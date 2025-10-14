РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

Названы несколько дат в октябре, когда возможен новый массированный удар по Украине.

https://horoscope.glavred.info/rf-vybrala-3-goroda-i-gotova-nanesti-massirovannyy-udar-nazvana-data-10706366.html Ссылка скопирована

Дата нового масированного удара / Коллаж Главред, фото ГСЧС, Ангелина Вакулина

Массированный удар со стороны РФ может произойти уже на этой неделе. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, враг готовит ракетно-дроновый удар по Украине.

По словам астролога, под прицелом 3 города Украины.

"С 17 октября и до конца месяца стоит избегать массовые скопления людей", - отмечает астролог.

видео дня

Киев

"17-20 октября - цели врага: правительственный квартал, инфраструктура, энергетика", - говорит астролог.

По словам Вакулиной, "могут быть вновь отключения света, перебои с интернетом или транспортом".

"28-31 октября. Повышенная опасность: левый берег, спальные районы, логистические объекты, вокзалы".

О персоне: Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

‌

Днепр

С 17-19 октября. Возможны перегрузка сетей, сбой связи. Цели РФ: индустриальные районы, железнодорожные узлы, водные переправы/конструкции на воде. Не планируйте длительные поездки, избегайте скоплений людей", - отметила астролог.

По словам астролога, "жилые районы и центральная часть города в ночное время в опасности".

Харьков

14-17 октября. Повышенный уровень опасности. Цели: центр, университеты, объекты власти и коммуникаций.

Возможны частые ночные тревоги, повышенная активность шахедов, говорит астролог.

"Цели врага в Харькове: жилые кварталы, транспорт, вокзалы". - отметила Вакулина.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред