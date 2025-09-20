Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Анжела Перл сделала Таро-прогноз для всех знаков зодиака.

Анжела Перл рассказала, чего ждать от солнечного затмения всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Кому стоит забыть о страхах и сделать шаг в новом направлении

Какой знак зодиака найдет любовь, а кого ждет успех

21 сентября состоится солнечное затмение в знаке Девы. Оно совпадет с новолунием и завершает коридор затмений, который начался 7 сентября. Это уже второе подряд новолуние в Деве, что подчеркивает тему новых начинаний и возможностей.

Таролог Анжела Перл сделала расклад на картах Таро и рассказала на своем Youtube-канале, что солнечное затмение принесет каждому знаку зодиака, пишет Главред.

Гороскоп Таро - Овен

Карта: Солнце

Карта праздника, успеха, радости и хорошего здоровья. Затмение принесет вам положительные новости.

Гороскоп Таро - Телец

Карта: Император

Принимайте решение. Эта карта говорит о том, что нужно надеятся на себя. У вас появится империя, которой нужно управлять. Задайте себе вопрос: вы готовы управлять империей? Может быть, пришло время начать свой бизнес?

Гороскоп Таро - Близнецы

Карта: Королева пентаклей

Это королева плодородия, прибыли, финансов, королева изобилия.

Если вы мужчина, то рядом с вами появится женщина, которая принесёт вам эту энергетику изобилия.

Если у вас свой бизнес, или если вы ждёте деньги, или ищете работу, то результат будет положительным.

Гороскоп Таро - Рак

Карта: Маг

Вы можете все, вы - волшебник своей жизни. И это правильное время, чтобы сделать первый шаг в новом направлении. У вас есть абсолютно все ресурсы, возможности и таланты. Нужна только смелость и решительность, чтобы проявить себя.

Гороскоп Таро - Лев

Карта: Рыцарь пентаклей

Вас ждет продвижение в делах, финансовый рост. Вы получите новые предложения, например, финансовые.

Может быть, вы начнёте двигаться в новом направлении. Львы получат какую-то сумму денег.

Гороскоп Таро - Дева

Карта: Мир

Вас ждет свобода, переход на следующий уровень. Завершается какой-то период жизни. Начинается новая глава. Может быть, это эмиграция, переезд куда-то, работа за границей, повышение в карьере, переход на следующий уровень.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро - Весы

Карта: Маг

Вас ждет начало новой жизни. Может быть, новая профессия. Вы начнете реализовать новые идеи. Откроете в себе новые таланты. Наступает период, когда можно сделать первый шаг в новом направлении, и у вас абсолютно все есть для этого: таланты, ресурсы, время.

Гороскоп Таро - Скорпион

Карта: Колесница

Карта движения вперёд, успеха. Вы контролирую свою жизнь. Точно знаете, куда движетесь. Вам обязательно нужна цель.

Возможен переезд, поездка, путешествие, которое перевернет жизнь.

Гороскоп Таро - Стрелец

Карта: Маг

Вселенная вам говорит: начинайте показывать себя настоящую или настоящего. Делайте шаг в том направлении, которое вам хочется. Раскройте и покажите себя. Не бойтесь, потому что людям нужны ваши таланты.

Если у вас есть какие-то идеи, то осуществляйте их. Маг - это карта номер один. Это начало, начинание благодаря идеям, ресурсам, талантам.

Гороскоп Таро - Козерог

Карта: Шут

Что-то начнется с нуля - то, что вы никогда не делали. Это может быть жизнь на новом месте, эмиграция, переезд, рождение ребенка, брак или развод.

Это карта освобождения. Вы будете так счастливы.

Состоится знакомство с необычным человеком.

У вас будет возможность рискнуть. И риск принесет вам успех.

Гороскоп Таро - Водолей

Карта: 8 мечей

Восьмёрка мечей говорит о страхах или о сковывающих обстоятельствах, которые вам нужно разрушить. Также вас могут ограничивать собственные мысли и страхи.

На самом деле вы можете выйти из этой ситуации легко и быстро. Затмение покажет, как это сделать.

Гороскоп Таро - Рыбы

Карта: 6 пентаклей

Прибыль, получение денег, щедрость.

Если вы ждете финансы, то они к вам придут. Возможно даже из нескольких источников.

Если вы будете из чувства любви помогать другим людям, то вам это вернется втройне.

