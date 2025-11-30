Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Анна Ярославская
30 ноября 2025, 23:39
68
У Стрельцов появятся силы и уверенность, чтобы начать действовать и воплотить свои смелые идеи в жизнь.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

  • Когда Стрельцы будут завалены работой
  • В каком месяц ожидается большой доход
  • Когда начнется период радости и наслаждений

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Стрелец.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача.

видео дня

Карты Таро на январь 2026: Башня, Король мечей, Шут

Разрушение иллюзий и убеждений. Башня разрушится и даст место новому и лучшему, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Не исключена смена планов из-за каких-то событий, новостей. Вам нужно иметь план "Б".

Вас ждет попутный ветер. Вы как будто сделаете глубокий вдох, наполнитесь свежим воздухом и вашу жизнь войдет что-то новое. Не бойтесь того, что рушится.

Сыграет роль мужчина. По гороскопу он - Близнецы, Весы или Водолей. Это может быть преподаватель, юрист, судья, пишет Главред.

Карты Таро на февраль 2026: 9 жезлов, Король пентаклей, 8 жезлов

Вам нужно отстаивать свою территорию. Возможно, вы переезжаете, переходите границу, эмигрируете. Второй вариант: вы будете выставлять свои личные границы.

Девятка – это кульминация событий. Вы приняли решение. У вас уже есть вся информация, все ответы.

Вы получите хорошую финансовую прибыль.

Рядом с вами будет мужчина, по гороскопу он - Телец, Козерог или Дева. Это ваш друг, брат, муж.

В целом, события в феврале будут развиваться очень быстро. У вас будет много общения, переписок, коммуникации.

Карта Таро на март 2026: 8 пентаклей

Работа, заработки, заказы, работа с клиентами. Вы многое уже сделали, и к вам стоит еще целая очередь. Вам нужно сделать что-то, и это нечто аутентичное.

Очень хорошая карта для финансов. В марте у вас будет и работа, и деньги.

Карты Таро на апрель 2026: 6 пентаклей, 8 пентаклей

Ваши доходы растут. Вы получите подарки, финансовую помощь. Это могут быть и алименты, и оплата счетов. Кто-то вам что-то оплатит.

Возможно, вы будете помогать кому-то.

Стрельцам нужно получить новые навыки, пройти профессиональную подготовку. Может, вас с работы отправят в командировку или на учёбу.

Карта Таро на май 2026: Королева кубков

Май будет месяцем чувств, эмоций и творчества. Энергия Королевы кубков принесет романтику и новые знакомства. Возможны свидания, приглашения в рестораны или романтические встречи.

Может появиться возможность поехать в отпуск или просто уделить время себе.

Карта Таро на июнь 2026: 10 кубков

Июнь — месяц полного счастья и гармонии. Это пик положительных эмоций. Ваши желания исполнятся, особенно в сфере отношений и партнерства. Возможны помолвка, брак или начало серьезных отношений, заключение выгодных контрактов, партнерских соглашений или удачная коллаборация в бизнесе.

Карты Таро на июль 2026: Паж мечей, 4 жезлов и 9 кубков

Начало месяца будет связано с получением информации, общением и новыми идеями. Вы можете пойти на курсы или начать изучать что-то новое.

Если у вас есть дети, их дела потребуют вашего внимания (например, устройство в школу или сад).

У вас будет повод для радости. Это может быть новоселье, день рождения, новость о беременности или рождение ребенка.

Вас ждет приятная поездка или вечеринка в кругу близких. Вы будете получать от жизни настоящее наслаждение.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карты Таро на август 2026: Луна, Паж жезлов и Маг

Время неопределенности и тайн. Вы можете почувствовать неуверенность. Будущее может казаться неясным, потребуется время для принятия решений.

Возможны новости или визиты, связанные с матерью.

Займетесь обустройством жилья, ремонтом, дизайном.

Несмотря на сомнения, внутри вас зреет решимость. Появится сильное желание перемен, приключений или старта нового проекта.

Карта Мага даст вам силы и уверенность, чтобы начать действовать и воплотить свои смелые идеи в жизнь.

Карта Таро на сентябрь 2026: Колесница

Сентябрь — время стремительного движения и полного контроля над своей жизнью. Вы будете четко видеть цель и уверенно двигаться к ней, побеждая обстоятельства. Вы сами будете управлять своей судьбой, и ничто не сможет вас остановить.

Возможны дальние поездки или смена места жительства, покупка автомобиля или получение водительских прав.

Карта Таро на октябрь 2026: Туз жезлов

Перед Стрельцами откроются блестящие возможности. Судьба будет сама подкидывать вам шансы, которые нельзя упускать.

Появится огромный заряд сил для реализации самых смелых проектов. События будут складываться самым благоприятным образом.

Карты Таро на ноябрь 2026: Королева мечей и Колесо фортуны

Ноябрь будет очень активным в плане общения и информации. Вас ждет множество встреч, переговоров, переписки и новые контакты.

В вашем окружении появится умная, независимая женщина (Близнецы, Весы, Водолей). Возможно, она - юрист или наставник.

Колесо Фортуны повернется к вам. Оказывайтесь в нужном месте в нужное время — вас ждут неожиданные и счастливые возможности.

Карта Таро на декабрь 2026: Тройка пик и Туз пик

Декабрь принесет ситуацию с участием третьего лица. В ваши личные или деловые отношения вмешается кто-то третий. Этот человек может пытаться устанавливать свои правила и властвовать.

Будьте осторожны, принимая третьего человека в свой бизнес или личное пространство.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Стрелец таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

23:29Украина
Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

22:32Война
Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Последние новости

00:27

Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год

00:06

Виткофф везет "мирный план" в Москву: как отреагирует Кремль - аналитик

30 ноября, воскресенье
23:39

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

23:29

Удар по нефтяному терминалу РФ: в МИД жестко ответили на претензию Казахстана

23:27

"Под окнами - стекло, обломки": звезда "Женского доктора" рассказала о прилете в ее дом

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
23:08

Не для переключения передач: зачем на самом деле красные полоски на спидометре автоВидео

22:32

Переговоры во Флориде завершены: что Рубио и Умеров сказали после встречи

22:26

Кто будет новым главой ОП и почему глобально это не имеет значениямнение

22:25

Цены вырастут уже в декабре: украинцам назвали причины подорожания продуктов

Реклама
22:04

ВСУ тестируют новое оружие против КАБов: Генштаб сообщил о первых успехах

21:41

Переговоры в США идут сложно, компромисса нет: СМИ раскрыли спорные детали

21:27

Аутсайдер среди "японцев": авто какого бренда эксперты советуют обходить стороной

21:03

Динамо провело радикальные изменения: кто вошел в штаб Костюка и кто покинул клуб

20:32

Трамп может помочь РФ с продвижением на фронте: раскрыт тревожный сценарий

20:27

Две ложки этого средства - и кастрюля будет блестеть: простой народный трюк против нагара

20:11

"Детки" орхидей без стимуляторов: какие условия стимулируют естественное размножениеВидео

19:32

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитазаВидео

19:32

В регионах объявлено штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

18:45

РФ накопила ударный арсенал: украинцев предупредили об угрозе массовой атаки

18:42

До 12 часов без света: появились графики отключений на 1 декабря

Реклама
18:28

США форсировали мирный трек из-за важного перевеса РФ: в WSJ назвали причину

18:26

Украинцев предупредили о резком скачке цен: какие продукты станут "золотыми"

17:56

В США перед переговорами с Украиной сделали прогноз об окончании войны - чего ждатьВидео

17:41

"В ангарах самое интересное": появились новые детали удара по Таганрогу, по чему попали

17:35

Многодетная мама стала стильной красоткой: удивительное перевоплощение днепрянки

17:26

Как по-украински сказать "кладовка" - правильные варианты знают не всеВидео

17:22

Залужный рассказал о тотальном дефиците в ВСУ в начале российского вторжения

17:21

Силы обороны зачистили от россиян Ивановку на Днепропетровщине – DeepState

17:05

Китайский гороскоп на завтра 1 декабря: Обезьянам - ревность, Свиньям - ссоры

16:48

Почти 90 лет назывался в честь Ленина - что это за город Украины

16:44

Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

16:28

РФ лишилась возможности выводить людей в космос: детали катастрофы на Байконуре

16:24

Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках

16:19

Эксперты предупредили о скрытой опасности от новогодних елок - что произошлоВидео

15:43

Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

15:33

Сотни людей их сейчас носят: какие украинские фамилии имеют еврейские корни

15:24

Мощные взрывы под Бердянском: ГУР уничтожило кадыровцев из "Ахмата"Видео

15:17

Не оставляет Галкина: новые фото юмориста "спровоцировали" Лободу

15:13

Кто встретит свою судьбу в начале декабря: астрологи назвали ТОП-5 знаков

15:06

Возвращение к 2021 году невозможно: в СНБО рассказали, к чему готовиться украинцам

Реклама
14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять