Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кража

Анна Ярославская
30 августа 2025, 19:15
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 для Весов, Скорпионов и Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какому знаку зодиака не стоит транжирить деньги
  • Перед кем откроются новые горизонты

Таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам в сентябре окажут поддержку. Перед Скорпионами откроются новые перспективы. Стрельцы начнут новый путь, пишет Главред.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Весы

4 пентаклей Таро - значение

Карта денег и стабильности. Вам стоит копить деньги, а не тратить. Вкладывайте финансы туда, где в результате вы сможете получить прибыль.

Королева кубков Таро - значение

Карта эмоций. Женщина (Скорпион, Рак, Рыбы ) будет рядом с вами в сентябре. Она проявит сострадание и заботу. Это может быть мама, жена, подруга.

Вы получите подарок или предложение.

2 жезлов Таро - значение
Карта общения, коммуникаций, сотрудничества, партнерства.

Вы с кем-то все время на связи. Весы получат помощь.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Скорпион

Мир Таро - значение

Завершается цикл. Вы переходите на следующий уровень. Возможна смена статуса, повышение.

Если у вас что-то заканчивается, не переживайте - так должно было быть. Перед вами откроются новые перспективы.

10 жезлов Таро - значение

Вы достигнете цели и будете нести бремя ответственности. Возможно, вы получите новую должность.

Подумайте, где вы взяли на себя слишком много обязанностей. Часть из них стоит делегировать.

3 пентаклей Таро - значение

Вы работаете в команде с другими людьми, проявите свое мастерство и профессионализм.

Скорпионы получат деньги за свои труды.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Стрелец

Паж мечей Таро - значение

Карта детей, которые познают новое. Вы будете заниматься проблемами своих детей либо сами пойдете учиться, чтобы овладеть новыми навыками и опытом.

Если у вас есть какое-то начинание, то помните: в него нужно вложить еще много сил.

7 мечей Таро - значение

Вы как будто хотите начать работать на себя. Или, наоборот, ваш бизнес-партнер, откажется от сотрудничества.

Остерегайтесь воровства, предупредила таролог. Украсть могут не только вещи, но и идеи или клиентов.

4 пентаклей Таро - значение

Карта финансовой стабильности. Вы сидите на одном месте. Даже если вы и хотите сдвинуться, то пока что это не получается. Резких изменений в финансах пока что не будет.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

