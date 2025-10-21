Прогноз Таро на новолуние 21 октября: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - боль

Новолуние в Весах будет удачным для любых контактов и переговоров.

https://horoscope.glavred.info/prognoz-taro-na-novolunie-21-oktyabrya-devam-podarki-sudby-rybam-svoboda-rakam-bol-10708286.html Ссылка скопирована

Новолуние в Весах - Анжела Перл дала прогноз Таро для всех знаков / скриншот

Вы узнаете:

Кто получит финансовую помощь и поменяет работу

У кого исполнятся все мечты

Перед кем откроются новые горизонты

Новолуние в октябре 2025 года состоится 21 числа в знаке Весы. Это знак партнерства, отношений, красоты, договоренностей, сделок. Этот период будет удачным для любых контактов, переговоров.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

видео дня

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карты: Паж кубков, 2 кубков

Это карта творчества, творческого потенциала. Также пажи символизируют детей и учеников. Может быть, вы пойдете учиться или раскроете свой талант.

Появится вдохновение. Не исключено, что вы откроете свою школу или студию и начнёте обучать других людей.

Стоит учитывать, что пажи - это всегда что-то на начальном этапе.

Двойка кубков означает роман, любовь, свидания. Возможно у вас будет и новое знакомство, и сотрудничество, и бизнес-партнёрство.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карты: 8 мечей, Верховная жрица

Вас ждут ограничения, связанные с работой. Например, вы не сможете взять выходные, будет очень много работы или некому будет заменить вас. Возможно, вас связывают какие-то обязательства или страх мнения других людей. Может быть, окружение давит на вас своим мнением или вы боитесь осуждения.

В целом, это карта страха. Но на самом деле нечего бояться. Вам нужно провести аудит ситуации: что вам мешает быть свободными?

Новолуние откроет тайну. Стоит прислушиваться к интуиции. Вы увидите ситуацию намного яснее.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карты: 5 пентаклей, Умеренность

Пятерки - это всегда перемены, в данном случае - финансовые. Может, вы будете принимать решение уйти с работы, перейти в другую компанию. Появится новый источник дохода.

Не исключено, что кто-то окажет финансовую помощь.

Иногда эта карта говорит о том, что нужно подумать о своем самочувствии и здоровье.

Главное – спокойствие. Всё будет так, как вы хотите. Умеренность говорит о том, что всё будет сбалансировано. Вселенная на вашей стороне.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карты: 4 жезлов, 3 мечей

Вас ждет праздник, что-то вы будете праздновать, отмечать. Может быть, покупка недвижимости, переезд, новая работа, какие-то новости, которыми вы будете делиться с вашим окружением или коллективом.

В то же время произойдет что-то, что вас расстроит, ранит ваше сердце. Может быть, вы узнаете какую-то информацию или нужно будет помочь кому-то.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карты: 3 кубков, Рыцарь кубков

В жизни Львов - праздник, встреча, которой вы будете рады. По словам таролога, то, что вы начнёте сейчас, через две недели - в полнолуние - сбудется.

Львов ждет победа и успех. Вы будете довольны собой.

У некоторых представителей этого знака зодиака появится поклонник.

Возможно состоятся поездки, перелеты. Не исключена романтическая встреча. Вас ждет знакомство или романтическая встреча, свидание, продвижение в делах и развитие в отношениях.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карты: Туз мечей, Туз кубков

Тузы – это всегда карта номер один. Это начинание, новые возможности, новые идеи и какая-то информация, которая позволит вам воспользоваться этими возможностями. Это всегда информация, переписка, знакомство, документы. То есть все, что касается коммуникации, контактов, договоренностей.

Может, вы будете подписывать какие-то документы, заключать контракт, вести переговоры, обучаться новым навыкам.

В жизни Дев появится любовь, чувства вспыхнут с новой силой. Также вы получите подарки судьбы.

"Как будто перед вами открываются врата, в которые вы можете войти. То есть это начало какого-то нового этапа для вас, Девы", - сказала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карты: Суд, 3 пентаклей

По словам таролога, если вы начнёте что-то до конца октября, то вы получите результаты через шесть месяцев, когда будет полнолуние в вашем знаке.

Весы будут принимать решение. У вас как будто глаза откроются. Вы увидите общую картину в новом свете. Возможно, к вам придет осознание того, что теперь вы можете жить по-другому.

Вас ждет работа в команде. Ваши идеи поддержат, помогут финансово. Некоторые Весы будут учиться новым навыкам, которые принесут деньги.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карты: Суд, 10 кубков

Вы получите важное сообщение. Вы поймете, что время пришло. Нужно делать то, что вы хотели раньше. Новолуние даст вам возможность сделать что-то по-другому или изменить свою жизнь. Может произойти кармическое событие: переезд, встреча, смена работы, беременность. Может открыться секрет. Какая-то информация поможет принять решение.

Десятка кубков — это карта воссоединение семьи, любви, праздника, радостных эмоций. Ваше желание исполнится.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карты: 4 мечей, Паж жезлов

Стрельцам нужен отдых. Вам необходимо взять тайм-аут, выспаться, лечь в клинику, пройти обследование. Если вы планируете операцию, то лучше ее делать до конца октября. Не исключены задержки в делах.

Паж жезлов - это карта детей, учеников, студентов. Может, вы сами пойдёте учиться или будете искать новую школу или детский сад для ребёнка.

Стрельцы находятся в начале пути. Новое начинание принесёт вам энергию, потому что жезлы - это огненная стихия. Если у вас появился какой-то план в голове, то реализуйте его.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карты: Башня, 7 кубков

Разрушится существующая система ценностей, она больше не работает. Вы можете начать строить свой бизнес или отношения сначала.

Есть риск конфликтов. Но вы все равно будете делать то, что задумали. Иногда эта карта может говорить об операциях. В этом случае лучше успеть их сделать до конца октября.

Также Козерогам придется сделать выбор.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карты: 7 жезлов, Маг

Проявите активность, защищайте свои интересы, отстаивайте свое мнение. Водолеи могут стать популярны в соцсетях.

Таролог советует расслабиться и начать жить свою жизнь. Доверьтесь миру - с вами ничего плохого не случится.

Вы - хозяйка или хозяин своей судьбы, своей жизни. Вы принимаете решения и делаете первый шаг в новом направлении. Возможно вас ждет новая работа, новое обучение, новый статус, новые идеи. Ресурсы для этого у вас есть.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: 2 мечей, Шут

Двойка - это карта выбора. Лучше снять маску и посмотреть реальности в глаза, не фантазируя и не придумывая ничего. Стоит быть более практичными и собирать информацию. Может быть, вам нужна новая информация, чтобы принять решение или сделать выбор.

Не исключен конфликт или срыв сделки.

В это новолуние Рыбы что-то начнут с нуля, что-то абсолютно новое. Возможно, вы поедете в места, в которых вы никогда не бывали. Состоится знакомство с новыми людьми. В целом, Шут - это прекрасная карта свободы, освобождения и ощущения, что весь мир открыт для вас.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 21 октября 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред