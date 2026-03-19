Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Анна Ярославская
19 марта 2026, 06:10
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц весны Овнам, Тельцам и Близнецам.
Гороскоп Таро на апрель 2026 для Овнов, Тельцов, Близнецов / скриншот

Вы узнаете:

  • Кому стоит остерегаться соблазнов
  • Кого ждет финансовая прибыль
  • Какому знаку зодиака стоит отдохнуть

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2026 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Овнов случится неприятность, но все закончится хорошо. Тельцам нужно избегать соблазнов и отдохнуть. В жизни Близнецов появится любовь, пишет Главред.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Овен

2 пентаклей Таро — значение

Денежная карта. Вам придется балансировать в финансовой сфере. Деньги будут и приходить, и уходить. Главное - не спустить все сразу.

Могут быть деньги из двух источников.

2 жезлов Таро — значение

Карты выбора и принятия решений. Вы планируете свое будущее.

Может быть, это планы по расширению, масштабированию, получению образования. Также это может быть решение переехать куда-то далеко или перенести свой бизнес.

3 мечей Таро — значение

Что-то может вас ранить. Вы получите неприятную новость, информацию, состоится плохой разговор. Если вы, например, хотели начинать бизнес втроем, то вряд это получится.

9 кубков Таро — значение

Карта наполненности, ощущения счастья. Все идет так, как нужно. Возможно, что-то заставит вас понервничать, но в результате все закончится благополучно.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Телец

Дьявол Таро — значение

Карта соблазнов и искушений. Будьте осторожны с алкоголем, советует астролог.

10 пентаклей Таро — значение

Вас ценят и любят, вас ждут подарки и деньги. Очень хорошая карта для финансов, она говорит о финансовой поддержке.

Карта может означать дорогую покупку, например, квартиры или машины, хорошие деньги. Что касается работы, бизнеса, партнёров — это замечательная карта, а также хорошие новости, касающиеся детей, мужа, жены или родителей. Очень хорошая карта, сулящая прибыль и изобилие.

Башня Таро — значение

Башня означает смену планов. Что-то разрушается, разваливается, и нам понадобится план "Б", нужно будет менять решения. Или вы сами решите: "Это мне уже не подходит, от этого я отказываюсь". Что-то вы будете разрушать. Возможно, какие-то идеи потеряют для вас ценность, станут ненужными. Даже шкала ценностей может поменяться: то, что было важно, окажется несущественным.

4 мечей Таро — значение

Это карта отдыха. Отдохните, выспитесь. Или, возможно, вы поедете куда-то, например, в санаторий. Туда, где можно просто расслабиться и никуда не торопиться. Иногда бывает, что если мы не отдыхаем добровольно, Вселенная укладывает нас отдохнуть.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Близнецы

Дьявол Таро — значение

Дьявол — это соблазны. Иногда мы позволяем себе соблазниться на что-то: кто-то на мороженое, кто-то на алкоголь, кто-то ещё на что-то. Но если вас будет кто-то уговаривать на какие-то поступки, помните: возможно, у этого человека не совсем чистые намерения. Будьте осторожны, посоветовала астролог.

Дьявол может означать ваши внутренние ограничения. Это мысли о том, что вы себе чего-то не позволяете, вы сами себя ругаете или критикуете.

2 кубков Таро — значение

Карта может означать свидание, встречу, знакомство, любовь. Очень эмоциональная, романтическая карта, она говорит о наполненности чувствами. Но также это могут быть и деловые отношения: например, контракт на работу, бизнес-сделка, договорённость о купле-продаже чего-то. Или, возможно, это ваш бывший, который уговаривает вас встретиться.

Отшельник Таро — значение

Это карта мудрости. Возможно, вы куда-то поедете: в уединённое место, в санаторий или просто отдохнёте. Там вы можете встретить единомышленников — человека, который думает и чувствует точно так же, как вы. У вас может состояться очень глубокий разговор.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

