Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2026 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Овнов случится неприятность, но все закончится хорошо. Тельцам нужно избегать соблазнов и отдохнуть. В жизни Близнецов появится любовь, пишет Главред.
Гороскоп Таро на апрель 2026 - Овен
2 пентаклей Таро — значение
Денежная карта. Вам придется балансировать в финансовой сфере. Деньги будут и приходить, и уходить. Главное - не спустить все сразу.
Могут быть деньги из двух источников.
2 жезлов Таро — значение
Карты выбора и принятия решений. Вы планируете свое будущее.
Может быть, это планы по расширению, масштабированию, получению образования. Также это может быть решение переехать куда-то далеко или перенести свой бизнес.
3 мечей Таро — значение
Что-то может вас ранить. Вы получите неприятную новость, информацию, состоится плохой разговор. Если вы, например, хотели начинать бизнес втроем, то вряд это получится.
9 кубков Таро — значение
Карта наполненности, ощущения счастья. Все идет так, как нужно. Возможно, что-то заставит вас понервничать, но в результате все закончится благополучно.
Гороскоп Таро на апрель 2026 - Телец
Дьявол Таро — значение
Карта соблазнов и искушений. Будьте осторожны с алкоголем, советует астролог.
10 пентаклей Таро — значение
Вас ценят и любят, вас ждут подарки и деньги. Очень хорошая карта для финансов, она говорит о финансовой поддержке.
Карта может означать дорогую покупку, например, квартиры или машины, хорошие деньги. Что касается работы, бизнеса, партнёров — это замечательная карта, а также хорошие новости, касающиеся детей, мужа, жены или родителей. Очень хорошая карта, сулящая прибыль и изобилие.
Башня Таро — значение
Башня означает смену планов. Что-то разрушается, разваливается, и нам понадобится план "Б", нужно будет менять решения. Или вы сами решите: "Это мне уже не подходит, от этого я отказываюсь". Что-то вы будете разрушать. Возможно, какие-то идеи потеряют для вас ценность, станут ненужными. Даже шкала ценностей может поменяться: то, что было важно, окажется несущественным.
4 мечей Таро — значение
Это карта отдыха. Отдохните, выспитесь. Или, возможно, вы поедете куда-то, например, в санаторий. Туда, где можно просто расслабиться и никуда не торопиться. Иногда бывает, что если мы не отдыхаем добровольно, Вселенная укладывает нас отдохнуть.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на апрель 2026 - Близнецы
Дьявол Таро — значение
Дьявол — это соблазны. Иногда мы позволяем себе соблазниться на что-то: кто-то на мороженое, кто-то на алкоголь, кто-то ещё на что-то. Но если вас будет кто-то уговаривать на какие-то поступки, помните: возможно, у этого человека не совсем чистые намерения. Будьте осторожны, посоветовала астролог.
Дьявол может означать ваши внутренние ограничения. Это мысли о том, что вы себе чего-то не позволяете, вы сами себя ругаете или критикуете.
2 кубков Таро — значение
Карта может означать свидание, встречу, знакомство, любовь. Очень эмоциональная, романтическая карта, она говорит о наполненности чувствами. Но также это могут быть и деловые отношения: например, контракт на работу, бизнес-сделка, договорённость о купле-продаже чего-то. Или, возможно, это ваш бывший, который уговаривает вас встретиться.
Отшельник Таро — значение
Это карта мудрости. Возможно, вы куда-то поедете: в уединённое место, в санаторий или просто отдохнёте. Там вы можете встретить единомышленников — человека, который думает и чувствует точно так же, как вы. У вас может состояться очень глубокий разговор.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
