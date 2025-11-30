Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

У Стрельцов появятся силы и уверенность, чтобы начать действовать и воплотить свои смелые идеи в жизнь.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-2026-god-odin-znaka-zodiaka-oderzhit-pobedu-i-poluchit-bolshoy-kush-10720115.html Ссылка скопирована

Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

Когда Стрельцы будут завалены работой

В каком месяц ожидается большой доход

Когда начнется период радости и наслаждений

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Стрелец.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача.

видео дня

Карты Таро на январь 2026: Башня, Король мечей, Шут

Разрушение иллюзий и убеждений. Башня разрушится и даст место новому и лучшему, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Не исключена смена планов из-за каких-то событий, новостей. Вам нужно иметь план "Б".

Вас ждет попутный ветер. Вы как будто сделаете глубокий вдох, наполнитесь свежим воздухом и вашу жизнь войдет что-то новое. Не бойтесь того, что рушится.

Сыграет роль мужчина. По гороскопу он - Близнецы, Весы или Водолей. Это может быть преподаватель, юрист, судья, пишет Главред.

Карты Таро на февраль 2026: 9 жезлов, Король пентаклей, 8 жезлов

Вам нужно отстаивать свою территорию. Возможно, вы переезжаете, переходите границу, эмигрируете. Второй вариант: вы будете выставлять свои личные границы.

Девятка – это кульминация событий. Вы приняли решение. У вас уже есть вся информация, все ответы.

Вы получите хорошую финансовую прибыль.

Рядом с вами будет мужчина, по гороскопу он - Телец, Козерог или Дева. Это ваш друг, брат, муж.

В целом, события в феврале будут развиваться очень быстро. У вас будет много общения, переписок, коммуникации.

Карта Таро на март 2026: 8 пентаклей

Работа, заработки, заказы, работа с клиентами. Вы многое уже сделали, и к вам стоит еще целая очередь. Вам нужно сделать что-то, и это нечто аутентичное.

Очень хорошая карта для финансов. В марте у вас будет и работа, и деньги.

Карты Таро на апрель 2026: 6 пентаклей, 8 пентаклей

Ваши доходы растут. Вы получите подарки, финансовую помощь. Это могут быть и алименты, и оплата счетов. Кто-то вам что-то оплатит.

Возможно, вы будете помогать кому-то.

Стрельцам нужно получить новые навыки, пройти профессиональную подготовку. Может, вас с работы отправят в командировку или на учёбу.

Карта Таро на май 2026: Королева кубков

Май будет месяцем чувств, эмоций и творчества. Энергия Королевы кубков принесет романтику и новые знакомства. Возможны свидания, приглашения в рестораны или романтические встречи.

Может появиться возможность поехать в отпуск или просто уделить время себе.

Карта Таро на июнь 2026: 10 кубков

Июнь — месяц полного счастья и гармонии. Это пик положительных эмоций. Ваши желания исполнятся, особенно в сфере отношений и партнерства. Возможны помолвка, брак или начало серьезных отношений, заключение выгодных контрактов, партнерских соглашений или удачная коллаборация в бизнесе.

Карты Таро на июль 2026: Паж мечей, 4 жезлов и 9 кубков

Начало месяца будет связано с получением информации, общением и новыми идеями. Вы можете пойти на курсы или начать изучать что-то новое.

Если у вас есть дети, их дела потребуют вашего внимания (например, устройство в школу или сад).

У вас будет повод для радости. Это может быть новоселье, день рождения, новость о беременности или рождение ребенка.

Вас ждет приятная поездка или вечеринка в кругу близких. Вы будете получать от жизни настоящее наслаждение.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карты Таро на август 2026: Луна, Паж жезлов и Маг

Время неопределенности и тайн. Вы можете почувствовать неуверенность. Будущее может казаться неясным, потребуется время для принятия решений.

Возможны новости или визиты, связанные с матерью.

Займетесь обустройством жилья, ремонтом, дизайном.

Несмотря на сомнения, внутри вас зреет решимость. Появится сильное желание перемен, приключений или старта нового проекта.

Карта Мага даст вам силы и уверенность, чтобы начать действовать и воплотить свои смелые идеи в жизнь.

Карта Таро на сентябрь 2026: Колесница

Сентябрь — время стремительного движения и полного контроля над своей жизнью. Вы будете четко видеть цель и уверенно двигаться к ней, побеждая обстоятельства. Вы сами будете управлять своей судьбой, и ничто не сможет вас остановить.

Возможны дальние поездки или смена места жительства, покупка автомобиля или получение водительских прав.

Карта Таро на октябрь 2026: Туз жезлов

Перед Стрельцами откроются блестящие возможности. Судьба будет сама подкидывать вам шансы, которые нельзя упускать.

Появится огромный заряд сил для реализации самых смелых проектов. События будут складываться самым благоприятным образом.

Карты Таро на ноябрь 2026: Королева мечей и Колесо фортуны

Ноябрь будет очень активным в плане общения и информации. Вас ждет множество встреч, переговоров, переписки и новые контакты.

В вашем окружении появится умная, независимая женщина (Близнецы, Весы, Водолей). Возможно, она - юрист или наставник.

Колесо Фортуны повернется к вам. Оказывайтесь в нужном месте в нужное время — вас ждут неожиданные и счастливые возможности.

Карта Таро на декабрь 2026: Тройка пик и Туз пик

Декабрь принесет ситуацию с участием третьего лица. В ваши личные или деловые отношения вмешается кто-то третий. Этот человек может пытаться устанавливать свои правила и властвовать.

Будьте осторожны, принимая третьего человека в свой бизнес или личное пространство.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред