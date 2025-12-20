Гороскоп Таро на сегодня 21 декабря: Раку - новые привычки, Весам - принятие

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 21 декабря / коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Девятка Жезлов

Овен, Девятка Жезлов показывает, что в субботу вы находитесь на финишной прямой долгой работы. Чувство усталости вызвано упорством и усилиями, ведущими к результатам, а не неудачей. Вы видите, как эмоционально защитить то, что вы создали, вместо того, чтобы сомневаться в структуре и ценности своих усилий.

20 декабря, распределение сил укрепляет границы, и вам легче завершить проект на высоком уровне, не нуждаясь в доказательствах перед другими.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Влюблённые

Тельцы, ваша ежедневная карта Таро — Влюблённые, и она указывает на эмоциональное соответствие, а не просто на влечение между двумя партнёрами. Выбор, который вы делаете 20 декабря, повлияет на то, насколько сбалансированными будут все остальные отношения в будущем.

Прежде чем искать связи с другими людьми, прислушайтесь к своим личным ценностям и желаниям. Когда действия и слова совпадают, в субботу легче поддерживать отношения.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Шестерка Жезлов

Карта Таро "Шестерка Жезлов" говорит о публичном признании, основанном на ваших успехах. В субботу вы почувствуете заслуженное признание со стороны окружающих, что побудит вас продолжать прилагать постоянные усилия.

Связь между дисциплиной и наградами проясняется, и ваше внимание переключается с поиска внимания на продуктивность, движимое внутренним чувством удовлетворения.

Сегодня сосредоточьтесь на достижении своих целей, а не на обратной связи. Прогресс будет продолжать говорить в вашу пользу по мере того, как вы будете все больше вовлекаться в свою работу.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Дьявол

Карта Таро "Рак, Дьявол" говорит о пороках, и в субботу вы разоблачите привычки, которые обещают комфорт, но вместо этого приносят пустоту.

Действия в сочетании с осознанностью помогут вам разорвать и изменить нездоровые циклы. Вы определите одно из своих действий, которое используете, чтобы избежать дискомфорта, намеренно прервете его и восстановите баланс. Кратковременное облегчение может смениться долгосрочным удовлетворением, основанным на мудрых решениях и новых привычках.

Лев

Карта Таро для Льва на субботу: Семерка Мечей

Семерка Мечей говорит о манипулятивном поведении, поэтому 20 декабря вы можете почувствовать искушение маневрировать в неприятной ситуации, чтобы защитить себя из страха.

Вы заметите, что в данный момент делать не нужно, и с любопытством и беспокойством поймете, чего именно вы пытаетесь избежать.

Прямость внимания помогает уменьшить беспокойство, одновременно требуя от вас высокой ответственности. Вы выбираете ясность вместо хитрости и добиваетесь желаемых результатов.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Девятка Пентаклей

Ваша ежедневная карта Таро на субботу, 20 декабря, — Девятка Пентаклей, которая обозначает успех и самодостаточность, достигнутые вами собственными усилиями.

Вы доказали себе и другим, что можете полагаться на себя, и что ваша внутренняя сила и упорство остаются неизменными.

Вы принимаете поддержку от друзей и семьи, и это часть вашей истории успеха. Сотрудничество там, где оно может улучшить и повысить эффективность, становится естественным. Вы не принимаете изоляцию; вместо этого вы находите свое место в поддерживающем сообществе.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Сила, перевернутая

Весы, карта Таро "Сила", в перевернутом положении, означает чувство неполноценности в сложный период.

Давление, которое вы испытываете, может исходить от внутренних ожиданий, а не от внешнего давления со стороны окружающих. Вы поймете, какой образ мышления подрывает уверенность в себе, и научитесь напрямую противостоять ему.

Когда к вам вернутся уверенность в себе и внутренняя вера, восстановится и душевное спокойствие. Самокритика сменится принятием.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Девятка Мечей, перевернутая

В субботу Девятка Мечей в перевернутом положении говорит о снижении стресса по мере улучшения финансовых проблем.

Вы больше не боитесь будущего и научитесь справляться с различными ситуациями, которые мешали вам чувствовать себя расслабленным и контролировать свое экономическое положение. Благодаря выносливости вы научились делать трудные времена лучше.

20 декабря вы поймете, когда нужно обратиться за помощью, и перестанете держать свои проблемы при себе. Вместо этого ваш прогресс ускорится, потому что вы почувствуете, когда нужно позволить другим поддержать вас.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Умеренность, перевернутая

Стрелец, ваша карта Таро на субботу — Умеренность, что означает терпение, и в перевернутом положении она может указывать на некоторое разочарование, связанное с дедлайнами. Обратите внимание на сферы жизни, которые кажутся перегруженными чрезмерной срочностью и отсутствием поддержки.

Возможно, потребуется пересмотреть вопросы управления временем, чтобы лучше согласовать механизмы преодоления трудностей и энергию. Вы увидите, как вернуть структуру там, где все кажется разрозненным и неорганизованным. Стабильность поможет восстановить продуктивность до нормального уровня 20 декабря, вместо того чтобы позволять излишествам брать верх.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Двойка Пентаклей

В субботу карта Таро "Двойка Пентаклей" указывает на необходимость сбалансировать противоречащие друг другу приоритеты.

Козерог, пришло время сосредоточиться на адаптивности, особенно когда вы чувствуете нарастающее давление между работой и личной жизнью. Вы знаете, на чём сосредоточиться, чтобы ваш день прошёл гладко и без стресса.

Организуйте своё время вокруг того, что для вас наиболее важно. Гибкость лучше всего работает, когда вы руководствуетесь интуицией, но контроль и баланс основаны на практичности.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Паж Мечей

Водолей, ваша карта Таро на субботу — Паж Мечей, которая говорит о вдумчивом общении. Сегодня любопытство служит вам, а осмотрительность помогает вам ориентироваться в течение дня.

20 декабря делитесь своими идеями избирательно, и когда вы встречаете нового человека, обратите внимание на подходящий момент для укрепления доверия. Информация — сила, и вы используете её стратегически.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Восьмерка Пентаклей

Рыбы, Восьмерка Пентаклей подчёркивает сосредоточенность и развитие навыков, и то, и другое доступно вам в субботу. Вы продвигаетесь вперёд благодаря повторению, а не просто благодаря вдохновению вокруг вас.

В субботу время, необходимое для выполнения различных задач, не будет ограничено вашим расписанием. Мастерство, при последовательном применении, вполне достижимо.

