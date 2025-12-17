Укр
Читать на украинском
Гороскоп на завтра 18 декабря: Львам - срыв планов, Девам - большая удача

Руслана Заклинская
17 декабря 2025, 12:34
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 18 декабря всем знакам зодиака.
Гороскоп на 18 декабря 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 18 декабря поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

Гороскоп на завтра - Овен

Ваш гнев может расстроить членов семьи. По-настоящему счастливы те люди, которые держат гнев под контролем. Сожгите свой гнев, прежде чем он обожжет вас. Если вы женаты, то в этот день особенно позаботьтесь о своих детях, ведь есть вероятность ухудшения их здоровья. Как следствие, вам, возможно, придется потратить значительные средства на лечение. Бытовые проблемы требуют немедленного внимания. В этот день может ощущаться нехватка любви. Будет казаться, что некоторое время вы будете наедине - коллеги или партнеры могут прийти вам на помощь, но не смогут поддержать в полной мере. Бизнесмены в этот день предпочли бы проводить больше времени с семьей, чем в офисе, и это будет способствовать гармонии в семье. Ваши соседи могут пытаться вмешаться в вашу супружескую жизнь, но пошатнуть вашу связь будет непросто.

Гороскоп на завтра - Телец

Ваш уровень энергии будет высоким. Вместе с мужем или женой вы можете обсудить финансы и спланировать свое будущее благополучие. В этот день следует избегать вмешательства в чужие дела. Запланируйте что-то особенное на вечер и постарайтесь сделать его как можно более романтичным. Это удачный день для отдыха и развлечений, однако если вы работаете, вам стоит внимательно пересмотреть свои деловые операции. В свободное время в этот день вы будете выполнять те задачи, которые ранее планировали осуществить, но по определенным причинам откладывали. Ваш супруг или супруга - настоящий ваш ангел, в этот день вы это осознаете.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Лучший день для перезагрузки и улучшения здоровья. Инвестиции, связанные с вашим жильем, будут прибыльными. Вечер в кругу друзей будет приятным как для отдыха, так и для планирования отпуска. Личная жизнь в этот день может быть противоречивой. Адаптируйтесь к новым методам, чтобы повысить эффективность работы - ваш стиль и уникальные подходы к делам заинтересуют людей, которые внимательно за вами наблюдают. В этот день вы проведете некоторое время в одиночестве, выйдя из дома и никому ничего не сказав. Даже находясь наедине, вы будете иметь в голове миллионы мыслей. Ваш супруг или супруга может немного расстроиться, узнав в этот день секрет из вашего прошлого.

Гороскоп на завтра - Рак

Посетите какое-то светское мероприятие, чтобы сменить настроение. В этот день вы можете научиться накапливать и экономить средства, а также использовать их по назначению. Болезнь кого-то из близких может испортить ваше настроение, поэтому подарите этому человеку свою любовь, чтобы поддержать, пока он преодолевает болезнь. Сила любви действительно имеет мощный целебный потенциал. Вам придется на время отложить мысли о любимом человеке, столкнувшись с реальностью. На работе в этот день все будет складываться в вашу пользу. Вы будете очень заняты в этот день, но вечером найдете достаточно времени, чтобы заняться тем, что вам нравится и приносит удовольствие. Ваша супружеская жизнь может показаться скучной - попробуйте найти что-то увлекательное.

Гороскоп на завтра - Лев

Вы будете наслаждаться приятным ощущением отдыха. Прибыль в бизнесе в этот день может принести радость многим трейдерам и предпринимателям. Поделитесь своим счастьем с родителями - дайте им почувствовать собственную ценность, ведь чувство одиночества и подавленности от этого исчезают. Старайтесь контролировать свои слова, поскольку резкие слова могут нарушить спокойствие и разрушить гармонию в отношениях с любимым человеком. Наиболее раздражительный человек в вашей команде в этот день может неожиданно проявить себя как настоящий интеллектуал. В этот день вы можете без видимой причины втянуться в спор с кем-то, что испортит настроение и отнимет драгоценное время. Ваш супруг или супруга может сорвать ваши планы или проект - старайтесь не терять терпения.

Гороскоп на завтра - Дева

Небольшая напряженность и расхождения во мнениях могут вызвать у вас раздражение и беспокойство. В этот день следует избегать инвестиций. Делясь своими проблемами с членами семьи, вы можете чувствовать головокружение. В то же время ваше эго не позволяет говорить о многих важных вещах и это неправильно. Старайтесь больше - вам непременно повезет, ведь в этот день удача на вашей стороне. Общение с выдающимися людьми принесет полезные идеи и перспективные планы. Время является драгоценным, поэтому стоит использовать его максимально эффективно для достижения желаемых результатов. В то же время важно помнить о гибкости в жизни и ценности времени, проведенного с семьей.

Гороскоп на завтра - Весы

Здоровье может расцвести, если делиться счастьем с другими. Инвестиции в акции и паевые фонды рекомендуются для долгосрочной прибыли. Ваша жажда знаний поможет найти новых друзей. Простите мелкие обиды в своей любовной жизни. Хороший день для бизнесменов. Внезапная поездка с деловой целью принесет положительные результаты. В этот день ночью вам может захотеться выйти из дома и прогуляться по террасе или парку. Ваши усилия, направленные на улучшение супружеской жизни, в этот день покажут значительно лучшие результаты, чем вы ожидали.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Благоприятный день для работы над делами, которые улучшат ваше здоровье. Держите гнев под контролем и ведите себя доброжелательно со всеми в офисе. Отклонение от этого курса может стоить вам работы, что напрямую негативно скажется на финансовом положении. Родственники или друзья посетят вас, чтобы провести приятный вечер. Любовное путешествие будет сладким, но непродолжительным. Завершите незаконченные дела, прежде чем на них обратит внимание руководитель. Старшие представители этого знака зодиака в этот день могут в свободное время встретиться со старыми друзьями. Вас ждет замечательный романтический день, хотя определенные проблемы со здоровьем могут дать о себе знать.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Ваша сила воли может быть вознаграждена в этот день, когда вы столкнетесь с очень сложной ситуацией. Не стоит терять голову, принимая слишком эмоциональные решения. В этот день вечером вы, скорее всего, получите финансовую прибыль, ведь средства, одолженные ранее, могут вернуться быстрее, чем ожидалось. В этот день вам стоит использовать свой интеллект и влияние, чтобы решить деликатные вопросы дома, поскольку вмешательство посторонних может вызвать напряжение. Настал подходящий момент для важных изменений в карьере, о которых вы задумывались уже некоторое время. Строительные работы, начатые в этот день. Также в этот день вы можете увидеть более жесткую и смелую сторону своего супруга или супруги, что способно вызвать у вас чувство дискомфорта.

Гороскоп на завтра - Козерог

Вероятность того, что ваши стремления и амбиции пострадают от страха, достаточно высока. Вам понадобится дельный совет, чтобы справиться с этой проблемой. Просто игнорируйте тех, кто обращается к вам с просьбами о временных займах. Убедитесь, что имеете одобрение всех, прежде чем вносить изменения в свою домашнюю среду. Ваш руководитель может быть поражен качеством вашей работы в этот день. Также в этот день вам захочется заниматься тем, что вы любили в детстве. Этот день принесет вам передышку после сложного периода в супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Водолей

Вероятность того, что ваши стремления и амбиции пострадают от страха, высока. Вам понадобится надлежащий совет, чтобы справиться с этой проблемой. Вы хорошо знаете ценность денег, поэтому средства, которые вы сэкономите в этот день, пригодятся в будущем и помогут преодолеть любые серьезные трудности. Дети будут требовать больше внимания, но в то же время будут поддерживающими и заботливыми. Ваша история любви в этот день может приобрести новый поворот, если партнер захочет обсудить перспективу брака. В таком случае следует учесть каждый аспект, прежде чем принимать решение. На профессиональном фронте возможно увеличение ответственности. Несмотря на насыщенную жизнь, в этот день у вас будет достаточно времени для себя, чтобы заниматься любимыми делами. Также это благоприятный день для романтических отношений с вашей второй половинкой.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день вы чувствуете себя расслабленно и в надлежащем настроении для наслаждения. Хотя ваши финансовые условия будут оставаться крепкими в этот день, помните, что не стоит тратить слишком много денег или на ненужные вещи. Благоприятный день для домашних дел и завершения планируемых задач. Только четко понимая это, вы сможете оказать эмоциональную поддержку. Если придется ехать в отпуск, не волнуйтесь - все пройдет гладко во время вашего отсутствия. Если же по какой-то странной причине возникнет проблема, вы легко ее исправите по возвращении. Это день, чтобы почувствовать светлую сторону брака.

Источник: Astrosage.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

