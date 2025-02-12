Гороскоп Таро на полнолуние 12 февраля 2025: Скорпионам - любовь, Рыбам - риск

Вы узнаете:
- Кто получит подарки судьбы, а кого ждет авария
- У какого знака зодиака произойдут большие перемены в жизни
12 февраля 2025 года произойдет полнолуние в знаке Льва. Таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, чего ждать от этого астрологического события всем знакам зодиака.
Если вам интересно, почему февральское полнолуние будет и интересным, и опасным одновременно, читайте материал: Взрывные ситуации и драматические события: что принесет полнолуние 12 февраля.
Гороскоп Таро на полнолуние - Овен
Карта: 7 мечей
У Овнов Уран находится во втором доме денег, зарплаты, доходов. У вас может произойти неожиданная ситуация с финансами.
Таролог предупредила: за вашей спиной что-то происходит. Откроется тайна на работе, в семейных или романтических отношениях.
Неожиданно и резко может уволиться человек из вашего коллектива.
Таролог предупредила о риске воровства и призвала к осторожности.
Гороскоп Таро на полнолуние - Телец
Карты: Королева мечей, Колесо фортуны
Уран находится в знаке Тельца. Может произойти неожиданное событие, связанное с вашей внешностью. Например, вам неожиданно сожгут волосы в салоне или вы сломаете зуб.
Возможно ваше намерение, мнение или план может поменяться.
В это полнолуние какая-то женщина сыграет роль в жизни Тельцов. Это может быть ваш босс, начальница, свекровь, мама.
Не исключен конфликт. Вы получите решение государственных органов.
По словам таролога, ситуация повернётся в лучшую сторону, поэтому не переживайте. Всё будет лучше, чем вы ожидали.
Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы
Карты: Смерть, Справедливость
Близнецы вдруг откроют себя с другой стороны, возможно произойдут большие перемены, трансформация.
Кто-то из друзей уйдет из вашей жизни. Ваши планы поменяются.
Вас ждет подписание каких-то документов, разрыв контракта, судебные дела.
Гороскоп Таро на полнолуние - Рак
Карта: Туз пентаклей
Раки будут разбираться с финансовой ситуацией. Планы, связанные с деньгами, сделкой и покупкой могут перенестись, отмениться. Ваш друг или подруга могут повести себя не так, как вы ожидали. Кроме того, вы можете получить неожиданное приглашение.
Гороскоп Таро на полнолуние - Лев
Карты: 10 жезлов, Маг
Полнолуние высветит Львов, принесет вам популярность. Вы получите неожиданную новость.
На работе могут произойти непредвиденные события, перемены или что-то новое.
У Львов будут новые цели, буде большая нагрузка. Однако кто-то окажет вам поддержку. Тем не менее будет тяжелее, сложнее, чем вы думали, но в результате вы достигнете того, что вы хотите.
У вас будут и ресурсы, и время, и здоровье, и деньги, и знания для получения нужного вам результата.
Вы проявите лидерские качества и можете повести людей за собой.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на полнолуние - Дева
Карта: Солнце
Уран у вас находится в девятом доме гороскопа. Это сектор, который связан с обучением, образованием. Возможно неожиданно перенесут экзамен, поменяется преподаватель. Кто-то внезапно полетит за границу, поменяются цены на билеты или вы получите новости от ваших родственников, которые живут далеко.
У Дев появится шанс проявить себя. Может быть вам скажут выступить на собрании, прочитать лекцию. Вы окажетесь в центре внимания. Солнце - это карта успеха и популярности, свидетельствует прогноз Таро.
Гороскоп Таро на полнолуние - Весы
Карты: 10 мечей, 6 кубков
У Весов Уран будет в восьмом доме гороскопа, который отвечает за финансы, чужие деньги, общие доходы мужа, жены или вашего инвестора, бизнес-партнера.
