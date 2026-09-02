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Гороскоп Таро на сегодня 3 сентября: Тельцам - жить по средствам, Львам - активность

Алена Кюпели
2 сентября 2026, 18:03
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 27 февраля
Гороскоп Таро на 3 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Четверка Кубков

Иногда, Овен, доведение себя до предела – это дар. Иногда для этого требуется божественное вмешательство. Ваша ежедневная карта Таро – Четверка Кубков, и это означает, что вы можете чувствовать себя растерянным, как будто вы перепробовали все, чтобы улучшить ситуацию.

Сейчас пришло время сдаться. Это не обязательно означает, что вы должны сдаться. Это просто означает, что вы выбираете доверие. Вместо того чтобы позволять этому давить на ваши плечи, вы верите, что все обернется так, как должно. Некоторые вещи находятся вне вашего контроля. И время от времени вы можете удивиться тому, как придет импульс и решимость, когда вы наконец отпустите ситуацию.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Девятка Пентаклей, перевернутая

Девятка Пентаклей связана с самодостаточностью и вашим чувством собственного достоинства, Телец. В перевернутом положении она говорит о том, что ваша независимость уменьшилась. Вместо того чтобы полагаться на себя, вы, возможно, используете других для ощущения безопасности, и это приносит больше вреда, чем пользы.

Эта карта призывает вас вернуться на правильный путь. Ваша зависимость может снова превратиться в независимость. Эта карта призывает вас оценить, что значит жить по средствам и что значит полагаться на себя.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Шестерка Жезлов

Как часто вы позволяете себе радоваться своим достижениям, Близнецы? К счастью для вас, ваша ежедневная карта Таро - Шестерка Жезлов. Она связана с празднованием и достижениями. Эта карта - главный знак того, что пора остановиться и порадоваться.

Больше не нужно ждать лучшего или более светлого дня. Эта карта напоминает вам, что цель этой благодарности не в том, чтобы быть на финишной линии, а в том, чтобы признать, где вы сейчас находитесь на своем пути. Вы никогда больше не окажетесь здесь, поэтому не спешите мимо. И помните, дело не только в объективных вещах, которые вы достигаете, но и в усилиях, которые вы прилагаете, и в том, как вы себя проявляете.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Император, перевернутый

Перевернутый Император указывает на любовь к контролю. Как ваша ежедневная карта Таро, она предполагает, что вы можете быть чрезмерно одержимы властью. Может казаться проще пытаться контролировать все, чем отпускать результаты. Но правда в том, Рак, что даже когда вы пытаетесь жестко контролировать результаты, у вас это не получается.

Эта карта напоминает вам о необходимости вернуться к дисциплине и усилиям. Приступайте к делу, и пусть вашей победой станет выполнение того, что вы задумали каждый день. Затем сдайтесь. Результаты должны отражать ваши усилия.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Туз Жезлов

Туз Жезлов представляет собой внезапный всплеск энергии, Лев. Эта карта приносит хорошие новости; прорыв может произойти тогда, когда он вам больше всего нужен. Если вы чувствовали себя в тупике или вам не хватало творческих идей, эта карта говорит о том, что все вот-вот наладится.

Это карта вдохновения и творчества. Эта карта - несомненное "да" для новых приключений или начинаний. Итак, если вам представилась возможность, и вы обдумываете её, эта карта указывает вам на необходимость ею воспользоваться.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Дьявол

Ваша ежедневная карта Таро - Рогатый, также известный как Дьявол, Дева. Получение этой карты означает, что в вашей жизни могут быть какие-то дисфункции. Это могут быть модели поведения, основанные на зависимостях, импульсивные действия или чувство угнетения.

Эта карта - знак любви, указывающий на то, что определённые вещи в вашей жизни могут мешать вам достичь самореализации. Эта карта призывает вас определить любые нездоровые циклы или модели поведения и понять, что они собой представляют. Эта карта в значительной степени связана с импульсивностью и вашей примитивной природой. Вам может потребоваться самоконтроль, чтобы чувствовать себя хозяином своей жизни. Возможно, вы думали, что свобода означает потакание своим желаниям, но теперь вы понимаете, что сдержанность и дисциплина действительно могут быть свободой.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Двойка Кубков

Двойка Кубков представляет новые, процветающие отношения, Весы. Эта карта связана с формированием связей и сбалансированных партнёрских отношений. Естественно, вы можете подумать о любви и дружбе, но это также может относиться к профессиональным вопросам.

