандальные заявления в Раде

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять