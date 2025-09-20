Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Вы узнаете:
- Кому стоит забыть о страхах и сделать шаг в новом направлении
- Какой знак зодиака найдет любовь, а кого ждет успех
21 сентября состоится солнечное затмение в знаке Девы. Оно совпадет с новолунием и завершает коридор затмений, который начался 7 сентября. Это уже второе подряд новолуние в Деве, что подчеркивает тему новых начинаний и возможностей.
Таролог Анжела Перл сделала расклад на картах Таро и рассказала на своем Youtube-канале, что солнечное затмение принесет каждому знаку зодиака, пишет Главред.
Гороскоп Таро - Овен
Карта: Солнце
Карта праздника, успеха, радости и хорошего здоровья. Затмение принесет вам положительные новости.
Гороскоп Таро - Телец
Карта: Император
Принимайте решение. Эта карта говорит о том, что нужно надеятся на себя. У вас появится империя, которой нужно управлять. Задайте себе вопрос: вы готовы управлять империей? Может быть, пришло время начать свой бизнес?
Гороскоп Таро - Близнецы
Карта: Королева пентаклей
Это королева плодородия, прибыли, финансов, королева изобилия.
Если вы мужчина, то рядом с вами появится женщина, которая принесёт вам эту энергетику изобилия.
Если у вас свой бизнес, или если вы ждёте деньги, или ищете работу, то результат будет положительным.
Гороскоп Таро - Рак
Карта: Маг
Вы можете все, вы - волшебник своей жизни. И это правильное время, чтобы сделать первый шаг в новом направлении. У вас есть абсолютно все ресурсы, возможности и таланты. Нужна только смелость и решительность, чтобы проявить себя.
Гороскоп Таро - Лев
Карта: Рыцарь пентаклей
Вас ждет продвижение в делах, финансовый рост. Вы получите новые предложения, например, финансовые.
Может быть, вы начнёте двигаться в новом направлении. Львы получат какую-то сумму денег.
Гороскоп Таро - Дева
Карта: Мир
Вас ждет свобода, переход на следующий уровень. Завершается какой-то период жизни. Начинается новая глава. Может быть, это эмиграция, переезд куда-то, работа за границей, повышение в карьере, переход на следующий уровень.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро - Весы
Карта: Маг
Вас ждет начало новой жизни. Может быть, новая профессия. Вы начнете реализовать новые идеи. Откроете в себе новые таланты. Наступает период, когда можно сделать первый шаг в новом направлении, и у вас абсолютно все есть для этого: таланты, ресурсы, время.
Гороскоп Таро - Скорпион
Карта: Колесница
Карта движения вперёд, успеха. Вы контролирую свою жизнь. Точно знаете, куда движетесь. Вам обязательно нужна цель.
Возможен переезд, поездка, путешествие, которое перевернет жизнь.
Гороскоп Таро - Стрелец
Карта: Маг
Вселенная вам говорит: начинайте показывать себя настоящую или настоящего. Делайте шаг в том направлении, которое вам хочется. Раскройте и покажите себя. Не бойтесь, потому что людям нужны ваши таланты.
Если у вас есть какие-то идеи, то осуществляйте их. Маг - это карта номер один. Это начало, начинание благодаря идеям, ресурсам, талантам.
Гороскоп Таро - Козерог
Карта: Шут
Что-то начнется с нуля - то, что вы никогда не делали. Это может быть жизнь на новом месте, эмиграция, переезд, рождение ребенка, брак или развод.
Это карта освобождения. Вы будете так счастливы.
Состоится знакомство с необычным человеком.
У вас будет возможность рискнуть. И риск принесет вам успех.
Гороскоп Таро - Водолей
Карта: 8 мечей
Восьмёрка мечей говорит о страхах или о сковывающих обстоятельствах, которые вам нужно разрушить. Также вас могут ограничивать собственные мысли и страхи.
На самом деле вы можете выйти из этой ситуации легко и быстро. Затмение покажет, как это сделать.
Гороскоп Таро - Рыбы
Карта: 6 пентаклей
Прибыль, получение денег, щедрость.
Если вы ждете финансы, то они к вам придут. Возможно даже из нескольких источников.
Если вы будете из чувства любви помогать другим людям, то вам это вернется втройне.
Смотрите видео - Таро-прогноз Анжелы Перл солнечное затмение 21 сентября 2025:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