Вы можете заключить союз или деловое партнерство, которое станет для вас большим преимуществом. Эта карта напоминает вам о необходимости инвестировать в ваши отношения; это окупится. Вероятно, вы не сможете достичь желаемого в одиночку; вам необходимо полагаться на людей и связи.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Десятка Жезлов

Десятка Жезлов - это карта упорного труда, Скорпион. Она говорит о том, что вы прилагаете усилия, и это окупится. В то же время, эта карта может означать, что вы чувствуете себя совершенно перегруженным.

Вы благодарны за то, что у вас есть, потому что ваши обязанности означают, что вы усердно строите свою жизнь. Однако будьте внимательны к тому, что действительно устойчиво. Хорошо расширять свои горизонты и бросать себе вызов, но не ценой выгорания. Оцените, когда слишком много - это уже слишком много, и расставьте приоритеты и установите границы по мере необходимости.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Башня

Ваша ежедневная карта Таро - Башня, Стрелец. Это классический символ больших, драматических перемен. На первый взгляд может показаться, что всё рушится. Ваш мир, каким вы его знаете, меняется, и это может заставить вас чувствовать себя беспомощным и потерявшим контроль.

Но эта карта - карта надежды и будущего. Эти перемены могут быть невероятно неприятными. Однако они могут быть необходимы. Вселенная заботится о ваших интересах. Иногда вам нужно освободить место для чего-то нового. Возможно, это не то, чего вы хотите, но это может быть то, что вам нужно, чтобы сделать следующий шаг.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Восьмерка Пентаклей - это карта усердной работы и усилий, которая соответствует вашему знаку зодиака, Козерогу. Однако в перевернутом положении она предостерегает от экстремизма. Ваша ежедневная карта Таро может указывать на то, что в вас закрался перфекционизм или вы потеряли границы. Возможно, вы работаете сверх своих возможностей и рискуете выгореть.

Однако это не всегда проявляется как простое истощение. Это также может проявляться как ненависть к работе и недовольство ею. Если вы чувствуете, что ваша мотивация падает и вы теряете к ней любовь, воспримите это как знак того, что нужно прислушаться к себе. Устанавливайте границы по мере необходимости, Козерог.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Мир

Всё привело вас туда, где вы сейчас, Водолей. Каждая мелочь, каждое событие в вашей жизни привело вас к этому моменту. В прошлом, когда вы переживали трудные времена, вы задавались вопросом, почему это происходит. Теперь вы видите, как ваш характер формировался на протяжении всего этого. Вас формировали не только вершины гор, но и трудности.

"Мир" означает завершение. На данном этапе вашей жизни может казаться, что один цикл полностью вернулся. Эта карта также позволяет вам взглянуть назад и увидеть общую картину с радостью и благодарностью. Сейчас она призывает вас насладиться тем, где вы находитесь, и тем, чему вы научились. Вам не нужно быть где-либо еще, кроме настоящего момента.

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Тройка Пентаклей

Ваша ежедневная карта Таро - Тройка Пентаклей, Рыбы. Эта карта связана с созданием продукта или освоением навыка. Она предполагает, что вы, возможно, работаете над развитием чего-то в своей жизни, будь то личностный рост, образование или бизнес-проект. При этом карта напоминает вам наслаждаться процессом. Важно не только то, что вы создаете, но и сам процесс создания.

Она также напоминает вам, что вы, вероятно, не сможете сделать это в одиночку, или вам не следует пытаться. Эта карта тесно связана с командной работой и поддержкой окружающих. Часто для достижения цели требуется объединение различных навыков. Не бойтесь привлекать сторонних специалистов или обращаться за помощью, когда это необходимо.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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