Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

Сергей Кущ
17 декабря 2025, 10:50
132
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 18 декабря.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит отпустить обиду

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра - Крыса

Сегодня возможны конфронтации, основанные на недопонимании. У вас и у кого-то другого могут быть совершенно разные взгляды и точки зрения. Это скорее связано с темпераментом, чем с тем, правы вы или нет. Не все разделяют ваши цели и методы. Хорошее общение и взаимное уважение будут вашими самыми эффективными инструментами.

Китайский гороскоп на завтра - Бык

Быстрота мышления и оригинальные идеи облегчат вам сегодня работу. Женщины могут оказать сильное влияние на принятие важных решений. Прислушивайтесь, прежде чем сделать выбор. Возможно, вам придется повторить или переделать что-то. Отложите начало нового проекта, пока не убедитесь, что прошлые проблемы решены.

Китайский гороскоп на завтра - Тигр

Возможно, вы выполняете работу за кулисами, в то время как другие люди наслаждаются признанием. Стремитесь понять более глубокие духовные истины, скрывающиеся за обычными семейными интересами. Вы вступаете в период, который принесет вам ощущение растущей стабильности и уверенности. Примите любое приглашение выйти в свет и встретиться с друзьями.

Китайский гороскоп на завтра - Кролик

Тяга к интенсивности может быть сильной сегодня. Даже в трудные времена вам нужно уверенно подходить к решению сложных проблем. Доверьтесь своей интуиции, и вы поймете, где нужно двигаться вперед, а что игнорировать. Не вините себя за то, что не получилось так, как ожидалось.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра - Дракон

Выходите на улицу и будьте активны сегодня. Подойдет все, что заставит вас разгорячиться и вспотеть. Это благоприятное время для внесения простых изменений, которые могут улучшить ваше здоровье и физическую форму. Дети часто бывают отличными учителями. Они могут показать вам, как относиться к миру с большим любопытством и восторгом.

Китайский гороскоп на завтра - Змея

Это может быть напряженный день. Вы, возможно, занимаетесь тем, что собираете вместе семью и друзей, но что-то затаилось на поверхности. События могут поставить вас на распутье. Вы можете осознать, что от некоторых вещей необходимо отказаться. Сохраняйте баланс между текущими обязанностями и планами на будущее.

Китайский гороскоп на завтра - Лошадь

Те вещи, которые вам больше всего нравятся, могут открыть двери возможностей. Подумайте о том, чтобы освоить новый навык или использовать то, что вы знаете, по-новому. Будьте консервативны в своих расходах - лучше всего, чтобы все было просто. Потребности или интересы детей могут вдохновить вас на что-то особенное этим вечером.

Китайский гороскоп на завтра - Козел

Это может быть напряженный день. Чьи-то амбиции или желания могут идти вразрез с тем, что вам нужно или чего вы ждете. Желания должны сочетаться с ясным пониманием того, что лучше для всех. Если вы состоите в хороших отношениях, будьте благодарны за любую поддержку, которую оказывает вам партнер.

Китайский гороскоп на завтра - Обезьяна

Это может быть обычный день, когда вы чувствуете себя особенно чувствительно или неуверенно. Стоит помнить, что ваши худшие страхи редко случаются. Даже если бы они случились, вы бы справились. В вашей жизни есть люди, которые вас очень любят. Вы никогда не бываете одиноки.

Китайский гороскоп на завтра - Петух

Сегодня ситуация может принести нежелательные проблемы. Есть вероятность, что вам придется отстаивать свои действия. Уважительные аргументы - это не обязательно плохо, но сердитые слова не стоит принимать на свой счет. Ваша цель, прежде всего, - сохранять спокойствие. При импульсивной реакции возможны несчастные случаи.

Китайский гороскоп на завтра - Собака

Вы можете втайне раздражаться, если не чувствуете, что вас ценят. Сегодня вам будет легко проявить милосердие под огнем. Мудрость советует сохранять мир и не возвращаться к давней проблеме. Дружба может начать перерастать в любовь этим вечером. Прислушайтесь к советам друзей.

Китайский гороскоп на завтра - Свинья

Сегодня в воздухе может витать романтика. Это благоприятно для знакомства с новыми людьми. Вы можете оказаться под чарами нереального увлечения. Вас могут попросить отказаться от своих планов без необходимости. Возможно, за кулисами разворачивается запутанная драма. Будьте гибкими, но устанавливайте четкие границы.

Источник

Вы можете заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание на действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристик человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

12:22Мир
Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

12:05Энергетика
РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

11:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

Последние новости

12:34

Гороскоп на завтра 18 декабря: Львам - срыв планов, Девам - большая удача

12:32

Без нищеты, но и без совести: где и как сейчас живет Николай Азаров

12:29

День зимнего солнцестояния в 2025 году: традиции и приметы самого короткого дня

12:22

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

12:12

Леся Никитюк рассекретила нежное прозвище сына — детали

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
12:05

Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

11:55

РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

11:50

В Украине после перемирия может начаться гражданская война – Залужный

11:12

Взрывы на крупном НПЗ и нефтебазе РФ: Генштаб раскрыл детали успешных ударов

Реклама
11:09

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

10:54

Оккупанты обманывают руководство, чтобы скрыть провал на важном участке фронта

10:53

Игорь Суркис назначил нового главного тренера "Динамо" – кто он

10:52

Чем опасна ёлка для кошек: как пережить Рождество вместе с пушистым другом

10:50

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

10:31

Бывшая Цимбалюка обратилась к нему на фоне слухов о воссоединении — детали

10:22

Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрпризВидео

10:09

Как российские оккупанты изменили тактику ударов по Украинемнение

10:08

Будет только хуже: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть с уксусом

09:52

"У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 декабря (обновляется)

Реклама
09:18

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

09:17

Астрологи назвали знаки зодиака, которыми постоянно манипулируют

08:48

Бывший Алсу появился на публике и ошарашил своим видом

08:47

Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Фронт сдвинулся: РФ оккупировала Серебрянку и продвинулась возле шести сел

08:06

"Зеленский должен понимать": Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны

07:09

Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

06:10

На каком этапе соглашение о миремнение

05:50

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

05:15

"Я все это прошел": Виталий Козловский высказался про измены в браке

05:10

Так делает большинство: какая привычка во время зарядки сокращает ресурс батареи

04:41

Не сочетайте эти 5 продуктов с утренним кофе: от чего предостерегают эксперты

03:30

Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть

03:07

РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозеВидео

02:53

Сенсационное открытие: ученые нашли древнейшее свидетельство жизни на Земле

02:22

Новый режим освещения улиц стал ловушкой для водителей - предупреждение эксперта

02:19

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

01:48

Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха

01:30

Старший сын Дональда Трампа женится на светской львице - деталиВидео

Реклама
01:25

Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают

00:21

Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

16 декабря, вторник
23:07

В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

22:55

"Россияне так не любят": что стоит за отказом Кремля от рождественского перемирия

22:23

Люди ставят жидкость для мытья посуды в духовку и остаются в восторге: в чем идеяВидео

22:23

Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяевВидео

22:19

Анджелина Джоли впервые показала шрамы после удаления молочных желез

21:28

Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востокеВидео

21:27

Сын Киркорова отвернулся от отца: что произошло

21:18

Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - Жорин указал на нюанс

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять