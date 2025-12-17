Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Кому Новолуние 20 декабря принесет успех и невероятную прибыль, рассказала астролог Анжелика Витренко.

20 декабря произойдет последнее Новолуние в 2025 году. Новолуние будет в знаке Стрельцы.

Астролог Анжелика Витренко рассказал Главреду, каким знакам зодиака повезет.

"Энергия Новолуния в Стрельце - это новые новые идеи, вера в себя, это вдохновение и смелость", - говорит астролог.

Новолуние 20 декабря - гороскоп для каждого знака

Овен. У вас появится желание учиться, путешествовать или задуматься о смысле своего пути. Овнам нужно ставить цели, которые вдохновляют.

Телец. Фокус на коммуникациях и связях. Новые знакомства могут открыть перспективы в финансовой сфере. Нужно прислушиваться к внутреннему голосу и делиться своими идеями.

Близнецы. У Близнецов новая энергия касается семьи, домашних дел близкого круга. Близнецам нужно подумать о стабильности и укрепить фундамент, можно создавать уют, предпраздничное настроение.

Рак. Финансовые темы выходят на первый план. Нужно ставить намерения на создание устойчивого дохода и инвестиции в то, что имеет для вас значения.

Лев. Благоприятное время для саморазвития. Укрепляем уверенность, начинаем новые проекты, которые будут отражать вашу истинную сущность. В будущем ожидать финансовой стабильности.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Девы. Подходящее время для улучшения взаимоотношений личного характера и партнерства. Открытый и честный диалог поможет установить новые стандарты взаимопонимания.

Весы. Хорошее время организовывать и систематизировать процессы, которые облегчат вашу жизнь и работу в будущем.

Скорпион. Время свиданий, новых идей, творчества. Все это станет источником вдохновения. Уделите внимание детям.

Стрелец. Это ваше Новолуние в вашем знаке. Все новое будет хорошо получатся. Новые начинания, приключения. Хорошее время для финансов, новой работы или идей. Могут реализоваться ваши большие мечты. Фокус на расширение взглядов и поиска смыслов.

Козерог. Время планировать долгосрочные стратегии и укреплять свои ресурсы. Ресурсы могут быть финансовые, могут быть здоровья, энергии.

Водолей. Время для начала обучения, которое в будущем даст свои положительные плоды. Стройте планы на будущее, хорошо планировать путешествия. Встреча с друзьями, покупка подарков.

Рыбы. Стоит реализовать то, что давно хотели попробовать. Ставьте намерения, которые помогут развить духовную сторону вашей жизни. Сейчас хорошо любого плана аскезы, здоровье, спорт. Можете изменить питание, образ жизни. Любая смена обстановки, пойдет на пользу.

