Кто сгорит и возродится: ТОП-4 знака зодиака, которым улыбнется судьба в октябре

Новая неделя, начавшаяся 13 октября, станет настоящей точкой перелома для четырех знаков зодиака. Переход планеты Венеры в знак Весов открывает этап перемен, которые охватят сразу несколько сфер жизни - от чувств до финансовых вопросов, рассказывает Главред со ссылкой на Astrostyle.
Водолей
Для Водолеев начинается время вдохновения, открытий и приключений. Появится желание отправиться в путешествие или хотя бы сменить обстановку, чтобы почувствовать свободу. Мир будто оживает перед вами, наполняясь новыми красками и возможностями. Эта неделя поможет вам отбросить сомнения и неуверенность, превращая их в силу и веру в собственные силы.
Дева
Финансовые и эмоциональные ресурсы наконец возвращаются. Венера подарит вам ощущение стабильности и контроля над событиями. Если раньше все казалось шатким, теперь ситуация выравнивается. Могут появиться новые источники дохода или шанс решить давние материальные вопросы. Это также хороший период, чтобы укрепить веру в себя и сделать уверенный шаг вперед.
Весы
Венера входит именно в ваш знак, поэтому вы оказываетесь в центре внимания. Даже без особых усилий вы будете притягивать людей, приятные события и новые возможности. На горизонте - изменения в любви, работе, творчестве. Все вокруг наполнится гармонией, теплом и светом. Для многих Весов эта неделя станет началом нового этапа, как второй день рождения, который заряжает энергией и уверенностью.
Близнецы
Ваша душа вспыхнет ощущением вдохновения и романтики. Венера коснется вашего сердца, пробудив желание любить и действовать. Одинокие Близнецы могут встретить человека, который изменит все, а те, кто в отношениях, откроют новую глубину в своей любви. Это время, когда жизнь наполняется смыслом и теплом. Вы среди тех, кто действительно возрождается - сильные, влюбленные, живые.
