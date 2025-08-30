Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени Весам, Скорпионам и Стрельцам.

Таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам в сентябре окажут поддержку. Перед Скорпионами откроются новые перспективы. Стрельцы начнут новый путь, пишет Главред.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Весы

4 пентаклей Таро - значение

Карта денег и стабильности. Вам стоит копить деньги, а не тратить. Вкладывайте финансы туда, где в результате вы сможете получить прибыль.

Королева кубков Таро - значение

Карта эмоций. Женщина (Скорпион, Рак, Рыбы ) будет рядом с вами в сентябре. Она проявит сострадание и заботу. Это может быть мама, жена, подруга.

Вы получите подарок или предложение.

2 жезлов Таро - значение

Карта общения, коммуникаций, сотрудничества, партнерства.

Вы с кем-то все время на связи. Весы получат помощь.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Скорпион

Мир Таро - значение

Завершается цикл. Вы переходите на следующий уровень. Возможна смена статуса, повышение.

Если у вас что-то заканчивается, не переживайте - так должно было быть. Перед вами откроются новые перспективы.

10 жезлов Таро - значение

Вы достигнете цели и будете нести бремя ответственности. Возможно, вы получите новую должность.

Подумайте, где вы взяли на себя слишком много обязанностей. Часть из них стоит делегировать.

3 пентаклей Таро - значение

Вы работаете в команде с другими людьми, проявите свое мастерство и профессионализм.

Скорпионы получат деньги за свои труды.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Стрелец

Паж мечей Таро - значение

Карта детей, которые познают новое. Вы будете заниматься проблемами своих детей либо сами пойдете учиться, чтобы овладеть новыми навыками и опытом.

Если у вас есть какое-то начинание, то помните: в него нужно вложить еще много сил.

7 мечей Таро - значение

Вы как будто хотите начать работать на себя. Или, наоборот, ваш бизнес-партнер, откажется от сотрудничества.

Остерегайтесь воровства, предупредила таролог. Украсть могут не только вещи, но и идеи или клиентов.

4 пентаклей Таро - значение

Карта финансовой стабильности. Вы сидите на одном месте. Даже если вы и хотите сдвинуться, то пока что это не получается. Резких изменений в финансах пока что не будет.

