РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

Массированный удар со стороны РФ может произойти уже на этой неделе. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, враг готовит ракетно-дроновый удар по Украине.
По словам астролога, под прицелом 3 города Украины.
"С 17 октября и до конца месяца стоит избегать массовые скопления людей", - отмечает астролог.
Киев
"17-20 октября - цели врага: правительственный квартал, инфраструктура, энергетика", - говорит астролог.
По словам Вакулиной, "могут быть вновь отключения света, перебои с интернетом или транспортом".
"28-31 октября. Повышенная опасность: левый берег, спальные районы, логистические объекты, вокзалы".
О персоне: Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Днепр
С 17-19 октября. Возможны перегрузка сетей, сбой связи. Цели РФ: индустриальные районы, железнодорожные узлы, водные переправы/конструкции на воде. Не планируйте длительные поездки, избегайте скоплений людей", - отметила астролог.
По словам астролога, "жилые районы и центральная часть города в ночное время в опасности".
Харьков
14-17 октября. Повышенный уровень опасности. Цели: центр, университеты, объекты власти и коммуникаций.
Возможны частые ночные тревоги, повышенная активность шахедов, говорит астролог.
"Цели врага в Харькове: жилые кварталы, транспорт, вокзалы". - отметила Вакулина.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
