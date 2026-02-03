Укр
Гороскоп Таро на завтра 4 февраля: Овнам - победа в любви, Рыбам - не спешить

Алена Кюпели
3 февраля 2026, 11:55
121
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 февраля
Гороскоп Таро на 4 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Двойка Кубков

Овен, Двойка Кубков символизирует гармоничные отношения. Пришло время перестать довольствоваться меньшим в любви.

Начиная с 4 февраля, стремитесь к партнерству на равных, где вы и ваш любимый человек поддерживаете друг друга как в хорошие, так и в трудные времена.

Сегодня будьте верны себе и следуйте своему сердцу. Избегайте ситуаций, которые противоречат тому, что, как вы знаете, ему нужно.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Пятерка Мечей, перевернутая

Это ваш шанс исцелиться, Телец. 4 февраля ваша карта Таро, Пятерка Мечей, перевернутая, говорит о преодолении конфликта.

Отстраниться от проблемы не означает упорствовать в ней. Существует множество путей к разрешению, включая разрыв отношений и движение вперед в жизни.

Вы должны начать с внутреннего знания, а это значит знать, чего вы хотите, а чего нет. Сначала поймите себя.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Семерка Мечей, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро на 4 февраля — Семерка Мечей, указывающая на то, что обман в вашей жизни будет раскрыт.

Что-то важное всплывет на поверхность. Вам следует сохранять высочайший уровень честности во всем, что вы говорите и делаете, чтобы избежать проблем, связанных с ложными обвинениями или сплетнями. Честность — лучшая политика.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Туз Кубков, перевернутая

4 февраля вам предстоит справиться со многими эмоциями, и одна из них — чувство подавленности. Туз Кубков, перевернутый, говорит о подавленных чувствах, которые всплывают на поверхность и требуют внимания.

Не игнорируйте свои мысли и не думайте, что они исчезнут со временем. Вместо этого проанализируйте и поразмышляйте о причинах этого глубокого переживания, чтобы обрести большую ясность в своей жизни.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Десятка Пентаклей, перевернутая

Пришло время хорошенько подумать, когда дело касается финансов. Лев, 4 февраля ваша карта Таро, Десятка Пентаклей, перевернутая, указывает на нарушение вашей долгосрочной стабильности.

Эта проблема сама по себе не разрешится, поэтому вам нужно подойти к ней напрямую. Подумайте о практическом подходе, особенно если вы не знаете, с чего начать. Поговорите с наставником или попросите помощи у того, кто уже был в подобной ситуации.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Шестерка Мечей, перевернутая

Шестерка Мечей, перевернутая, — это карта Таро, указывающая на путь, описывающая, каково это — переходить от знакомого к незнакомому. 4 февраля вы учитесь справляться с ситуацией по ходу дела.

Лучше не идеализировать этот процесс; вместо этого примите тот факт, что вам придется приложить усилия. Вам нужно принять борьбу. Постепенно вы довольно быстро почувствуете себя комфортно.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Пятерка Жезлов, перевернутая

4 февраля вам предстоит принять важное решение. Пятерка Жезлов, перевернутая, призывает вас к практическому подходу к проблеме, которая отнимает время и отвлекает.

Рассмотрите свои варианты: компромисс, обсуждение или согласие остаться при своем мнении. Вам нужно найти наилучший подход и довести дело до конца.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Король Мечей, перевернутая

Все начинается с решения. 4 февраля перевернутый Король Мечей говорит о решительности, необходимой части принятия ответственности за жизнь, которую вы хотите прожить.

Вы можете предпочесть попробовать, но полученный опыт будет другим. Вместо этого, приверженность делу повышает для вас ставки, побуждая вас мыслить конкурентно. Вы хотите победить!

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Смерть

Начать всё сначала может быть эмоциональной реакцией на стресс или хорошо обдуманным решением.

В любом случае, 4 февраля ваша карта Таро, Смерть, означает приближение конца, позволяющего начать всё заново в какой-либо области вашей жизни.

Вы не можете вернуться в прошлое, но и не захотите. Будущее будет светлее, и вы будете стремиться исследовать всё, что вам предложат.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Семерка Жезлов

Козерог, загляните глубоко в свою душу и дайте себе возможность по-настоящему лучше узнать себя.

4 февраля Семерка Жезлов говорит о честности и использовании ваших моральных ценностей в качестве опоры или центра всех решений.

Когда вы знаете, кто вы и во что верите, вам гораздо легче говорить то, что нужно сказать, и выражать себя с убеждением и искренностью.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Королева Кубков

Королева Кубков – это сочетание эмпатии и интеллекта. 4 февраля вы уравновешиваете эмоциональную сторону человеческой природы с духовной стороной интуитивной энергии.

Сегодня вы можете быть рядом с тем, кто вам дорог, не теряя себя. Вместо этого вы открываете для себя свою невероятную чувствительность, укрепляя свою заботливую натуру.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Четверка Жезлов

Чтобы получить желаемое, нужно действовать, и эти шаги не обязательно должны быть радикальными. Они могут быть небольшими, методичными и прагматичными.

Ваша карта Таро, Четверка Жезлов, символизирует этапы, и 4 февраля разбейте свои цели на этапы. Посмотрите, сколько всего вы можете сделать, чтобы приблизиться к желаемому. Сосредоточьтесь на точности, а не на скорости.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

