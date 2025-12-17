Укр
Астрологи назвали знаки зодиака, которыми постоянно манипулируют

Сергей Кущ
17 декабря 2025, 09:17
Астрологи подчеркивают: склонность к манипуляциям — не приговор.
Астрологи считают, что восприимчивость к манипуляциям зависит не только от жизненного опыта, но и от черт характера, заложенных знаком зодиака. Некоторые люди искренни, эмоциональны или слишком стремятся к гармонии, из-за чего могут стать удобной целью для чужого влияния.

Эксперты назвали шесть знаков зодиака, которые чаще других попадают под манипуляции — не из-за слабости, а из-за своей доброты и открытости.

Рыбы

Они считаются одними из самых уязвимых в этом списке. Их сострадание, эмпатия и склонность идеализировать людей часто играют против них. Рыбы искренне хотят помочь и верят в лучшее, поэтому могут не сразу заметить, что кто-то пользуется их добротой. Их наивность редко бывает сознательной — чаще это побочный эффект глубокого внутреннего мира и желания видеть в окружающих только хорошее.

Раки

Представители этого созвездия тоже легко поддаются манипуляциям из-за своей заботливой натуры. Они стремятся защищать близких и брать на себя ответственность за эмоциональное состояние других. Этим нередко пользуются люди, умеющие давить на чувство вины или жалость. Доброта Раков искренняя, но именно желание оградить окружающих от боли делает их уязвимыми для чужого влияния.

Весы

Весы попадают в этот список из-за стремления к гармонии и избегания конфликтов. Ради спокойствия они могут соглашаться на условия, которые им невыгодны, лишь бы не обострять ситуацию. Манипуляторы часто используют эту черту, зная, что Весам сложно сказать "нет". Их доброжелательность реальна, но страх нарушить баланс иногда приводит к тому, что ими начинают управлять.

Стрельцы

Несмотря на репутацию сильных и свободолюбивых людей, они тоже могут стать объектом манипуляций. Их оптимизм и вера в лучшее иногда мешают трезво оценивать намерения других. Стрельцы склонны доверять словам и обещаниям, особенно если они звучат вдохновляюще. В результате их открытость и позитивный взгляд на жизнь могут обернуться наивностью.

Овны

Представители этого созвездия уязвимы по другой причине — из-за импульсивности. Их решительность и бесстрашие иногда заставляют действовать слишком быстро, не анализируя ситуацию. Манипуляторы могут подталкивать Овнов к поспешным решениям, зная, что те не любят долго раздумывать. Доброта у Овнов настоящая, но стремление действовать здесь и сейчас делает их удобной мишенью.

Девы

Девы замыкают список, хотя на первый взгляд кажутся слишком рациональными, чтобы поддаваться манипуляциям. Однако их желание быть полезными и помогать окружающим часто используют в своих интересах. Девы внимательны к деталям и готовы брать на себя лишнюю ответственность, что позволяет другим перекладывать на них свои проблемы. Их доброта искренняя, но именно стремление все контролировать и исправлять иногда играет против них.

