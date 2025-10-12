Укр
Самая сильная интуиция: в какие ТОП-3 месяца рождаются люди с даром экстрасенса

Даяна Швец
12 октября 2025, 03:35
41
Некоторые из нас имеют настоящий дар от природы - волшебную способность мыслить четко, но одновременно чувствовать мир на более глубоком, интуитивном уровне.
Какие люди имеют магический дар / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что рассказали нумерологи:

  • Астрологи рассказали, кто рождается с даром внутреннего видения
  • Три месяца, когда рождаются люди с гармоничным умом и душой

Астрологи считают, что именно три месяца рождения особенно часто дарят людям эту редкую гармонию логики и чувственности. Такие личности днем прекрасно решают практические вопросы, учатся новому и находят логические ответы, а ночью прислушиваются к собственной интуиции, ловят знаки Вселенной и черпают вдохновение из глубин своего внутреннего мира, пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

Март - интуитивный боец

Те, кто родился в марте, находятся под влиянием Рыб и Овна. Рыбы наделяют их глубокой чувствительностью, а Овен решительностью и стремлением действовать. Такие люди полагаются на внутреннее чутье, легко чувствуют эмоции других и видят то, что скрыто от большинства.

видео дня

Их ум работает молниеносно, особенно когда они увлечены делом, интуиция подсказывает правильные решения, а логика помогает действовать точно. Это гармоничное сочетание инстинкта и рациональности делает мартовских людей сильными, глубокими и чрезвычайно интересными личностями.

Июнь - любознательный эмпат

Рожденные в июне часто сочетают в себе черты Близнецов и Рака. От первых они получают интеллект и жажду знаний, а от вторых эмоциональную глубину и сочувствие.

Такие люди всегда стремятся познавать новое, открыты к общению и обмену идеями. Они умеют понимать мотивы других и одновременно анализировать ситуации холодным умом. Именно благодаря этому их восприятие мира сбалансировано: они сочетают разум и сердце, делая как свою жизнь, так и жизнь окружающих более гармоничной.

Ноябрь - мудрый наставник

Те, кто родился в ноябре, чаще всего принадлежат к знакам Скорпиона или Стрельца. От Скорпиона они наследуют глубокую интуицию и проницательность, а от Стрельца жажду знаний и стремление помогать другим.

Эти люди чувствуют, что скрывается за словами, видят детали, которые другие не замечают. Они накапливают знания, превращая их в жизненную мудрость. Их главное призвание - это быть проводниками: направлять, вдохновлять и менять окружающий мир через сочетание ясного ума и интуитивной силы.

Также ранее нумерологи назвали ТОП-3 месяца в году, когда рождаются духовные проводники.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

14:15

Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

14:07

Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

13:54

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

