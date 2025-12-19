Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

На выходных откроется энергетический портал, знаменующий завершение одного цикла и начало возрождения.

Новолуние в декабре 2025 - Анжела Перл дала прогноз Таро для всех знаков / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

В субботу, 20 декабря, состоится новолуние в знаке Стрельца, а 21-го числа - зимнее солнцестояние. Это очень важные события, поскольку завершается один цикл и рождается что-то новое. Как будто открывается энергетический портал. В этот период очень хорошо от чего-то освобождаться, выбрасывать старые вещи, соединяться с природой. Об этом на своем Youtube-канале рассказала таролог Анжела Перл. Также она опубликовала Таро-прогноз для каждого знака зодиака.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта: Шут

У вас действительно начало - нулевая карта, вы что-то начнете с нуля. Всё прошлое нужно оставить позади. Откиньте все, что вас не устраивает. Может быть, вас ждет поездка, путешествие, переход на новую работу, новые отношения. Переезд на новое место жительства. События будут происходить спонтанно.

"Идите вперед. Это карта риска", - посоветовала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта: Иерофант

Это карта спокойствия и мудрости. Вам нужно слушать себя, свою интуицию. Помедитируйте. Может быть, вы пойдете на йогу, состоится встреча с мудрым человеком или вы прочитаете книгу, которая перевернёт ваше мышление. У вас появится уверенность, внутренний стержень.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта: Влюблённые

Карта контакта, знакомства, новой встречи. Новый человек войдёт в вашу жизнь. Партнёрство – это и любовь, и роман, и брак, но также может быть и деловое сотрудничество, партнёрство по бизнесу или сделка, подписание контракта. В целом, это прекрасная карта любви.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта: Смерть

Вам нужно отрезать прошлое, не думать и закрыть дверь в прошлое. Отрезать каких-то людей, которые вам портят жизнь своей тяжелой энергетикой, отрезать какие-то старые убеждения и страхи. Новая дверь уже открывается.

"Полная трансформация у вас, Раки. Это очень мощно", - сказала Анжела Перл.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта: Рыцарь мечей

Путешествие, поездка, сообщение, контакты, встречи, переписка - вот, что вас ждет.

Рыцари любят куда-то ехать, лететь. Все будет происходить быстро и спонтанно. Также рыцарь – это продвижение вперёд в делах, контактах, переговорах, встречах.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карты: Королева кубков, Туз жезлов

Королева кубков — это женщина, которая предлагает заботу, энергию заботы, энергию мамы. И это может быть новость о материнстве, о беременности.

Может, вы будете принимать гостей. Или посвятите это время комфорту и уходу за собой.

Девушка или женщина (Скорпион или Рыбы по гороскопу) сыграет какую-то важную роль в это новолуние.

Туз жезлов говорит о том, что у Дев появится огромное желание что-то делать. Туз – это новая дверь, новая возможность, начало чего-то, новые планы. Вы прямо загоритесь чем-то. В целом, Тузы — это всегда новые возможности.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: Четвёрка кубков

У вас есть нежелание выходить в социум. Вам нужно выбрать то, что вам по душе, что эмоционально откликается. Не соглашайтесь на то, чего вы не хотите.

Вы как будто возьмёте время на раздумья. Слушайте свою интуицию, советует таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта: Королева пентаклей, 3 кубков

Королева пентаклей символизирует энергию стабильности, финансы, комфорт. Вы будете чувствовать себя очень стабильно.

В вашей жизни сыграет роль женщина - Телец, Дева или Козерог. Она может принимать участие в ваших делах, в вашей жизни.

Тройка кубков дает праздник. Вместе с подругами вы пойдете на шоппинг или в кафе. Ждите хороших новостей. Может, это покупка квартиры, получение хорошей работы, новость о беременности, прибыль.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта: Туз пентаклей

"Это ваше новолуние, Стрельцы. У вас начинается новый этап. То, что вы сейчас начнёте, реализуется в полнолуние в Стрельце, то есть через полгода. Так что если хотите что-то начинать, то начинайте после 21 числа и до 31 декабря", - сказала Анжела Перл.

Туз пентаклей — этоновый источник денег, новая идея, как зарабатывать, новая работа, новая профессия, новые доходы. У вас появится ощущение стабильности. Вас ждут инвестиции, покупка дома, квартиры, финансовая поддержка.

"Пентакли - это не только деньги, это ещё и ресурсы, это и хорошее здоровье и ресурсы, которые будут вам доступны", - добавила таролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта: 8 кубков

Вы идёте вперёд, Козероги. Вас уже не особо устраивает то, что происходит. Вам скучно, нет эмоционального, энергетического наполнения в том месте, где вы сейчас находитесь, или в какой-то сфере вашей жизни.

Вы решаете отправляться на поиски, идти вперёд. Может, вы будете присматривать новую работу или учёбу. У вас появится желание выйти из каких-то отношений. Может, вы решили переехать.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта: 7 жезлов

Семёрка Жезлов говорит о том, что вы готовы. Вы готовы сражаться за то, что ваше, за ваше мнение, за ваши личные границы. Может, никто не будет на вас нападать, но вы готовы отстаивать что-то.

Не исключено, что вы выступаете где-то на публике или защищаете диссертацию, сдаёте какой-то важный экзамен или проект.

"Что бы вы ни защищали — себя, свои границы, своё мнение, свою территорию, свою землю — у вас это получится. Вы очень революционно настроены. И никто вам не помешает сделать то, что вы хотите", - сказала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карта: 9 жезлов

Девятка жезлов — карта кульминации, почти что завершения. Вы прошли через многое, и теперь уже можете наконец-то отдохнуть. Вы уже сражались с врагами, с болезнями, депрессиями и проблемами. Вы вышли победителем, хотя и немного ранены. Но вы выстояли. Поэтому, наконец-то, пришло время передохнуть. И дальше будет только легче.

