Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Близнецам отпустить, Ракам - брать инициативу

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-16-oktyabrya-bliznecam-otpustit-rakam-brat-iniciativu-10706621.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 16 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Туз Мечей, перевёрнутая

Овен, сегодня вы можете столкнуться с разочарованием, которое постигнет вас не по вашей вине. Вы можете попытаться осуществить план, но позже поймёте, что ваша энергия была потрачена не по назначению. Вы можете попытаться продвинуть то, что, по вашему мнению, является хорошей идеей, но обнаружите, что стоило подождать.

Туз Жезлов, перевёрнутый, даёт вам право действовать медленно и ещё больше сомневаться в своих действиях. Возможно, вы обнаружите, что разумнее не спешить с делами, в которых вы не уверены.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Колесница, перевёрнутая

Для Тельца победа иногда означает полное отстранение от ситуации. Сегодняшняя карта Таро, Колесница, перевёрнутая, может бросить вызов вашему образу мышления. Вы склонны упорно продолжать начатое.

Ваше упрямство не позволяет вам отпустить начатое, когда вы чувствуете себя обязанным. Однако не все виды деятельности, отношения или ситуации заслуживают вашей энергии в долгосрочной перспективе. Лучше позволить другим решать проблемы, а самому заняться тем, что лучше подходит вашим навыкам.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Дьявол, перевёрнутая

Близнецы, вы мыслитель, и когда чувствуете, что ситуация нездорова, вы можете проанализировать выход из неё, а иногда и глубже вникнуть в неё, особенно если считаете, что можете каким-то образом помочь решить проблему.

Перевёрнутый Дьявол — это обнадёживающая карта Таро, поскольку она напоминает вам, как некоторые привычки, особенно токсичные, можно изменить, когда вы больше не хотите этого делать. Подумайте о том, что отпустить — потенциально лучший способ преодолеть привычки, от которых трудно избавиться.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Король Жезлов

Рак, вы контролируете свои эмоции. Вам может казаться, что другие оказывают значительное влияние на ваши мысли и чувства из-за вашей заботы, но в конечном счёте именно вы решаете, позволять ли кому-то влиять на вас или воздействовать на вас.

Карта Таро "Король Жезлов" пробуждает в вас желание подняться и взять на себя инициативу в своей жизни. Возможно, вас ждёт момент озарения, когда вы понимаете, что нужно сделать, чтобы построить мир, в котором вы хотите жить.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Четверка Жезлов, перевёрнутая

Лев, вы иногда можете чувствовать себя немного дезорганизованным, несмотря на энергию и усилия, которые вы вкладываете в скрупулезность и структурированность. Вы отстаёте от графика достижения своей цели и вам нужно кое-что изменить сегодня? Не позволяйте перенапряжению остановить вас.

В конце тёмного туннеля есть свет. Вы можете его найти. Четверка Жезлов, перевёрнутая, даёт вам понять, что ваши проблемы будут продолжаться, если их не решать. Сделайте приоритетом наведение порядка в своей жизни.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Туз Жезлов

Дева, достаточно одного небольшого решения, чтобы изменить всю свою жизнь. Этот момент может наступить благодаря тщательному планированию, манипуляциям или в тот самый момент, когда возможность стучится в вашу дверь и неожиданно распахивается.

Не позволяйте себе быть застигнутым врасплох, когда вам дарован единственный момент, чтобы изменить своё будущее. Вместо этого карта Таро Туз Жезлов призывает вас принять ветер перемен, если он кажется правильным, но не обязательно объясняет, как это произошло.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Двойка Кубков

Весы, вас ждёт прекрасный опыт, потому что вы знаете, что в любви есть ценность, которую большинство людей желают для себя, но не позволяют себе признаться в этом из-за страха неудачи.

Сегодняшняя карта Таро, Двойка Кубков, приглашает вас поделиться тем, что вы считаете ключом к хорошей жизни: с людьми, которые заботятся друг о друге и открыто делятся жизнью.

Увидьте, как это может повлиять на других, побуждая их следовать высокому призванию любить без страха.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Девятка Пентаклей, перевёрнутая

Скорпион, сегодня вы получите желаемое и начнёте понимать, что создаваемый вами мир — это тот мир, в котором вы гордитесь жизнью: мир, свободный от финансовых проблем. Вы уделяете время тщательному управлению своими финансами, и это внимание к деталям наконец-то приносит свои плоды.

Перевёрнутая Девятка Пентаклей — символ финансовой свободы. Со временем вы будете всё больше освобождаться от долгов и финансовой нужды благодаря упорному труду и усилиям.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Дурак, перевёрнутая

Стрелец, каковы ваши цели? Боитесь ли вы их не достичь? Иногда вы можете быть смелым ради всего и всех, но в деле, над которым вы работаете самостоятельно. Сегодняшняя карта Таро призывает вас изменить свой подход и увидеть, что даже самая невозможная ситуация может случиться.

Дурак, перевёрнутый, говорит о потенциале что-то сделать, но о решении не делать этого из-за страха неудачи. Вместо этого, будьте осторожны и следуйте за мечтой, не боясь будущего. Вместо этого сделайте ставку на себя.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Верховная Жрица, перевёрнутая

Козерог, вы сильная и решительная личность, но это также может означать, что вы используете свою мужскую энергию, а не свою более мягкую сторону.

Перевёрнутая Верховная Жрица — это предостережение против того, чтобы отойти от своей заботливой и духовной стороны. Вы можете настолько зациклиться на фактах или логике, что приглушить свою интуицию. Важно иметь доступ к обеим энергиям.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Мир, перевёрнутая

Водолеи, вы, как правило, удачливы, но также понимаете, что иногда удача должна прийти к вам после периода трудностей и упорного труда. Всё происходит не просто так. Иногда цель неясна, пока вы не завершите путь.

Сегодняшняя карта Таро "Мир" в перевёрнутом виде — это предупреждение. Вам может казаться, что в вашей жизни происходит несколько неудачных событий. Вы можете не знать, когда эти трудности изменятся или как создать правильную среду для их преодоления.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Семерка Мечей

Рыбам полезно записывать свои мысли и идеи, чтобы обдумать их и осмыслить. Ещё важнее познать себя. Семерка Мечей призывает вас сосредоточиться на приоритете, имеющем важное значение для вашего знака зодиака: духовности.

Цель сегодняшнего дня — настроиться на свою высшую силу, внутренний голос и то, что хочет сказать вам ваше сердце, а не то, что вам нужно услышать от мира, СМИ или других людей.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред