Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год

2026-й год должен быть замечательным. Будет много перемен, потому что мощные планеты меняют знаки.

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Скорпион.

"Год должен быть замечательный! Много-много будет перемен, потому что мощные планеты меняют знаки. Но мне кажется, самая хорошая новость - Уран уходит из вашего седьмого дома гороскопа навсегда и освобождает место для новой любви, для отношений. Потому что Уран мог давать нестабильные отношения, разводы, расставания", - рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Карты Таро на январь 2026: Умеренность, Паж жезлов

Спокойствие, баланс, новые начинания.

Вы обретете внутреннюю гармонию, научитесь говорить "нет" всему, что вам вредит.

Возможно, вы займетесь йогой, медитацией или начнете обучаться чему-то новому.

Стоит уделить время уходу за собой, детьми или новым хобби.

Карта Таро на февраль 2026: Колесо Фортуны

Скорпионов ждет удача во всех сферах — финансы, отношения, работа. Появятся неожиданные возможности.

Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Возможны выигрыш, покупка автомобиля или переезд, пишет Главред.

Карты Таро на март 2026: Рыцарь жезлов, Туз мечей

Месяц пролетит быстро. Ждите поездок, гостей, активной работы. Появится ясность в мыслях, новые идеи и возможности для быстрого оформления документов, сделок или переговоров.

Карта Таро на апрель 2026: Дьявол

Будьте внимательны с контрактами и обещаниями, чтобы не оказаться в зависимой ситуации. Однако вы увидите долгосрочную перспективу и цели, что позволит принять верное решение о сотрудничестве.

Карты Таро на май 2026: 5 мечей, 8 кубков

Пятерки - это всегда перемены. Возможны конфликты с другими людьми. С вами кто-то не согласен. Возможна конкуренция и зависть.

Вы осознаете, что некоторые люди или обстоятельства вас не устраивают, и решите идти своей дорогой. Это время ухода от старого и поиска нового окружения, работы или места жительства, что принесет чувство наполненности.

Карта Таро на июнь 2026: 8 жезлов

Вас ждут быстрые перемены и новые возможности. Июнь - очень динамичный месяц. Ждите поездок, переписки, важных известий и новых возможностей, которыми нужно будет быстро воспользоваться.

"И это такая быстрая перемена у вас в жизни будет в июне. Вы просто удивитесь, насколько вы будете довольны", - прогнозирует таролог.

Карты Таро на июль 2026: 8 жезлов, 10 кубков, Король пентаклей

Активность июня продолжится и увенчается большим счастьем и исполнением желаний. Возможна поддержка от влиятельного человека (по гороскопу он - Телец, Дева, Козерог).

Ваше финансовое положение улучшится.

Ждите хороших новостей. Произойдет событие, которое все повернет в вашей жизни так, как вы хотели, как вы мечтали или, может быть, даже лучше.

Карты Таро на август 2026: 7 жезлов, Паж кубков

Вы будете отстаивать свое мнение и личное пространство. Одновременно начнется творческий проект, учеба или романтическое знакомство, которое вас увлечет.

Карта Таро на сентябрь 2026: Туз кубков

Скорпионов ждет месяц веселья и новых начинаний. Возможны свадьба, помолвка, приятные встречи или появление нового круга общения.

"Новый этап в вашей жизни, новый коллектив, новый круг друзей. Новость какая-то. Ну, очень что-то такое радостное, весёлое", - сказала Анжела Перл.

Карты Таро на октябрь 2026: Рыцарь кубков, 4 кубков, 6 кубков

Поступят романтические или творческие предложения. Сначала возможны сомнения, но в итоге вы примете их, что приведет к приятным встречам или ностальгическим воспоминаниям.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карты Таро на ноябрь 2026: Смерть, 9 жезлов, пустая карта

Ноябрь - месяц больших перемен и завершений, за которыми последует новое начало.

"Смерть - это карта трансформации, когда что-то полностью меняется, ситуация меняется, вы себя не узнаёте. Это как из гусеницы рождается бабочка. Эта карта говорит о том, что что-то заканчивается, и с этого момента другое начинается. Одна дверь закрылась, вторая - открылась. Ваш статус может поменяться. Может, вы получаете развод и выходите замуж", - рассказала таролог.

Вы будете защищать свои границы.

Пустая карта указывает на возможность самим повлиять на события ноября своими намерениями.

Карта Таро на декабрь 2026: Девятка Червей

Год завершится шикарно. Вас ждут романтические встречи, подарки судьбы и исполнение заветных желаний.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

