Три знака зодиака совсем скоро будут купаться в деньгах: кто эти счастливчики

Виталий Кирсанов
18 декабря 2025, 15:49
Астрологи советуют быть открытым к переменам и следовать тем путям, которые ведут к устойчивому изобилию и развитию.
Три знака зодиака совсем скоро будут купаться в деньгах / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря обещает, что три знака зодиака смогут ощутить заметное финансовое благополучие. Сезон Козерога традиционно требует дисциплины и усердия, и в этом году это особенно важно: Марс уже пребывает в этом земном знаке, а 24 декабря к нему присоединится Венера. Такая энергия Козерога советует тщательно обдумывать любые денежные решения, внимательно проверять цифры и проявлять инициативу в построении собственного успеха. Об этом пишет Главред со ссылкой на на Your Tango.

Стрелец

Для Стрельцов эта неделя благоприятна для закладывания основ долгосрочного богатства. Переход Венеры в Козерог в среду принесет возможности для финансового роста. Солнце и Марс уже находятся в этом земном знаке, усиливая вашу мотивацию и желание достигать целей. Венера будет опираться на предыдущие шаги и усилия, которые вы уже предприняли.

Вы вступаете в важный период для своей финансовой сферы. Наблюдаемая сейчас планетная расстановка в Козероге готовит счастливый стеллиум в начале 2026 года. Используйте это время, чтобы поставить высокие цели и действовать ради устойчивого благосостояния - финансовый успех вероятен.

Близнецы

Близнецы, вкладывайтесь в проекты, которые вдохновляют вас. Финансовый поток может идти медленнее, но это не повод останавливаться. В пятницу Луна в Рыбах соединится с ретроградным Юпитером в Раке, создавая ключевой момент для вашей карьеры и материального вознаграждения. Сосредоточьтесь на делах, которые близки вашей душе, и избегайте того, что тратит вашу энергию.

Это время принесет ясность относительно важных финансовых решений, будь то новая работа или заслуженное повышение. Доверяйте себе, говорите "да" проектам, которые вдохновляют, и отказывайтесь от всего, что ограничивает ваши возможности.

Рыбы

Дорогие Рыбы, прислушивайтесь к внутренним сигналам. Ваша интуиция поможет принимать финансовые решения. С первой четвертью Луны в Овне 27 декабря вы получите подсказки, куда лучше инвестировать или направить усилия для будущего благосостояния. Овен символизирует ваш дом богатства, а первая четверть Луны подсказывает, когда действовать. Записывайте все идеи - это позволит вам в январе действовать решительно и эффективно.

Хотя энергия Луны принесет возможности для финансового роста, не сосредотачивайтесь исключительно на деньгах. Будьте открыты к переменам и следуйте тем путям, которые ведут к устойчивому изобилию и развитию.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
