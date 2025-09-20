Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Анна Ярославская
20 сентября 2025, 03:31
14
Анжела Перл сделала Таро-прогноз для всех знаков зодиака.
Анжела Перл, карты Таро
Анжела Перл рассказала, чего ждать от солнечного затмения всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Кому стоит забыть о страхах и сделать шаг в новом направлении
  • Какой знак зодиака найдет любовь, а кого ждет успех

21 сентября состоится солнечное затмение в знаке Девы. Оно совпадет с новолунием и завершает коридор затмений, который начался 7 сентября. Это уже второе подряд новолуние в Деве, что подчеркивает тему новых начинаний и возможностей.

Таролог Анжела Перл сделала расклад на картах Таро и рассказала на своем Youtube-канале, что солнечное затмение принесет каждому знаку зодиака, пишет Главред.

видео дня

Если вам интересен астрологический прогноз, то читайте материал: Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстаться.

Гороскоп Таро - Овен

Карта: Солнце

Карта праздника, успеха, радости и хорошего здоровья. Затмение принесет вам положительные новости.

Гороскоп Таро - Телец

Карта: Император

Принимайте решение. Эта карта говорит о том, что нужно надеятся на себя. У вас появится империя, которой нужно управлять. Задайте себе вопрос: вы готовы управлять империей? Может быть, пришло время начать свой бизнес?

Гороскоп Таро - Близнецы

Карта: Королева пентаклей

Это королева плодородия, прибыли, финансов, королева изобилия.

Если вы мужчина, то рядом с вами появится женщина, которая принесёт вам эту энергетику изобилия.

Если у вас свой бизнес, или если вы ждёте деньги, или ищете работу, то результат будет положительным.

Гороскоп Таро - Рак

Карта: Маг

Вы можете все, вы - волшебник своей жизни. И это правильное время, чтобы сделать первый шаг в новом направлении. У вас есть абсолютно все ресурсы, возможности и таланты. Нужна только смелость и решительность, чтобы проявить себя.

Гороскоп Таро - Лев

Карта: Рыцарь пентаклей

Вас ждет продвижение в делах, финансовый рост. Вы получите новые предложения, например, финансовые.

Может быть, вы начнёте двигаться в новом направлении. Львы получат какую-то сумму денег.

Гороскоп Таро - Дева

Карта: Мир

Вас ждет свобода, переход на следующий уровень. Завершается какой-то период жизни. Начинается новая глава. Может быть, это эмиграция, переезд куда-то, работа за границей, повышение в карьере, переход на следующий уровень.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро - Весы

Карта: Маг

Вас ждет начало новой жизни. Может быть, новая профессия. Вы начнете реализовать новые идеи. Откроете в себе новые таланты. Наступает период, когда можно сделать первый шаг в новом направлении, и у вас абсолютно все есть для этого: таланты, ресурсы, время.

Гороскоп Таро - Скорпион

Карта: Колесница

Карта движения вперёд, успеха. Вы контролирую свою жизнь. Точно знаете, куда движетесь. Вам обязательно нужна цель.

Возможен переезд, поездка, путешествие, которое перевернет жизнь.

Гороскоп Таро - Стрелец

Карта: Маг

Вселенная вам говорит: начинайте показывать себя настоящую или настоящего. Делайте шаг в том направлении, которое вам хочется. Раскройте и покажите себя. Не бойтесь, потому что людям нужны ваши таланты.

Если у вас есть какие-то идеи, то осуществляйте их. Маг - это карта номер один. Это начало, начинание благодаря идеям, ресурсам, талантам.

Гороскоп Таро - Козерог

Карта: Шут

Что-то начнется с нуля - то, что вы никогда не делали. Это может быть жизнь на новом месте, эмиграция, переезд, рождение ребенка, брак или развод.

Это карта освобождения. Вы будете так счастливы.

Состоится знакомство с необычным человеком.

У вас будет возможность рискнуть. И риск принесет вам успех.

Гороскоп Таро - Водолей

Карта: 8 мечей

Восьмёрка мечей говорит о страхах или о сковывающих обстоятельствах, которые вам нужно разрушить. Также вас могут ограничивать собственные мысли и страхи.

На самом деле вы можете выйти из этой ситуации легко и быстро. Затмение покажет, как это сделать.

Гороскоп Таро - Рыбы

Карта: 6 пентаклей

Прибыль, получение денег, щедрость.

Если вы ждете финансы, то они к вам придут. Возможно даже из нескольких источников.

Если вы будете из чувства любви помогать другим людям, то вам это вернется втройне.

Смотрите видео - Таро-прогноз Анжелы Перл солнечное затмение 21 сентября 2025:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на сентябрь гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
Реклама