Весы могут получить неожиданное наследство или, наоборот, вам вдруг перестанут платить стипендию или какое-то пособие. Ваш бизнес-партнер решит выйти из дела. Муж или жена скажут, что увольняются с работы, в связи с этим общий доход поменяется.
Вас ждет завершение чего-то. Может быть, будут срочно нужны деньги кому-то. Придется финансово помогать кому-то из дальних родственников. Не исключено увольнение с работы.
Шестерка чаш – это карта воспоминаний, прошлого. Эмоционально это очень комфортная карта. Возможно организация, в которой вы работали, закрывается, но у вас останутся очень хорошие воспоминания.
Не исключено расставание с человеком, с которым у вас были близкие отношения.
Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион
Карта: Умеренность
У вас Уран находится в секторе отношений, брака, любви.
Будут происходить совершенно неожиданные события. Откроется тайна о вашем партнёре. Вы решите резко расстаться.
Либо, наоборот, вы решите обнародовать какую-то информацию, станет известно о ваших тайных отношениях, или вы сами об этом расскажете своему окружению.
Может перенестись или сорваться какая-то сделка. Ситуация повернётся не так, как вы ожидали.
Не исключена любовь с первого взгляда.
"Уран — это как молния. Увидели кого-то и влюбились, голову потеряли", - сказала Перл.
Таролог посоветовала Скорпионам сохранять спокойствие. Не стоит принимать никаких радикальных решений.
Не исключен конфликт, соперничество, конкуренция.
Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец
У Стрельцов Уран находится в шестом доме гороскопа. Неожиданная ситуация может касаться либо работы, либо здоровья. Например, у вас будет новый начальник, вам нужно будет срочно сдать анализы. Будет смена работы, клиент откажется от проекта. Если у вас есть домашнее животное, то не исключен поход к ветеринару. Любые проблемы нужно будет срочно решать.
Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог
Карта: 8 кубков
У Козерогов Уран находится пятом доме гороскопа.
Непредвиденная, неожиданная ситуация может касаться детей.
Например, наступит незапланированная беременность или вы получите новости от взрослых детей.
Откроется какая-то тайна, вы что-то узнаете о своем партнере.
Если вы готовили выставку, то она отменяется или переносится.
Вашему близкому человек нужно будет куда-то неожиданно уехать или уйти. Сотрудник уволится из вашей команды.
В целом, Козерогов ждет движение к новым целям и вершинам.
Вы поменяете планы, решите уйти от стабильности к чему-то новому, чем очень удивите окружающих.
Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей
Карта: 9 мечей
У вас полнолуние в седьмом доме гороскопа. Это сектор отношений, других людей, любви.
Вас ждет сюрприз. Откроется тайна вашего партнера, девушки, жены, мужа.
9 мечей — это кульминация, завершение какой-то ситуации. Вам нужно принимать решение.
Вы как будто будете говорить: "Как мне это всё надоело, оставьте меня в покое, я хочу от этого освободиться или сбежать".
Возможно состоится неожиданная поездка, внезапно и без предупреждения приедут гости.
Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы
Карта: Туз кубков
У Рыб Уран находится третьем доме. Это сектор, который касается контактов, сообщений, коммуникаций, документов и какой-то новости.
Вы получите новость, которая вас удивит. Что-то случится у соседей или родственников.
Есть риск того, что кто-то ударит вашу машину. Будьте осторожны с транспортом. Есть риск конфликта со знакомым или коллегой.
Вселенная даст вам подарки судьбы. Даже если будет какая-то неприятная ситуация, в результате вы скажете спасибо за то, что это произошло.
Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние в феврале от Анжелы Перл:
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на февраль 2025 для Скорпионов: исполнение мечты, признание и награда
- Гороскоп на февраль 2025 для Козерогов: важная новость, знакомство и прибыль
- Гороскоп на февраль 2025 для Водолеев: чем удивит последний месяц зимы
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред