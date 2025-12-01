Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год

Анна Ярославская
1 декабря 2025, 00:27
9
2026-й год должен быть замечательным. Будет много перемен, потому что мощные планеты меняют знаки.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

  • Когда Скорпионам повезет
  • Когда произойдут большие перемены

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Скорпион.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача.

видео дня

"Год должен быть замечательный! Много-много будет перемен, потому что мощные планеты меняют знаки. Но мне кажется, самая хорошая новость - Уран уходит из вашего седьмого дома гороскопа навсегда и освобождает место для новой любви, для отношений. Потому что Уран мог давать нестабильные отношения, разводы, расставания", - рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Карты Таро на январь 2026: Умеренность, Паж жезлов

Спокойствие, баланс, новые начинания.

Вы обретете внутреннюю гармонию, научитесь говорить "нет" всему, что вам вредит.

Возможно, вы займетесь йогой, медитацией или начнете обучаться чему-то новому.

Стоит уделить время уходу за собой, детьми или новым хобби.

Карта Таро на февраль 2026: Колесо Фортуны

Скорпионов ждет удача во всех сферах — финансы, отношения, работа. Появятся неожиданные возможности.

Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Возможны выигрыш, покупка автомобиля или переезд, пишет Главред.

Карты Таро на март 2026: Рыцарь жезлов, Туз мечей

Месяц пролетит быстро. Ждите поездок, гостей, активной работы. Появится ясность в мыслях, новые идеи и возможности для быстрого оформления документов, сделок или переговоров.

Карта Таро на апрель 2026: Дьявол

Будьте внимательны с контрактами и обещаниями, чтобы не оказаться в зависимой ситуации. Однако вы увидите долгосрочную перспективу и цели, что позволит принять верное решение о сотрудничестве.

Карты Таро на май 2026: 5 мечей, 8 кубков

Пятерки - это всегда перемены. Возможны конфликты с другими людьми. С вами кто-то не согласен. Возможна конкуренция и зависть.

Вы осознаете, что некоторые люди или обстоятельства вас не устраивают, и решите идти своей дорогой. Это время ухода от старого и поиска нового окружения, работы или места жительства, что принесет чувство наполненности.

Карта Таро на июнь 2026: 8 жезлов

Вас ждут быстрые перемены и новые возможности. Июнь - очень динамичный месяц. Ждите поездок, переписки, важных известий и новых возможностей, которыми нужно будет быстро воспользоваться.

"И это такая быстрая перемена у вас в жизни будет в июне. Вы просто удивитесь, насколько вы будете довольны", - прогнозирует таролог.

Карты Таро на июль 2026: 8 жезлов, 10 кубков, Король пентаклей

Активность июня продолжится и увенчается большим счастьем и исполнением желаний. Возможна поддержка от влиятельного человека (по гороскопу он - Телец, Дева, Козерог).

Ваше финансовое положение улучшится.

Ждите хороших новостей. Произойдет событие, которое все повернет в вашей жизни так, как вы хотели, как вы мечтали или, может быть, даже лучше.

Карты Таро на август 2026: 7 жезлов, Паж кубков

Вы будете отстаивать свое мнение и личное пространство. Одновременно начнется творческий проект, учеба или романтическое знакомство, которое вас увлечет.

Карта Таро на сентябрь 2026: Туз кубков

Скорпионов ждет месяц веселья и новых начинаний. Возможны свадьба, помолвка, приятные встречи или появление нового круга общения.

"Новый этап в вашей жизни, новый коллектив, новый круг друзей. Новость какая-то. Ну, очень что-то такое радостное, весёлое", - сказала Анжела Перл.

Карты Таро на октябрь 2026: Рыцарь кубков, 4 кубков, 6 кубков

Поступят романтические или творческие предложения. Сначала возможны сомнения, но в итоге вы примете их, что приведет к приятным встречам или ностальгическим воспоминаниям.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карты Таро на ноябрь 2026: Смерть, 9 жезлов, пустая карта

Ноябрь - месяц больших перемен и завершений, за которыми последует новое начало.

"Смерть - это карта трансформации, когда что-то полностью меняется, ситуация меняется, вы себя не узнаёте. Это как из гусеницы рождается бабочка. Эта карта говорит о том, что что-то заканчивается, и с этого момента другое начинается. Одна дверь закрылась, вторая - открылась. Ваш статус может поменяться. Может, вы получаете развод и выходите замуж", - рассказала таролог.

Вы будете защищать свои границы.

Пустая карта указывает на возможность самим повлиять на события ноября своими намерениями.

Карта Таро на декабрь 2026: Девятка Червей

Год завершится шикарно. Вас ждут романтические встречи, подарки судьбы и исполнение заветных желаний.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Скорпион таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

23:29Украина
Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

22:32Война
Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Последние новости

00:27

Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год

00:06

Виткофф везет "мирный план" в Москву: как отреагирует Кремль - аналитик

30 ноября, воскресенье
23:39

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

23:29

Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

23:27

"Под окнами - стекло, обломки": звезда "Женского доктора" рассказала о прилете в ее дом

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
23:08

Не для переключения передач: зачем на самом деле красные полоски на спидометре автоВидео

22:32

Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

22:26

Кто будет новым главой ОП и почему глобально это не имеет значениямнение

22:25

Цены вырастут уже в декабре: украинцам назвали причины подорожания продуктов

Реклама
22:04

ВСУ тестируют новое оружие против КАБов: Генштаб сообщил о первых успехах

21:41

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:27

Аутсайдер среди "японцев": авто какого бренда эксперты советуют обходить стороной

21:03

Динамо провело радикальные изменения: кто вошел в штаб Костюка и кто покинул клуб

20:32

Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

20:27

Две ложки этого средства - и кастрюля будет блестеть: простой народный трюк против нагара

20:11

"Детки" орхидей без стимуляторов: какие условия стимулируют естественное размножениеВидео

19:32

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитазаВидео

19:32

В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

18:45

РФ накопила ударный арсенал: украинцев предупредили об угрозе массовой атаки

18:42

До 12 часов без света: появились графики отключений на 1 декабря

Реклама
18:28

США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

18:26

Украинцев предупредили о резком скачке цен: какие продукты станут "золотыми"

17:56

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждатьВидео

17:41

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:35

Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

17:26

Как по-украински сказать "кладовка" - правильные варианты знают не всеВидео

17:22

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

17:21

Силы обороны зачистили от россиян Ивановку на Днепропетровщине – DeepState

17:05

Китайский гороскоп на завтра 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

16:48

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

16:44

Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

16:28

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

16:24

Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

16:19

Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошлоВидео

15:43

Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

15:33

Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

15:24

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"Видео

15:17

Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

15:13

Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

15:06

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

Реклама
14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять